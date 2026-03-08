Zatímco meteorologové slaví příchod jara už 1. března, pro astronomy a milovníky hvězdné oblohy je hlavním milníkem jarní rovnodennost. Je to moment, kdy Slunce získává definitivní převahu nad tmou a dny se začínají prodlužovat až k letnímu slunovratu.
Kdy začíná jaro v roce 2026?
V roce 2026 nastane astronomické jaro v pátek 20. března v 15:46 středoevropského času. V tento okamžik střed slunečního kotouče přesně protne nebeský rovník a vstoupí do znamení Berana. Pro nás na severní polokouli to znamená konec astronomické zimy a začátek období, kdy se sluneční paprsky opírají do země s rostoucí intenzitou.
Proč jaro není vždy 21. března?
Většina z nás má ze školních lavic zafixované datum 21. března. Realita je však jiná – ve 21. století začíná jaro 21. března jen výjimečně. Důvodem je takzvaný tropický rok, který netrvá přesně 365 dní, ale přibližně 365,242 dne.
Náš kalendář sice toto manko dorovnává přestupnými roky, ale astronomické okamžiky se přesto v čase mírně posouvají. Proto rovnodennost v současnosti vychází nejčastěji na 20. března a v budoucnu se dočkáme i 19. března, a to v roce 2044. Na „tradiční“ datum 21. března si budeme muset počkat až do roku 2102.
Jak se určuje první jarní den?
První jarní den se neurčuje podle počasí, ale podle geometrie vztahu Země a Slunce. Rovnodennost je okamžik, kdy zemská osa není nakloněna směrem k Slunci ani od něj. Slunce v ten moment svítí na obě polokoule „vyrovnaně“.
Kalendář rovnodenností a slunovratů. Kdy nastane astronomické jaro a léto 2026?
Často se říká, že den a noc jsou tehdy stejně dlouhé (12 a 12 hodin), ale vědecky to není úplně přesné. Jak uvádí University College London (UCL), dochází k jevu zvanému refrakce – ohybu světla v atmosféře. Díky tomu vidíme Slunce nad obzorem o několik minut dříve, než tam skutečně je, a o pár minut déle po jeho západu. Skutečná rovnost dne a noci tak nastává o několik dní dříve.
Co je to rovnodennost a slunovrat?
Tyto dva termíny si lidé často pletou, přitom popisují opačné stavy:
- Rovnodennost (jarní a podzimní): Slunce je nad rovníkem. Den a noc jsou přibližně stejně dlouhé.
- Slunovrat (letní a zimní): Slunce je v nejsevernějším nebo nejjižnějším bodě vůči zemskému rovníku. Nastává buď nejdelší den (červen), nebo nejdelší noc (prosinec) v roce.
Jak se slaví jarní rovnodennost?
Věděli jste, že...?
Na jarní rovnodennost Slunce vychází přesně na východě a zapadá přesně na západě. Navíc zapadá pod nejstrmějším možným úhlem, takže zmizí za obzorem rychleji než v jiné dny.
Přelom zimy a jara byl pro naše předky klíčovým obdobím přežití a naděje. V Česku je nejsilnější tradicí vynášení Morany (Smrtky) – rituální vhazování figuríny představující zimu do vody, které symbolizuje očištění a příchod nového života.
Ve světě je jarní rovnodennost spjata se svátkem Nowruz (česky i jako Nourúz), což je perský Nový rok, který slaví přes 300 milionů lidí. UNESCO jej uznává jako nehmotné dědictví lidstva, symbolizující obnovu přírody a harmonii.