V hororové atmosféře Filmových ateliérů Barrandov, v den, kdy se slaví Dušičky, představil Jan Černý novou kolekci své značky Jan Société, s pořadovým prokletým číslem 13. Show se odehrávala venku, za tmy, za doprovodu hudby od Nobody Listen.
Atmosféru dokreslily i kapky deště, které se odrážely na vyšívaných korálcích a flitrech, které zdobily jednotlivé modely, i na kapotě vozů Lexus, které na show už tradičně nechyběly. Kromě modelu Lexus LBX byl přímo v barrandovských kulisách vystaven a dramaticky nasvícen i Janův Lexus UX, který zdobí pro jeho tvorbu typický Rorschachův vzor.
Mezi hosty nechyběli herečka Jitka Schneiderová, Sofian Medjmedj, Alex Sedláčková, Monika Bagárová nebo ambasadoři partnerské Toyoty, sportovci Martin Fuksa a Maxim Habanec s partnerkou Naomi Adachi.
Filmový fundus místo módního archivu
Jan Černý v nové kolekci s lehkou ironií parafrázoval vztah velkých módních domů, které až nábožně vzhlížejí ke svým archivům a občas z nich některé kousky vezmou a transformují je do současné podoby. Jan místo toho sáhl do barrandovského fundusu, v němž se nenachází běžné oblečení, ale filmové kostýmy.
Vznikla tak kolekce, která propojuje historické detaily na motivy středověku, neogotiky i baroka se současnou estetikou mladé generace. Nechyběly tak dnes už pro značku Jan Société typické džíny, ale rozšířené do zvonu, oversized bombery, tradiční prestižky a spousta genderless kousků, doplněných o masivní šperky, kabelky i úplně novou koženou tašku Newborn Bag.
Počítali s deštěm
Jan zároveň vyvrátil mýty o křehkosti této generace. Show totiž byla na chladnou a mokrou variantu nejen připravená, ale přímo s ní počítala. Jejím heslem bylo: Can you step outside of your comfort zone? Povedlo se, bylo - jak je u Jana Černého zvykem - úplně plno.
