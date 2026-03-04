Jarní detox bez mýtů. Co říkají odborníci na šťávové kúry, půsty či fermentace?

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  7:30
Každé jaro je to stejné. Jakmile vysvitne první ostré slunce a sundáme zimní kabáty, přijde pocit, že bychom měli něco začít dělat. Se šatníkem, s bytem, ale hlavně sami se sebou. A tak se znovu objeví jarní detox. Je opravdu potřeba?
Fotogalerie3

Microgreens. To je fenomén posledních let, který se dostal i na jídelní lístky restaurací. Jsou vhodné třeba jen jako ozdoba na chleba | foto: Profimedia.cz

Sklenice zelené šťávy na instagramu, sliby restartu, čistých jater a nového začátku. Zní to lákavě. Jenže když se na to podíváme střízlivěji, realita je o něco méně dramatická a možná i uklidňující.

Trend celerová šťáva. Znáte?

Slovo detox působí skoro magicky. V lékařském světě má ale velmi konkrétní význam, řeší se jím skutečné otravy nebo závislosti. U zdravého člověka tělo funguje jinak. Játra, ledviny i trávicí trakt pracují nepřetržitě a žádný sezonní úklid nepotřebují. Pod pojmem detox si navíc často představujeme něco jiného, než co skutečně děláme. Typickým symbolem posledních let je celerová šťáva. Ranní rituál, který slibuje téměř všechno. Lepší pleť, klidnější trávení i méně zánětů. Fenomén se z ní stal rychleji, aniž by za ní stála pevná vědecká data. Tématu se začaly věnovat také některé české influencerky, které celer zařadily do svého jídelníčku i letos. Tato zelenina obsahuje určité bioaktivní látky a jako alternativa ke sladkým nápojům může být rozumnou volbou.

Napíchněte si břízu, teď je pravý čas. Jarní míza pomůže s detoxem organismu i jarní únavou

Další šťávy, jimž něco chybí

Podobně je to se šťávovými kúrami. Představa několika dní jen na zeleninových a ovocných šťávách působí čistě a jednoduše. Člověk má pocit, že si odlehčil. A do jisté míry je to pravda, vynechá totiž těžká jídla, alkohol, často i sladkosti. Jenže šťávy mají jeden háček, chybí v nich vláknina. A právě ta je klíčová pro naše trávení i střevní mikrobiom. Malá studie, o které informovala například Northwestern University, naznačila, že už tři dny čistě na šťávách mohou změnit složení mikrobiomu směrem, který není ideální. Jinými slovy, to, co působí jako očista, může být pro střeva spíš stres. K tomu se přidává kolísání energie nebo větší příjem cukru, byť přírodního. Na vzestupu jsou také terapeutické či přerušované půsty. U nich je zapotřebí dbát opatrnosti a dodržování určitých pravidel. „Touha po požitku lidstvo provází od nepaměti. Hledání pohodlí nás posunulo od koní přes automobily až do první třídy letadel. A byla to vášeň pro dobré jídlo, která nás dovedla z jeskyní do dnešních luxusních restaurací. A přesto oslavujeme půst. Nepleťme si ho ovšem s hladověním, jedná se o dobrovolné omezování příjmu potravy, které nemusí být nijak nepříjemné,“ říká Peter Gartner, primář léčebného resortu Park Igls v Rakousku.

Celerová mánie u nás vypukla v období pandemie koronaviru.Postupně se rozšířila v trend, který propagují fitness influencerky.

I v historii byl půst běžnou součástí života – lidé ho vnímali jako formu očisty těla i mysli a často předcházel důležitým svátkům nebo rituálům. Tehdy šlo o tvrdou askezi, v současnosti ale víme, že ani při detoxikaci organismu není nutné se trápit. Více o půstech se dočtete v boxu.

Žádný alkohol. Nebo?

Velkým evergreenem jsou také detoxy jater. Různé čaje, kapky a kúry slibují, že játra propláchnou a nastartují. Jenže játra nejsou filtr, který se zanese a potřebuje vyčistit jako kávovar. Fungují nepřetržitě a u zdravého člověka není důkaz, že by speciální detox produkty jejich práci zlepšil. Paradoxně některé bylinné doplňky mohou játra zatěžovat, což je v medicíně dobře známý problém. To, co játrům opravdu prospívá, je především pestrá strava, stabilní váha a hlavně méně alkoholu. To potvruje také lékařka Jana Ježková, vedoucí Asistenční služby zdravotní pojišťovny OZP. „Vztah mezi množstvím alkoholu a stoupajícími zdravotními riziky je jednoznačný. Z analýz vyplývá, že v porovnání s abstinenty mají konzumenti i malého množství alkoholu vyšší riziko vzniku některých typů nádorových onemocnění. Vyšší konzumace je také signifikantně spojena se zvýšenou úmrtností,“ říká lékařka Ježková.

