Jarní restart bez tlaku. Jak očistit tělo i hlavu a cítit se zase dobře? Známe odpověď

Autor: Metro.cz
  10:00
Jaro v sobě nese příslib nového začátku. Delší dny, víc světla, první sluneční paprsky a postupné odkládání teplých svršků. Přirozeně nás to táhne více ven a často také k myšlence, že bychom měli stejně jako příroda „začít znovu“.

Jaro dokáže být náročné, i navzdory pěknému počasí. | foto: Profimedia.cz

Lépe jíst, více se hýbat, mít víc energie, být spokojenější a zbytečně se nenervovat. Jenže právě tady se to často láme. Místo dobré nálady přichází tlak. Místo restartu únava. Poradíme vám, jak pojmout jarní očistu těla i duše tak, aby byla opravdu funkční a dlouhodobě udržitelná. „Na jaře často nezažíváme nedostatek energie, ale přebytek očekávání. Máme pocit, že bychom měli být aktivnější, výkonnější a zvládat víc než v zimě. Když se to neděje, snadno se dostaví frustrace a pocit selhání – i když jde o naprosto přirozenou reakci organismu,“ vysvětluje psycholožka Jana Schee z platformy Terapie.cz.

Očista bez extrémů

Jarní restart nemusí znamenat radikální detox, přísné diety ani každodenní tréninky. Naopak. Zkušenosti ukazují, že mnohem důležitější než velká předsevzetí, jsou malé realistické změny. Právě přehnaná očekávání totiž často vedou k tomu, že nadšení rychle vyprchá podobnou rychlostí jako tomu bývá u novoročních předsevzetí, která mnoho lidí vzdá už během prvních týdnů. Mnohem lépe funguje jednoduchý princip: začít pomalu, vnímat své aktuální návyky a postupně přidávat.

Na začátku je klíčové stanovit si cíle tak, aby byly opravdu zvládnutelné. „Ideální je první týden či dva jen sledovat a zapisovat, jak na tom skutečně jsme. Tedy zaznamenávat například, jak dlouho spíme, kolik toho ujdeme, kolik pijeme tekutin, co jíme atd. Teprve na základě těchto reálných dat má smysl stanovovat si konkrétní cíle. Častým problémem totiž bývá, že se přeceňujeme. Není nutné si hned dávat za úkol ujít každý den deset kilometrů, když jsme dosud sotva zvládli tři. Pro začátek bohatě stačí nastavit si realistické čtyři kilometry a postupně tento cíl navyšovat. Stejný princip platí i u dalších návyků. Velkou roli hraje také pestrost. Není potřeba dělat všechno každý den, ale chytře střídat pohyb, odpočinek i další oblasti tak, aby změna byla dlouhodobě udržitelná,“ radí fitness trenérka Petra Kotrlová.

Tělo se adaptuje, ale hlava tlačí na výkon

Na jaře se mění světelné podmínky, které ovlivňují cirkadiánní rytmy, spánek i regulaci nálady. Mnoho lidí má tendenci vstávat dříve a dokonce spát kratší dobu. Subjektivně mohou vnímat víc energie díky sluníčku, tělo na to ale nemusí reagovat pozitivně.

„Existují data, že s příchodem jara se lidem zkracuje délka spánku. A rozhozený spánek zvyšuje emoční labilitu a podrážděnost. Mnoho z nás má navíc sklon podávat výkon i přes únavu. Vyčerpání nebo rozladění si často vykládáme jako osobní selhání, a tím se zvyšuje stres. Vzniká začarovaný kruh,“ popisuje Jana Schee.

Zdravý spánek jako alfa a omega všeho

Nejen během plánování jarního restartu bychom tedy rozhodně neměli opomíjet spánek. Předsevzetí typu „více spát“ sice možná nepůsobí příliš ambiciózně, ve skutečnosti ale patří k těm nejzásadnějším. Kvalitní spánek ovlivňuje nejen hladinu energie a náladu, ale i chuť k pohybu a celkovou motivaci. Často přitom stačí jen drobná úprava každodenní rutiny a tělo se odmění samo. Pro začátek může pomoci chodit spát o něco dřív, vstávat přibližně ve stejnou dobu a večerní scrollování na mobilu vyměnit třeba za pár stránek knihy.

Chůze jako základ pro zdraví i duševní pohodu

Jednou z nejpřirozenějších cest, jak podpořit tělo i psychiku, je pohyb. Nemusí být složitý ani časově náročný. Obyčejná chůze patří mezi jeho nejzdravější formy. Mluví o tom i data: například závěry analýzy Harvard Health hovoří o tom, že i dvacetiminutová každodenní procházka snižuje riziko srdečních onemocnění o 30 procent. Pravidelná procházka pomáhá nejen fyzickému zdraví, ale i psychické pohodě.

Pohyb jako radost, ne povinnost

Vždy platí jednoduché pravidlo: nepřepálit start. Místo plánování každodenních náročných tréninků stačí pravidelnost, lehký progres a realistické cíle. Jak již bylo řečeno, každý pohyb se počítá. Ideální je střídat vyloženě sportovní aktivity s procházkami a dalšími méně náročnými činnostmi. Byť jen chvilka každý den má často větší efekt než přestřelený plán, který skončí po dvou týdnech.

„Před létem spousta lidí vnímá, že se blíží teplo, plavky a že by měli začít „extrémně“ makat. Jdou do toho na 110 %, ale většinou se zraní nebo je to velmi krátkodobé. Mnohem lepší je začít pomalu - pár minut denně, zvyknout si a postupně navyšovat. Najít si v tom smysl a řád. Disciplína a konzistence je klíč,“ říká Marek Vaněček, spoluzakladatel značky Švihej.

Najděte něco, co vás bude bavit

Důležité je zařadit mezi pravidelné pohybové aktivity i něco, co vám bude dělat radost. Právě to totiž rozhoduje o tom, jestli u daného sportu dlouhodobě vydržíte. Jednou z aktivit, která je jednoduchá, efektivní a zároveň hravá, je skákání přes švihadlo. A rozhodně neplatí, že je švihadlo jen pro děti. Skákat může každý, bez ohledu na věk nebo kondici.

Jde o komplexní pohyb, který zapojuje celé tělo, podporuje kondici a pomáhá spalovat kalorie efektivně i v krátkém čase. Velkou výhodou švihadla je jeho dostupnost a variabilita – zacvičit si můžete doma i v posilovně, venku nebo třeba během krátké pauzy v práci. Vedle fyzických benefitů má navíc pozitivní dopad i na psychiku. Pomáhá uvolnit napětí, zlepšuje náladu a přináší rychlý pocit energie.

„Skákání přes švihadlo vedle fyzické kondice pomáhá i s koncentrací a uvolněním hlavy, což z něj dělá ideální doplněk jarního restartu. Právě jednoduché, krátké a pravidelné aktivity totiž mají často větší efekt než jednorázové výkony, které se jen těžko udržují,“ uvádí Marek Vaněček a dodává: „Navíc se z něj snadno a velmi rychle stane i nový koníček. My se tomu snažíme jít naproti online portálem a novou mobilní aplikací Švihej, kde mají uživatelé k dispozici tréninkové plány, výuková videa, komunitní výzvy, statistiky a další vychytávky. Celé to funguje jako až návykové herní prostředí.“

