1. Obnovte hydrataci a kožní bariéru
„Po zimě je pleť primárně dehydratovaná. Nejde jen o suchost, ale i o ztrátu vody v hlubších vrstvách pokožky a oslabení ochranné bariéry. Pleť pak reaguje citlivěji, je napjatá, rychleji se mastí nebo naopak šupinatí. Proto je zásadní začít kvalitní hydratací, která doplní vlhkost, zklidní podráždění a pomůže obnovit přirozený ochranný film. Místo hutných zimních krémů volte na jaře lehčí, ale účinné hydratační přípravky s kyselinou hyaluronovou a antioxidanty,“ radí Denisa Jasinská, zakladatelka české kosmetické značky Essenté. Vhodné jsou podle ní produkty s kyselinou hyaluronovou, ta okamžitě i dlouhodobě zlepšuje hydrataci pokožky
2. Jemná exfoliace
„Jakmile je pleť hydratovaná a zklidněná, přichází čas na odstranění odumřelých buněk. Ty jsou po zimě často nahromaděné a způsobují zašedlý, unavený vzhled. Ale pozor: pokud byste exfoliaci provedli na dehydratované pleti, mohlo by ji to ještě více podráždit,“ varuje odbornice. Vhodný je jemný pleťový peeling, pozvolna odstraňuje odumřelé kožní buňky a čistí póry, aniž by pleť dráždil.
3. Antioxidanty pro jas a pevnost
„Po zimě je pleť oslabená i vlivem oxidačního stresu. Kolísání teplot, smog i nedostatek slunečního světla ovlivňují její tón a elasticitu. Vitamin C patří mezi nejúčinnější antioxidanty – pomáhá sjednotit tón pleti, podpořit tvorbu kolagenu a dodat jí zdravý jas,“ doporučuje Jasinská.
4. SPF je povinnost, ne možnost
„Jarní slunce bývá zrádné. Teploty jsou příjemné, ale UV záření už dosahuje intenzity, která může urychlovat stárnutí pleti i vznik pigmentových skvrn. Mnoho žen ochranu podceňuje, protože ještě není léto, ale právě jaro je období, kdy dochází k prvním nenápadným poškozením. Denní ochrana proti UV záření je klíčová, pokud chcete udržet pleť mladistvou, pružnou a bez pigmentací. SPF by mělo být posledním krokem ranní rutiny, aplikované i při zatažené obloze,“ upozorňuje Denisa Jasinká. Oblíbené jsou v poslední době CC krémy obsahující SPF ochranu – sjednotí tak tón pleti a zároveň ji ochrání. I pod ně je ale vhodné dát ještě krém s UV ochranou, protože CC krému či BB krému si člověk nedává množství, jež dostačuje k ochraně obličeje.
5. Podpora mikrocirkulace a vědomý rituál péče
„Po zimě bývá zpomalená i mikrocirkulace, pleť pak působí unaveně a mohou se objevovat otoky. Jemná masáž rozproudí krevní oběh, podpoří lymfatický systém a zlepší vstřebávání aktivních látek z krémů a sér. Stačí pár minut denně masírovat pleť v obličeji, na krku a v dekoltu. Tento jednoduchý rituál zlepší vzhled pleti a zároveň přinese i chvíli relaxace,“ uzavírá Jasinská.