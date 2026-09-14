Jan Hušbauer: Praha má miliardy, ale Pražané potřebují hlavně byty, školy a klid

Autor: Metro.cz
  17:00
Sledovat Metro na Googlu

Jan Hušbauer, lídr pražského ANO a místostarosta Prahy 4 | foto: MČ Praha 4

Praha má na účtech více než 200 miliard korun, přesto podle Jana Hušbauera Pražané jejich sílu v každodenním životě příliš necítí. Lídr pražského ANO a místostarosta Prahy 4 tvrdí, že chce peníze rychleji proměňovat v byty, školy, parkovací místa a dopravní stavby. V rozhovoru pro deník Metro vysvětluje, jak chce změnit řízení magistrátu, proč podle něj Praha nezvládá výstavbu škol ani koordinaci oprav a kde vidí hranici mezi pomocí lidem a důrazem na pořádek.

Praha patří mezi nejbohatší regiony v zemi, přesto řada jejích obyvatel řeší stejné problémy jako před lety: drahé a nedostupné bydlení, přeplněné školy, parkování, dopravní zácpy nebo pocit, že se veřejný prostor v některých místech vymyká kontrole. Podle magistrátního zastupitele a místostarosty Prahy 4 Jana Hušbauera je problém především v tom, že hlavní město své peníze nedokáže dostatečně rychle proměňovat v konkrétní výsledky.

Praha je podle vašich slov bohaté město, ale běžná pražská rodina ten pocit často nemá. Co konkrétně se musí v Praze změnit, aby lidé konečně pocítili, že bohatství města slouží i jim?
Pražan nebydlí na účtu magistrátu. Miliardy, které tam leží, mu nezaparkují auto, nepostaví školu ani nezkrátí cestu do práce. Bohatství města se musí proměnit v byty, školy, parkovací domy a bezpečné ulice – ne v zůstatek v bance. Nejlíp to ukazuje bydlení. Praha má šest let vlastního developera. Kolik nových bytů za tu dobu postavil? Ani jeden. První stavební povolení dostal letos v červenci – na dvaadvacet bytů. Petr Hlaváček ze STAN má rozvoj města v rukou od roku 2018 a celou dobu mluví o plánech. Praha nepotřebuje další vizualizace. Potřebuje byty. Proto u nás dostane každý velký projekt termín, peníze a jméno odpovědného. Praha má peníze. Otázka zní, co z nich má Pražan.

Praha má miliardy, ale lidé to necítí, říká lídr ANO. Co chce po volbách změnit?

Praha má na účtech přes 200 miliard. Kolik z těchto peněz byste byl schopen během prvních čtyř let proměnit v konkrétní projekty? Je přece logické, že má hlavní město našetřeno například na metro či okruh, ne?
Ano, zhruba dvě stě pět miliard. Ne všechny se dají utratit zítra – část je vázaná na konkrétní projekty a město musí mít rezervu. Ale jedno číslo z vlastního závěrečného účtu města: loni si Praha naplánovala investice za čtyřicet miliard a proinvestovala šestadvacet. A tak to jde šest let po sobě. Není to našetřeno. Je to nepostaveno. Na metro D město posílá jednotky miliard ročně a platí ho průběžně – a podle vlastního výhledu si na něj chce ještě půjčit od Evropské investiční banky. Metro D se nefinancuje tak, že na něj musí dvě stě miliard ležet na účtech. Městský okruh nemá ani pravomocné povolení a stavební firmu má mít podle plánu města v roce 2030. Na nic z toho nemusí dvě stě miliard ležet na účtu. Nebudu soutěžit, kdo slíbí utratit víc. V prvních sto dnech uděláme inventuru investic: co je rozestavěné, co připravené a co jen na papíře. Pak dostane každá stavba termín, peníze a jméno odpovědného. Přednost mají připravené dopravní stavby, školy, městské byty, parkovací domy a opravy sídlišť.