Trend jménem microgreens

Pokud jste v detoxu spíše zdrženliví, skvělou alternativou je zařadit do jídelníčku svěží čerstvou zeleninu jako ředkvičky, špenát, jarní cibulku, mrkve nebo bylinky. Pokud ale ještě čekáte na první úrodu, vyzkoušejte v mezičase klíčky nebo microgreens. Jde o naklíčené výhonky zeleniny, které se v případě klíčků jedí celé, u microgreens pak jen nadzemní část. Jsou plné vitaminů a antioxidantů a díky svěží chuti zpestří jídelníček. Můžete si je dopřát syrové, přidat do polévek, salátů nebo třeba smooothie.

V keto dietě se sníží příjem sacharidů.

„Výborný je mladý hrášek, ředkvička, mungo fazole, ale třeba i slunečnice. Výhonky lze navíc snadno vypěstovat doma, stačí klíčící sada nebo miska. Microgreens jsou nenáročné na prostor a dávku vitaminů si snadno vypěstujete i na okenním parapetu v paneláku,“ říká Zdeněk Mjartan z on-line supermarketu Košík.cz.

Malý nakládaný zázrak

Kimči, kysané zelí, kefíry. Všechny tyto potraviny spojuje proces fermentace. Staletími prověřená metoda konzervace staví na přirozených biochemických procesech. Nakládané potraviny jsou lépe stravitelné, mají vyšší nutriční hodnotu a jsou bohaté na vitaminy, enzymy a probiotika. Výsledkem je lepší zažívání a stav našeho mikrobiomu, a tedy i imunitního systému. Než sklidíte první jarní úrodu, doplňte jídelníček o fermentované produkty.

Vsaďte na kefíry, kváskový chleba, jogurty, nakládanou zeleninu jako květák, zelí nebo mrkev.

Nejen vegani pak mohou vyzkoušet třeba tempeh. Pokud jste zatím kolem fermentované zeleniny chodili obloukem, zařaďte ji postupně, třeba dvěma lžícemi pikantního kimči k hlavnímu jídlu. „Fermentace nerovná se jen kvašená zelenina. Vyzkoušet můžete třeba fermentovanou granolu, která zvyšuje vstřebatelnost živin, prospívá zažívání a dodá jídlu lepší nutriční hodnotu. Je ideální třeba pro ty, kdo zatím nemají s klasickými fermentovanými produkty tolik zkušeností, a chtěli by to změnit,“ uzavírá Zdeněk Mjartan z Košík.cz

Je velmi levné, voňavé a funguje také jako afrodiziakum. Máte ho doma?

Diety a frustrace

Často stačí opustit koloběh neustálých diet a přejít ke zdravému, udržitelnému jídelníčku bez extrémů. I to může být změnou. Mnoho lidí prochází neustálým koloběhem diet, které často přicházejí s přísnými pravidly, eliminací potravin a slibují rychlé výsledky. Tento přístup k jídlu však většinou není udržitelný a může vést k psychickému i fyzickému vyčerpání. Neustálé omezování, přísné počítání kalorií nebo vyřazování celých skupin potravin může vyvolávat pocit viny při každém „porušení pravidel“ a ve výsledku vyvolává frustraci a dlouhodobý stres. Mezi drastické diety patří například keto dieta, která při dlouhodobém dodržování může vést k přetížení ledvin a jater, nebo hladovění, které může způsobit únavu, hormonální nerovnováhu a snížení imunity. Dieta podle krevních skupin nebo dieta s extrémním omezením sacharidů mohou vést k deficitu důležitých živin, což má negativní dopad na zdraví. Namísto přísných diet je proto efektivnější zaměřit se na změnu životního stylu a dlouhodobě udržitelné návyky. „Pokud máte problém s chutěmi a sebekontrolou, může být namístě zvážit konzultaci s lékařem, který vám pomůže nastavit správný režim a případně doporučit podporu v podobě farmakoterapie. Kromě obezitologů a diabetologů mohou dnes s léky na obezitu pomoci i praktičtí lékaři,“ říká Klaudie Hálová Karoliová, obezitoložka a zakladatelka Spolku Zastavme nadváhu a obezitu.

