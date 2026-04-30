Noční mrazy, které zasáhly Česko, způsobily ovocnářům podle prvních odhadů škody za stovky milionů korun. Nejvíce postižené jsou oblasti v Čechách, především střední a severní část země. Nízké teploty přitom poškodily všechny druhy ovoce. Přesnější vyčíslení škod bude možné až za několik týdnů, po skončení kvetení a opylení.
Podle předsedy Ovocnářské unie ČR Martina Ludvíka by letošní ztráty neměly dosáhnout extrémní úrovně roku 2024, kdy dubnové mrazy způsobily nejhorší úrodu za posledních sto let se škodami kolem 1,3 miliardy korun.
Předpovědi meteorologů se naplnily. „V sadech jsme zaznamenali v noci a nad ránem teploty zhruba od minus dvou do minus šesti stupňů Celsia s dobou trvání od tří do sedmi hodin. Na mnoha místech šlo o celonoční mrazy. Působení mrazu zesilovalo současné sucho,“ uvedl Ludvík. Připomněl také, že sady byly částečně poškozeny už během první a třetí dekády dubna.
Nižší kvalita letošních jablek
Podle něj čeká ovocnáře náročné období i z ekonomického hlediska. „Budou muset zvážit další kroky a náklady, které je v průběhu vegetace čekají,“ řekl. Kromě nižší produkce se očekávají i kvalitativní škody, zejména u jablek.
Sadaři se snažili úrodu ochránit všemi dostupnými prostředky. V sadech zapalovali svíce, využívali zakuřování nebo protimrazové zamlžování. „Nebylo na co čekat, byla to možná poslední zásadní mrazivá noc, která mohla ovlivnit ekonomiku podniku. Nicméně není v možnostech žádného pěstitele ochránit celou produkci,“ uvedl Ludvík. Riziko mrazů přitom podle něj přetrvává až do poloviny května.
Výpadek domácí produkce by neměl mít přímý dopad na ceny ovoce v obchodech, protože Česko je v této oblasti dlouhodobě závislé na dovozu. Soběstačnost se pohybuje mezi 30 až 40 procenty a ceny určují především evropské trhy. Roli však může sehrát situace v zahraničí. „Právě na Polsku jsou obchodní řetězce závislé,“ upozornil Ludvík s tím, že i tamní sady zasáhly silné mrazy.
Jarní mrazy představují každoroční riziko