Volby 2026

Jedním z vašich hlavních témat je bezpečnost. Chcete více strážníků, tvrdší postup proti lidem, kteří ničí veřejný prostor, i řešení bezdomovectví a drog. Kde ale končí důraz na pořádek a začíná represe, která už není přiměřená?
Pořádek není represe. Nikoho nechceme trestat za to, že je chudý, nemocný nebo bez domova. Ale kdo bere drogy na dětském hřišti, obtěžuje lidi v metru nebo ničí, co patří všem, ten narazí – ať je to kdokoli. Zásah se řídí tím, co člověk dělá, ne tím, kdo je. Samotné vykázání nic neřeší, problém se jen přesune o ulici dál. Proto na problémová místa pošleme strážníky a sociální pracovníky v jednom týmu: strážník vymůže pravidla, sociální pracovník nabídne nocleh, léčbu, doklady nebo práci. Pomoc nabídneme každému, pravidla budou platit pro všechny. A vestibuly metra, parky a hřiště nejsou noclehárny.

Navrhujete zákaz prodeje alkoholu po 22. hodině mimo restaurace, bary a hospody. Proč si myslíte, že právě toto opatření skutečně zvýší bezpečnost v ulicích, a jak zabráníte tomu, aby se problém jen nepřesunul jinam?
Nechceme zavírat hospody. Chceme vrátit klid do ulic. Večerní pivo v hospodě ani drink v baru vám nikdo brát nebude – tam alkohol patří a někdo za něj odpovídá. Problém je levná lahev z večerky, kterou si parta koupí o půlnoci a vypije na lavičce u metra nebo pod vašimi okny. Po desáté večer se proto má alkohol prodávat jen tam, kde se pije na místě: v restauracích, barech a klubech. Praha na to dnes nemá pravomoc, ale jako kraj může sama navrhnout změnu zákona – a to uděláme. Lidé to chtějí: v referendu v Praze 1 pro to loni hlasovalo přes šedesát procent. Aby se problém nepřestěhoval o pár ulic dál, musí pravidlo platit v celé Praze stejně. A musí se vymáhat. Praha dnes zakazuje pití alkoholu na víc než tisícovce míst – a u metra se pije dál. Zákaz, který nikdo ne vymáhá, učí lidi, že pravidla v Praze neplatí.

Kdo ovládne pražský magistrát? Přehled kandidátů na primátora a návod k volbám 2026

Pražané často tráví desítky minut hledáním parkovacího místa. Vy chcete parkovací domy na hlavních vjezdech do města. Proč by tam měl člověk z okraje Prahy nechat auto a jak zajistíte, aby z nich nebyly drahé a poloprázdné betonové stavby?
Jsou dva druhy parkovacích domů. Záchytné na příjezdech do Prahy jsou pro dojíždějící, parkovací domy a lehké nástavby na sídlištích pro Pražany. Řidič z okraje nechá auto na záchytném parkovišti jen tehdy, když hned vedle stojí metro nebo vlak, přestup je jednoduchý a cena rozumná. Bez dobrého spojení je parkovací dům jen drahá garáž. Praha má v současnosti na záchytných parkovištích necelé čtyři tisíce míst. Stavět proto budeme po etapách a podle skutečného provozu. A levněji: parkovací dům na Opatově vyšel na 1,6 milionu korun za místo, zatímco Ostrava staví za 700 až 800 tisíc. Proč Praha platí dvojnásobek? Každé auto zachycené na kraji Prahy je o jedno auto méně před vaším domem.

Dopravní chaos v Praze je z velké části způsoben tím, že se opravuje na mnoha místech najednou. Říkáte, že město musí lépe koordinovat opravy a soutěžit nejen na cenu, ale i na čas. Co byste udělal jinak už během prvního roku ve funkci primátora?
Deset kilometrů po Praze dnes trvá v průměru přes čtyřiadvacet minut. Rozkopat ulici umí každý; umění je opravu naplánovat, zkoordinovat a včas dokončit. Hned v prvním roce zavedu jednoho městského koordinátora dopravních staveb a závazný roční plán uzavírek, který uvidíte v mapě v mobilu – s termíny, objížďkami a jménem toho, kdo za stavbu odpovídá. Do jednoho plánu se musí vejít magistrát, městské části, dopravní podnik, Technická správa komunikací i správci sítí. Rozkopaná Praha má jméno: Zdeněk Hřib z Pirátů. Čtyři roky byl primátor a následně jako náměstek řídil pražskou dopravu. Pod jeho gesci spadala i Technická správa komunikací. Koordinátora jsme z opozice navrhovali víc než desetkrát – a koordinátor dodnes není. Tomáš Portlík z ODS ho má teď v programu. Proč ho jeho koalice s Hřibem za tři a půl roku nezřídila? Velké opravy budeme soutěžit nejen na cenu, ale i na čas: kdo se opozdí, platí, kdo dokončí dřív, dostane odměnu. Praha nepotřebuje pět kalendářů uzavírek. Potřebuje jeden plán a jednoho člověka, který za něj odpovídá.