Farmakoterapie jako podpora při hubnutí

  • Jedním z častých důvodů přibírání na váze je emoční jedení, kdy jídlo slouží jako útěcha nebo způsob zvládání stresu.
  • Existují léky ve formě tablet, které ovlivňují mozkové mechanismy chuti k jídlu a pomáhají s tímto typem obezity. Působí právě na mozek a ovlivňují chuť k jídlu i impulzivní přejídání. Naopak jiné známé léky, ve formě převážně injekční, fungují jinak – zpomalují trávení a navozují delší pocit sytosti, což je vhodné u lidí, kteří mají problém s nadměrným příjmem potravy.
  • Podle lékařky Klaudie Hálové Karoliové, obezitoložky a zakladatelky spolku Zastavme nadváhu a obezitu, je právě propojení farmakoléčby s jídelníčkem pod vedením lékaře klíčové pro efektivní léčbu a zlepšení celkového zdraví pacienta.
  • Správná kombinace léků a stravy může zlepšit účinnost léčby – některé potraviny mohou podpořit vstřebávání léků nebo zvýšit jejich účinnost. Dále může minimalizovat vedlejší účinky – správná strava může snížit riziko nežádoucích účinků nebo interakcí mezi léky. A také může podpořit celkové zdraví – vyvážená strava může přispět ke zlepšení imunity, metabolismu a regenerace.
  • Farmakoterapie nenahrazuje zdravý životní styl, ale může být užitečnou pomocí pro pacienty, kteří mají problém s dlouhodobým udržením váhy. Řada spokojených pacientů už tyto zkušenosti má. Pokud se vám dlouhodobě nedaří zhubnout, máte BMI nad 30 nebo trpíte zdravotními komplikacemi spojenými s obezitou, je vhodné vyhledat lékaře.
Témata: jídlo, půst, Dieta, zelenina

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Huawei Cloud Summit na MWC26: Řešení oborových výzev pomocí AI

4. března 2026  7:44

První proměna po sto letech. Park u psychiatrie získá i neobvyklý vstup

Zatímco dnes tvoří ikonická zaoblená zeď s nápisem „Zemský ústav pro...

Rozlehlý park u havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice dostane novou podobu. Začala vůbec první revitalizace v jeho stoleté historii. S tím je ovšem spojeno i kácení dřevin. Padne téměř 130 keřů a...

4. března 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Huawei uvádí na trh architekturu NG WAN, aby podpořil nový růst operátorů

4. března 2026  7:35

Na dálnici D35 hořel návěs náklaďáku. Řidič včas odpojil tahač

Dálnici D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem uzavřel požár návěsu...

Dálnici D35 na Pardubicku mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem v úterý večer uzavřel požár návěsu nákladního auta. Komunikace byla zhruba sedm hodin neprůjezdná mezi sjezdy na 148. a 157. kilometru...

3. března 2026  20:52,  aktualizováno  4. 3. 7:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jarní detox bez mýtů. Co říkají odborníci na šťávové kúry, půsty či fermentace?

Microgreens. To je fenomén posledních let, který se dostal i na jídelní lístky...

Každé jaro je to stejné. Jakmile vysvitne první ostré slunce a sundáme zimní kabáty, přijde pocit, že bychom měli něco začít dělat. Se šatníkem, s bytem, ale hlavně sami se sebou. A tak se znovu...

4. března 2026  7:30

Nová generace konvergovaného úložiště Huawei OceanStor Dorado All-Flash prošla technickou validací od Enterprise Strategy Group

4. března 2026  7:28

Největší farmaceutický veletrh v Asii se v červnu 2026 vrátí do Šanghaje

4. března 2026  7:18

HONOR představuje svou vizi umělé inteligence na veletrhu MWC 2026 s robotickým telefonem, humanoidním robotem a Magic V6

4. března 2026  7:07

Dálnice D35 na Pardubicku byla sedm hodin neprůjezdná kvůli požáru návěsu

ilustrační snímek

Dálnice D35 na Pardubicku byla od úterního večera ve směru od Opatovic nad Labem na Ostrov zhruba sedm hodin neprůjezdná kvůli požáru návěsu nákladního auta na...

4. března 2026  5:28,  aktualizováno  5:28

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

4. března 2026  6:47

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

VIDEOSTREAM ZDARMA: Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje - odpo. část

4. března 2026  6:20

VIDEOSTREAM ZDARMA: Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje - dopo. část

4. března 2026  6:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.