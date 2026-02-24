Podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude středa převážně jasná až polojasná. Na severovýchodě území se může přechodně objevit více oblačnosti. Ráno se místy vyskytnou mlhy, výjimečně i mrznoucí. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 8 až 12 °C, na severovýchodě zůstanou mezi 5 až 8 stupni.
Podobný ráz počasí nabídne i čtvrtek. Převládat má polojasno, v noci a ráno se mohou objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Noční teploty klesnou na +2 až -3 °C, přes den naměříme většinou 7 až 11 °C. V Čechách místy a ve Slezsku ojediněle může být až 14 stupňů.
Pátek přinese skoro jaro
Páteční obloha bude většinou polojasná až skoro jasná a teploty výrazně porostou. Denní maxima dosáhnou 10 až 15 °C, v Čechách ojediněle až 17 °C. Takové hodnoty už připomenou spíše březen či začátek dubna než závěr února.
Ráno se sice mohou místy objevit mlhy nebo nízká oblačnost, zejména na Českomoravské vrchovině, během dne ale převládne slunečné počasí. Až večer začne od severozápadu přibývat oblačnosti a ojediněle se objeví déšť.
V sobotu obrat
Právě sobota ukáže, jak rychle se může počasí změnit. Očekává se oblačno až zataženo, na východě zpočátku ještě polojasno. Místy se vyskytnou přeháňky nebo déšť.
Nejvyšší denní teploty „klesnou“ na 8 až 13 °C. Odpoledne a večer by mělo zase od západu začít oblačnosti ubývat.