Volby 2026 přinesou dva způsoby hlasování. Jak postupovat při výběru senátora?

Mluvíte o efektivním manažerském řízení Prahy a užší spolupráci s vládou. Co je podle vás dnes na magistrátu řízeno neefektivně a jakou konkrétní změnu by Pražané poznali jako první?
Na magistrátu je odpovědný každý, a proto nikdo. Na jednom projektu se podílí několik odborů, městských firem a politických gescí, ale nikdo osobně neručí za to, že bude hotový včas a za rozumnou cenu. Výsledek vidíte na největších stavbách: metro D je o roky zpožděné a Městský okruh nemá ani pravomocné povolení – stavební firmu má mít podle plánu města až v roce 2030. Osm let vedou magistrát stejní lidé. Kdo z nich za to odpovídá? U každé velké investice proto bude jeden odpovědný člověk, jeden harmonogram a pravidelná veřejná kontrola, jak se plní. A tam, kde staví stát, máme přímou linku na vládu – konec výmluv, že něco nejde. Jako první Pražané poznají, že uzavírky mají jeden plán a že připravené projekty přestanou čekat měsíce na podpis.

Školy a školky jsou další velké téma. Slibujete největší program jejich výstavby. Kolik nových míst by podle vás Praha měla za vašeho vedení získat a kde na to vezmete kapacity i peníze?
Letos se v prvním kole přijímaček nedostal skoro každý šestý pražský deváťák – nejhorší výsledek ze všech krajů. Přitom ještě v květnu 2023 radní pro školství Antonín Klecanda ze STAN uklidňoval, že míst je dost. Tohle se nedá svádět na demografii. Ty děti se nenarodily včera, město o nich vědělo roky dopředu. Cíl je jednoduchý a měřitelný: aby se pražské děti dostávaly v prvním kole na střední školy aspoň tak často jako děti ve zbytku republiky – dnes je to v Praze 84 procent, v celé zemi přes 90. Peníze na to jsou: 12 tisíc míst podle radního stojí 12 miliard, necelých šest procent toho, co Praze leží na účtech. Kapacity vezmeme všude, kde to jde – přístavby, nástavby, prázdné městské budovy i projekty městských částí, kterým magistrát dá předvídatelné peníze. V nových čtvrtích se na školách povinně podílejí developeři. Se státem a Středočeským krajem chceme na hranici Prahy také velký středoškolský kampus. Nebudu předstírat, že to zvládneme za rok. Ale každý rok veřejně vy účtujeme, kolik míst přibylo – s termínem, penězi a jménem odpovědného.

Komunální volby 2026: Termín, systém hlasování a chyba, kterou omylem vyřadíte svého kandidáta

Prý chcete výrazně investovat také do prevence a dětských psychologů. Jak by tento systém fungoval v praxi? A jak zajistíte, aby se dítě, které potřebuje pomoc, nedostalo na psychologickou péči až za několik měsíců?
Dítě v krizi nemůže čekat půl roku. Proto vznikne jedno kontaktní místo pro celou Prahu, které rodinu nasměruje ke správné pomoci. V akutní krizi přijde pomoc okamžitě, jinak první odborné posouzení do 30 dnů a jasný plán další péče. Propojíme školní poradny, krizové linky a dětské ambulance. Psychologů je málo, proto chceme se státem rozšířit studijní místa a Praha nabídne stipendia i služební byty. U dětské duše rozhodují týdny, ne razítka.

Sledovat Metro na Googlu
Témata: Jan Hušbauer

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho. Weisshuhnův kanál u Žimrovic vznikl už v roce 1890 a bítovčická turbína pamatuje počátky minulého...

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že podmínky pro růst hub jsou na řadě míst příznivé, někde dokonce velmi dobré....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.

Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má propojit Smíchov, Pankrác, Žižkov a Letňany. Město od projektu za 220 miliard korun očekává úlevu pro...

Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy

Koláž trolejbusů vytvořených AI

Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co teprve takový, který by zvládl Vltavu či zasněžený Petřín? Podívali jsme se s pomocí umělé inteligence...

Ministerstvo životního prostředí neřešilo střet zájmů, dostalo pokutu 300.000 Kč

ilustrační snímek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal ministerstvo životního prostředí pokutou 300.000 korun za to, že při přípravě veřejné zakázky za 200...

15. září 2026  11:25,  aktualizováno  11:25

V Braníku vzniklo hřiště, kde se neběhá jen tak dokola. Zkuste orientační běh

Orientační běh je sportovní disciplína, která kombinuje běh a navigaci v...

Běhat umí každý. Ale co když při tom musíte ještě přemýšlet, kam vlastně běžíte? V Braníku vznikl nový areál pevných kontrol pro orientační běh, který má tento sport přiblížit úplným začátečníkům,...

15. září 2026

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Mezinárodní konference ASO o roli kolektivního vyjednávání a podpoře zaměstnanců

15. září 2026  12:55

Do Liberce přijel legiovlak s novou výstavou věnovanou skautům a Sokolu

Do Liberce pĹ™ijel legiovlak s novou vĂ˝stavou vÄ›novanou skautĹŻm a Sokolu

Legiovlak, který je replikou vlaku používaného československými legionáři v Rusku, hostí ode dneška novou výstavu věnovanou Sokolu a skautskému hnutí. Prvním...

15. září 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dohoda o dodávkách tepla otevírá firmě SUAS dveře ke zpracování odpadu

ilustrační snímek

Dohoda s Karlovými Vary o pokračování dodávek tepla umožní společnosti SUAS GROUP pokračovat v plánech na energetické využití odpadu. Ten se má stát jedním ze...

15. září 2026,  aktualizováno 

Crestyl a WOOD & Company spouští rezidenční projekt Šárka obklopený přírodou

15. září 2026  12:30

Přelouč opravila dům, bydlet v něm budou lékaři nebo strážníci

ilustrační snímek

Přelouč na Pardubicku dokončila rekonstrukci dvojdomu ve Sportovní ulici, kde vznikly čtyři byty pro pracovníky nedostatkových profesí. Bytovou rezervu bude...

15. září 2026  10:40,  aktualizováno  10:40

Při Dnech otevřených ateliérů budou moct lidé na Vysočině navštívit 131 míst

ilustrační snímek

Při letošních Dnech otevřených ateliérů (DOA) se budou moci lidé na Vysočině podívat do 131 ateliérů, zkušeben a dílen. Je to víc než před rokem, kdy bylo...

15. září 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

Nemocnice modernizovala sály jednodenní chirurgie, lékařům usnadní práci

Nemocnice v Jihlavě nechala modernizovat operační sály na oddělení chirurgie....

Po 23 letech se operační sály jednodenní chirurgie v Nemocnici Jihlava dočkaly rozsáhlé rekonstrukce. Proměnou prošly čtyři sály včetně bronchoskopického. Práce zahrnovaly také technické a provozní...

15. září 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Vedení Brna chce schválit prodej stadionu Zbrojovce, poruší tím ale zákon

Jednání zastupitelů Brna 15. září 2026. Dorazili i fanoušci fotbalové Zbrojovky.

Zákonům to sice odporuje, což ale v Brně očividně nevadí. Zastupitelé města na dnešním jednání od devíti hodin rozhodují o tom, jestli i navzdory zákonným postupům schválí prodej zchátralého stadionu...

15. září 2026  5:42,  aktualizováno  12:09

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

KVÍZ: Jak dobře znáte kuriozity českých voleb?

Členové volební komise sčítají hlasy po skončení voleb do Poslanecké sněmovny....

Podzimní komunální a senátní volby 2026 se neúprosně blíží a kampaně pomalu vrcholí. Ačkoliv volby určují budoucí směřování našich obcí i složení horní komory Parlamentu, český volební systém a...

vydáno 15. září 2026

Petřínská strán

Petřínská strán

Centrum Prahy od Petřína

vydáno 15. září 2026  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet