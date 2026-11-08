Jestli máte pocit, že prádlo na sušáku schne snad celé věky a některé kusy jsou vlhké ještě druhý den, možná stačí změnit jedinou věc. V Japonsku se osvědčil jednoduchý trik. Říká se mu obloukové sušení a spočívá v trochu jiném rozvěšení prádla. Zapomeňte na nahodilé věšení podle toho, co zrovna vytáhnete z pračky.
Nejdelší kousky, jako jsou kalhoty, šaty nebo ručníky, dejte na oba konce sušáku. Směrem ke středu pak postupně přidávejte kratší oblečení a doprostřed umístěte třeba ponožky nebo spodní prádlo. Když se na sušák podíváte zepředu, spodní okraje oblečení vytvoří tvar obráceného oblouku.
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Proč by to mělo fungovat?
Rozhodující je především proudění vzduchu. Dlouhé kusy po stranách a kratší uprostřed nechávají pod prádlem více volného prostoru, takže vzduch může lépe cirkulovat. Japonská společnost Lion, která metodu testovala, zjistila, že takto rozvěšené prádlo uschlo zhruba o půl hodiny rychleji než při běžném střídání dlouhých a krátkých kusů. V testech trvalo sušení čtyři hodiny místo čtyř a půl.
Další experiment japonského centra Nissenken dokonce ukázal, že za konkrétních podmínek uschlo rychleji prádlo pověšené do tvaru písmene V, u které je ale princip proudícího vzduchu okolo podobný.
Zázrak? Ale kdeže
Vyzkoušet obloukovou metodu můžete hned při příštím praní. Jen nezapomeňte na jednu důležitou věc, sušák by neměl být přeplněný. Když se jednotlivé kusy oblečení tisknou těsně k sobě, vzduch mezi nimi nemá dost prostoru a je jedno, jakým způsobem prádlo visí, schnutí se zbytečně protahuje. Pomůže také pověsit sušák do místnosti, kde lze pravidelně větrat, případně podpořit proudění vzduchu ventilátorem.
Zázrak, po kterém budou džíny suché za hodinu, čekat nemůžete. I půlhodina ušetřeného času se ale v období, kdy se prádlo suší převážně doma, může hodit, co myslíte?