Sportovní moderátor a komentátor Jan Smetana, který dlouhá léta patřil k tvářím České televize a nyní působí na Nově, má vedle sportu ještě jednu velkou vášeň. Vodu, pruty, ticho u břehu a ten zvláštní okamžik, kdy se hladina zachvěje.
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Rybaření ho provází od dětství. A jeho první rybářské okouzlení má až filmový půvab: u řeky Lužnice, v Plané nad Lužnicí, s hereckou legendou Rudolfem Hrušínským a jeho synem Rudolfem Hrušínským mladším. „Přišlo to, když jsem byl malý kluk,“ vzpomíná Jan Smetana. „Můj děda s babičkou měli chalupu v Plané nad Lužnicí a můj děda pracoval v Městských divadlech pražských. Vedle měli chalupu Kemrovi a kousek pak rodina Hrušínských.“
Žádná velká expedice
Právě tam se malému klukovi začal otevírat svět, který už ho nikdy úplně nepustil. Rudolf Hrušínský starší, herec, jehož hlas a tvář patří k české kulturní paměti, chodíval na ryby k Lužnici. Smetanův dědeček se s ním přátelil, a tak se k vodě čas od času dostal i malý Honza. „Ten Rudolf Hrušínský furt chodil na ryby u Lužnice. A protože se přátelil s mým dědou, tak děda tam chodil na pivo a já jsem chodil za ním koukat na ryby,“ říká. „Mně samozřejmě vůbec nedocházelo, že to je tady tenhle slavnej herec.“ Na jednu z prvních skutečných rybářských výprav ho pak vzali Rudolfové Hrušínští mladší i starší. Nešlo o žádnou velkou expedici, spíš o dětské dobrodružství na místní pískovně. Jenže právě takové chvíle v člověku často zůstanou nejhlouběji.
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„Oni mě jednou vzali na nějakou pískovnu, tam místní, a prostě mě to strašně chytlo,“ vypráví Smetana. „Strašně jsem tomu propadl.“
Z té doby si nevybavuje jednu konkrétní větu, velkou radu nebo slavnostní předání prutu. Spíš atmosféru. Dům, řeku, dospělé, kteří seděli u vody, a svoje vlastní okouzlení. „Já mám jenom tu vzpomínku, že mě to strašně fascinovalo. Přesně vidím ten barák, to prostředí, jak tam sedí vlastně mlčky,“ říká.
„Člověk se rybářem rodí“
Doma prý tehdy nikdo velký rybář nebyl. O to zvláštnější je, jak silně ho právě tahle dětská zkušenost zasáhla. „Vlastně nikdo pro to nemá vysvětlení, že zrovna mě chytly ryby,“ usmívá se. „Člověk se rybářem narodí. Buď to v sobě má, nebo ne. Dostane se k tomu třeba později, ale prostě se tak musí narodit. To je šílenství.“
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Po dětském nadšení ale přišla dlouhá pauza. Jan Smetana sportoval, hrál závodně tenis, pak basketbal, vyrůstal na pražské Letné a život ho načas od vody odvedl. „Pak jsem měl klasicky období teenagera, protože jsem kluk z Letný, a ta nabízela řadu možností,“ říká s nadhledem. K rybám se vracel spíš občas, s kamarády, často na soukromé rybníky, kde člověk nepotřeboval povolenku.
Syn neměl šanci uniknout
Opravdový návrat přišel až v dospělosti. A také v době, kdy se mu začala rozrůstat rodina. Když byla jeho žena těhotná se synem Bastienem a Smetanovi se odstěhovali za Prahu do rodinného domu, rozhodl se, že už nebude rybář jen ve vzpomínkách. „Říkám ženě: Já si jdu udělat normálně rybářský průkaz, jdu složit zkoušky a všechno,“ vypráví. „Ona mi dala k Vánocům nějakou výbavu na ryby. To byl rok 2014. Od té doby mám celosvazovku a chodíme s dětmi.“
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Právě děti jsou v současnosti pro něj u vody možná stejně důležité jako samotné ryby. Syn Bastien se narodil v lednu 2014, tedy ve stejné době, kdy se Smetana k rybařině definitivně vrátil. A jak sám říká, kluk neměl moc šanci uniknout. Ne ve smyslu nátlaku, spíš v tom nejhezčím možném smyslu: táta ho bral k vodě odmalička a snažil se, aby se tam cítil dobře.
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„Věděl jsem, že jestli v něm chci probudit lásku k rybaření, tak ho musím brát úplně odmalinka,“ říká Smetana. Samozřejmě to nebyla vždycky idyla jako z katalogu rybářských potřeb. Malé dítě u vody znamená radost, ale také chaos. „On samozřejmě máčel rohlíky, chleba vydlabal, pokaždý vysypal kufr se všema nástrahama, pokopal pruty. Vždycky to bylo šílené,“ směje se Smetana. Jenže vytrvalost se vyplatila. „Už ve třech letech přesně věděl, jak se tam má chovat. Naučil jsem ho nahazovat.“
Rodinný kalkul
Rybaření se ale v jejich rodině netýká jen syna. Smetana má tři děti: nejstarší Nikolku, Bastiena a osmiletou Laurinku. Nejstarší dcera už má podle něj jiné zájmy, ale mladší děti k vodě stále láká. A někdy je v tom prý i trochu praktický rodinný kalkul. Je v tom něco milého a vlastně velmi obyčejného.
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Televizní moderátor, kterého diváci znají z obrazovky jako člověka sportu, výkonu a komentování velkých událostí, má u vody úplně jiný rytmus. Rodinný, tichý, trpělivý.
Učí děti nahazovat, čekat, radovat se z úlovku, ale také rybu pustit zpátky. Když přijde řeč na nejoblíbenější způsob lovu, Smetanovi se rozsvítí oči hlavně u přívlače. Vedle toho má rád i klasickou kaprařinu.