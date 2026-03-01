Ženy čelí chronickému multitaskingu i fenoménu sendvičové generace. Hrozí jim vyčerpání a úzkost, varuje terapeutka.
Tlak na výkon, chronický multitasking i neviditelná mentální zátěž. Ženy v produktivním věku dnes často balancují mezi prací a péčí o děti, domácnost i stárnoucí rodiče. To není jen množství úkolů, ale časová a emoční zátěž, která se sčítá.
Útrapy sendvičové generace: pečují o děti i rodiče, na sebe nedbají
„Když žena dlouhodobě přepíná mezi úkoly, rolemi a odpovědnostmi bez prostoru na regeneraci, zůstává nervový systém v permanentní pohotovosti. Pak hrozí vyčerpání i riziko úzkosti,“ vysvětluje terapeutka Jiřina Maršálková.
Chronický multitasking i fenomén sendvičové generace
Specifické duševní zatížení žen v produktivním věku spočívá v souběhu několika náročných rolí. Pracovní, partnerské, rodičovské i sociální role se často vrství. Pokud žena dlouhodobě mezi těmito rolemi, úkoly a odpovědností přepíná bez skutečného prostoru pro regeneraci, může dojít k přetížení.
„Nervový systém zůstává v permanentní pohotovostní reakci, která se může přetavit ve vyčerpání, podrážděnost, problémy se soustředěním nebo s usínáním. Zvyšuje se také riziko úzkosti a žena pak může obtížněji zvládat požadavky, které s sebou nese každodenní život,“ objasňuje terapeutka Maršálková.
Neviditelné přetížení. Vy to ještě neznáte?
Navíc se u části žen objevuje fenomén takzvané sendvičové generace, tedy nutnost péče současně o děti i stárnoucí rodiče či prarodiče. To představuje zvýšené nároky na jejich čas i psychické a fyzické kapacity.
S tím úzce souvisí také takzvané „neviditelné přetížení“. Už jste o něm slyšeli? Jedná se spíše o populárně-sociologické označení jevu, který se v odborné literatuře objevuje pod pojmem mentální zátěž (mental load) nebo neviditelná práce (invisible labor).
„Jde o to, že žena nenese jen viditelné úkoly, ale i nepřetržité plánování, organizaci, předvídání i emoční zátěž spojenou s myšlenkami, aby vše dobře dopadlo, aby se někomu nestalo něco zlého a podobně,“ říká Jiřina Maršálková.
Co se řadí k oněm „neviditelným úkolům“? Například: označit dítěti svačinový box, naplánovat vánoční pochůzky, vymyslet, co nakoupit na večeři, vyřídit emaily do školy a tak dále. A přestože ženy někomu dílčí úkoly předají, obvykle musejí zkontrolovat, že vše proběhlo úspěšně a úkol si odškrtnout jako splněný. Prakticky se jedná o projektový management.