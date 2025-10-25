Jared Leto zabil Trona. Disney po kasovním propadáku končí s legendární značkou

Zdá se, že Jared Leto je větší příčinou pádu franšíz, než to vypadalo. V případě filmu Tron: Ares to byl koneckonců právě neoblíbený herec, kdo film protlačil a podle všeho i nechtěně pohřbil celou sérii.

Třiapadesátiletý Jared Leto se pokusil o zázrak. Nevyšlo to. | foto: Disney EnterprisesMetro.cz

U Trona jako série není komerční vyhoření nijak neobvyklé. Každý díl vznikal v jiné dekádě a ani jeden z nich finančně neoslnil. Tron: Ares bude mít nicméně devastující vliv na celou franšízu, studio Disney se totiž údajně rozhodlo neprotahovat agonii a uložit digitální válečníky k ledu. Magazínu The Hollywood Reporter to donesli insideři, podle jejichž informací padla se třetím Tronem poslední naděje, že by se Tron stal funkční a mohutně rozrostlou ságou.

Jeden propadák za druhým

Navíc dodali magazínu další zajímavou informaci. Podle nich třetího Trona u Disneyho vlastně nikdo moc nechtěl. Nicméně pak přišel s určitou vizí Jared Leto, herec, který léta nehrál v ničem, co mělo úspěch nebo bylo alespoň dobré, a pomocí svého kamaráda Seana Baileyho, ředitele divize pro hranou tvorbu, protlačil vznik třetího filmu. Těžko říct, proč se vedení Disneyho uvolilo investovat 180 milionů dolarů do filmu, jehož hlavní hvězda točí jeden propadák za druhým. Snímek nicméně nakonec vznikl a propadl snad ještě drtivěji než oba Tronové před ním. Herec, který chtěl jedinečnou sérii kombinující prvky kyberpunku a fantasy znovu vzkřísit, jí vykopal ještě hlubší hrob.

Nový blockbuster skončí v obřím minusu

První Tron stál 17 milionů dolarů a vydělal pouze 33 milionů, přesto nadchl kritiky a postaral se o značný kulturní dopad. Jeho sequel, Tron: Legacy, stál 170 milionů dolarů a celosvětově získal 400 milionů dolarů, čímž nepokryl náklady a zařízl naději na plnohodnotný restart. Tron: Ares měl podobný osud, na svůj štědrý rozpočet odpověděl celosvětovým otvírákem za 60 milionů. Už nyní je tedy jasné, že blockbuster skončí v obřím minusu. Nejúspěšnější verzí Trona v době vzniku byl zřejmě seriál Tron: Povstání, chválený pro svou kvalitu, než mu nepochopitelná vysílací pauza a přesun na večerní vysílací sloty zničily sledovanost.

Drastický svět sítě se odebral do hibernace

V každém případě údajně padlo rozhodnutí dále se už Tronem nezabývat, a tak se nezdá, že bychom o světě fantastického světa Sítě měli v dohledné době znovu slyšet. Není to samozřejmě poprvé, co nad Tronem zlomili hůl, a i tak jsme se dočkali po dekádách nového filmu. Tron je přece jen významná popkulturní záležitost a těžko se můžeme bát, že zmizí v propadlišti dějin. Nezbývá než doufat, že se za dalších deset let objeví nový film, který bude lepší než ty předchozí.

