Jihoafričané si účast na světovém šampionátu zajistili vítězstvím ve skupině C africké kvalifikace. O postupu rozhodli až v závěrečném utkání, když porazili Rwandu 3:0. K postupu jim zároveň pomohla porážka Beninu s Nigérií.
Program a výsledky JAR na MS 2026
Fotbalisté Jihoafrické republiky vstoupili do turnaje porážkou s Mexikem (0:2). Ve druhém zápase vyzvou Česko (ve čtvrtek od 18:00) a skupinovou fázi uzavřou duelem proti Jižní Koreji.
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|Výsledek
|1
|11.06.
|21:00
|Mexiko – JAR
|Mexico City (Mexiko)
|2:0
|2
|18.06.
|18:00
|Česko – JAR
|Atlanta (USA)
|3
|25.06.
|03:00
|JAR – Jižní Korea
|Monterrey (Mexiko)
Soupiska JAR pro MS 2026
Belgický trenér Hugo Broos nominoval na šampionát 26 hráčů. Zajímavostí je silné zastoupení domácí ligy – hned 19 fotbalistů působí v jihoafrických klubech. Nejvíce reprezentantů dodaly kluby Mamelodi Sundowns (8 hráčů) a Orlando Pirates (8 hráčů).
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Kompletní průvodce MS ve fotbale 2026: Program, formát, skupiny a kde sledovat
Druhý jmenovaný klub byl založen v roce 1937 a je prvním týmem od vzniku jihoafrické Premier Soccer League v roce 1996, který v jedné sezoně získal tři významné trofeje. Ve znaku klubu je lebka se zkříženými hnáty, proto se týmu často přezdívá jednoduše Piráti.
Evropský fotbal zastupuje pětice hráčů, další dva obránci nastupují v zámořské MLS.
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Počet startů
|Branky
|Brankáři
|Ronwen Williams
|Mamelodi Sundowns
|62
|0
|Ricardo Goss
|Siwelele FC
|4
|0
|Sipho Chaine
|Orlando Pirates
|3
|0
|Obránci
|Aubrey Modiba
|Mamelodi Sundowns
|44
|3
|Khuliso Mudau
|Mamelodi Sundowns
|32
|1
|Nkosinathi Sibisi
|Orlando Pirates
|19
|0
|Mbekezeli Mbokazi
|Chicago Fire
|10
|1
|Ime Okon
|Hannover 96
|7
|1
|Samukele Kabini
|Molde FK
|5
|0
|Khulumani Ndamane
|Mamelodi Sundowns
|5
|0
|Thabang Matuludi
|Polokwane City
|2
|0
|Kamogelo Sebelebele
|Orlando Pirates
|2
|0
|Bradley Cross
|Kaizer Chiefs
|0
|0
|Olwethu Makhanya
|Philadelphia Union
|0
|0
|Záložníci
|Teboho Mokoena
|Mamelodi Sundowns
|51
|9
|Sphephelo Sithole
|Tondela
|27
|1
|Thalente Mbatha
|Orlando Pirates
|14
|3
|Jayden Adams
|Mamelodi Sundowns
|4
|0
|Útočníci
|Themba Zwane
|Mamelodi Sundowns
|53
|12
|Lyle Foster
|Burnley
|26
|10
|Evidence Makgopa
|Orlando Pirates
|26
|6
|Oswin Appollis
|Orlando Pirates
|25
|8
|Iqraam Rayners
|Mamelodi Sundowns
|13
|4
|Relebohile Mofokeng
|Orlando Pirates
|12
|0
|Thapelo Maseko
|AEL Limassol
|9
|1
|Tshepang Moremi
|Orlando Pirates
|9
|1
Největší opory jihoafrické reprezentace
- Kapitán a jistota mezi tyčemi: Čtyřiatřicetiletý Ronwen Williams je kapitánem mužstva a dlouhodobou reprezentační jedničkou. Za národní tým odchytal více než 60 zápasů a výrazně se podílel na zisku bronzových medailí na Africkém poháru národů. Zajímavostí je, že část mládežnické kariéry strávil v anglickém Tottenhamu.
- Útočná zbraň z Premier League: Největší ofenzivní hrozbou Jihoafričanů je útočník Lyle Foster. Pětadvacetiletý fotbalista působí v anglickém Burnley a zkušenosti sbíral také v Portugalsku, Belgii či Francii.
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Příprava fotbalistů JAR před MS
Po úspěšné kvalifikaci na MS, která skončila v říjnu loňského roku, se na přelomu starého a nového roku konal ještě Africký pohár národů. V něm sice hráči JAR prošli ze skupiny, vypadli ale hned v osmifinále proti Kamerunu (1:2).
Od té doby stihli další 4 přípravné zápasy – v březnu dvakrát proti Panamě (1:1 a prohra 1:2), pár dní před šampionátem pak připsali dvě další remízy s Nikaraguou (0:0) a Jamajkou (1:1).
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|13. 12. 1997
|Konfederační pohár
|JAR
|Česko
|2:2