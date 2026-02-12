Sobotní počasí bude v Praze převážně zatažené. Zpočátku se mohou objevit i mlhy, ojediněle dokonce mrznoucí. Od severozápadu dorazí déšť, který bude postupně přecházet do sněžení.
Noční teploty klesnou k nule (+1 až −1 °C), přes den se budou pohybovat jen mezi 1 až 3 °C. Odpoledne se navíc začne ochlazovat a meteorologové upozorňují na možnost tvorby náledí. Přidá se i studený severní až severovýchodní vítr.
Mrazivo i přes den
Ani neděle jarní atmosféru nepřinese. Obloha zůstane většinou oblačná, jen přechodně se může ukázat slunce. Ojediněle se ale objeví sněhové přeháňky.
Ráno bude mrznout (−2 až −4 °C) a přes den se teploty dostanou maximálně k nule, spíš ale zůstanou pod ní. I tady platí varování před náledím.
Začátek týdne nabídne zataženo až oblačno, jen zpočátku místy polojasno. Noční teploty klesnou až k −8 °C, přes den se budou držet kolem −1 až +1 °C.
Co dělat v Praze během jarních prázdnin
Základem pro smysluplné trávení volného času v Praze jsou nejrozličnější muzea, která za málo peněz nabízejí hodně zajímavostí. Možností, kam se vydat, je ale daleko víc. Vydat se můžete například do:
- Centra architektury a městského plánování
- Letiště Ruzyně (exkurze)
- Muzea Prahy
- Planetária
- Bazénu či aquaparku
Další tipy, co podniknout v Praze, najdete v našem přehledu.
Termíny jarních prázdnin v Praze
16. až 22. února 2026:
Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín
23. února až 1. března 2026:
Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř