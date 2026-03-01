Jarní úklid není to jediné, co ničí ženskou duši a tělo. Když si toho naloží moc, zhroutí se

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  10:00
Přese všechnu emancipaci stojí a leží péče o rodinu a domácnost často hlavně na ženách. Na mužích je „ulovit mamuta“, udržování ohně je už na ženě. Ale je tu taky zaměstnání a často péče o mladé i staré. Je nesnadné se z toho nezbláznit a nezhroutit.
Fotogalerie4

Úkoly do školy jsou hotové? Máš svačinu? každodenní starosti jsou zdrojem psychického stresu. | foto: MAFRA

Ženy čelí chronickému multitaskingu i fenoménu sendvičové generace. Hrozí jim vyčerpání a úzkost, varuje terapeutka.

Jarní úklid. Pro ženy často noční můra

Tlak na výkon, chronický multitasking i neviditelná mentální zátěž. Ženy v produktivním věku dnes často balancují mezi prací a péčí o děti, domácnost i stárnoucí rodiče. To není jen množství úkolů, ale časová a emoční zátěž, která se sčítá.

Útrapy sendvičové generace: pečují o děti i rodiče, na sebe nedbají

„Když žena dlouhodobě přepíná mezi úkoly, rolemi a odpovědnostmi bez prostoru na regeneraci, zůstává nervový systém v permanentní pohotovosti. Pak hrozí vyčerpání i riziko úzkosti,“ vysvětluje terapeutka Jiřina Maršálková.

Chronický multitasking i fenomén sendvičové generace

Specifické duševní zatížení žen v produktivním věku spočívá v souběhu několika náročných rolí. Pracovní, partnerské, rodičovské i sociální role se často vrství. Pokud žena dlouhodobě mezi těmito rolemi, úkoly a odpovědností přepíná bez skutečného prostoru pro regeneraci, může dojít k přetížení.

Terapeutka Jiřina Maršálková

„Nervový systém zůstává v permanentní pohotovostní reakci, která se může přetavit ve vyčerpání, podrážděnost, problémy se soustředěním nebo s usínáním. Zvyšuje se také riziko úzkosti a žena pak může obtížněji zvládat požadavky, které s sebou nese každodenní život,“ objasňuje terapeutka Maršálková.

Neviditelné přetížení. Vy to ještě neznáte?

Navíc se u části žen objevuje fenomén takzvané sendvičové generace, tedy nutnost péče současně o děti i stárnoucí rodiče či prarodiče. To představuje zvýšené nároky na jejich čas i psychické a fyzické kapacity.

S tím úzce souvisí také takzvané „neviditelné přetížení“. Už jste o něm slyšeli? Jedná se spíše o populárně-sociologické označení jevu, který se v odborné literatuře objevuje pod pojmem mentální zátěž (mental load) nebo neviditelná práce (invisible labor).

Na ženy jsou kladeny často příliš vysoké nároky.

„Jde o to, že žena nenese jen viditelné úkoly, ale i nepřetržité plánování, organizaci, předvídání i emoční zátěž spojenou s myšlenkami, aby vše dobře dopadlo, aby se někomu nestalo něco zlého a podobně,“ říká Jiřina Maršálková.

Pracovat, pečovat o děti a stárnoucí rodiče. Jak to zvládnout?

Co se řadí k oněm „neviditelným úkolům“? Například: označit dítěti svačinový box, naplánovat vánoční pochůzky, vymyslet, co nakoupit na večeři, vyřídit emaily do školy a tak dále. A přestože ženy někomu dílčí úkoly předají, obvykle musejí zkontrolovat, že vše proběhlo úspěšně a úkol si odškrtnout jako splněný. Prakticky se jedná o projektový management.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Do ulic Opavy se vracejí sdílená kola, prvních 15 minut jízdy bude zdarma

ilustrační snímek

Do ulic Opavy se ode dneška vracejí sdílená kola. K dispozici je 130 bicyklů na 63 stanovištích rozmístěných po celém městě i jeho městských částech. Prvních...

1. března 2026  10:36,  aktualizováno  10:36

Větší tlak na ajťáky. Kvůli umělé inteligenci toho nováčci musejí umět víc

ilustrační snímek

Zhruba před měsícem oznámil brněnský letenkový vyhledávač Kiwi.com, že propustí 250 ze 700 zaměstnanců. Technologická společnost, která se už delší čas potácí ve ztrátě, se snaží hledat úspory. A...

1. března 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Seniorku na chodníku srazil mladík autem, žena zemřela. Policie hledá svědky

ilustrační snímek

Sedmasedmdesátiletá žena v sobotu zemřela v Třebíči při dopravní nehodě. Když šla po chodníku, srazil ji autem osmnáctiletý řidič. Sám se zranil, stejně jako jeho spolujedoucí. Pro vyšetření nehody...

1. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Přestavba dominikánského kláštera v Chebu začíná, potrvá dva roky

PĹ™estavba dominikĂˇnskĂ©ho klĂˇĹˇtera v Chebu zaÄŤĂ­nĂˇ, potrvĂˇ dva roky

V Chebu začíná rekonstrukce dominikánského kláštera. Mnoho let připravovaná rekonstrukce potrvá dva roky. Středověká stavba v centru města se má proměnit na...

1. března 2026  10:20,  aktualizováno  10:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

1. března 2026

Na festival Beseda přijede raperka z Londýna a punkeři z New Yorku

ilustrační snímek

Na festival Beseda v Tasově na Hodonínsku letos přijede londýnská raperka Lady Lykez a také punková skupina Balaclava z New Yorku. Českou scénu zastupují...

1. března 2026  10:05,  aktualizováno  10:05

Praha 5

Praha 5

Trolejbusová trať byla vybudována v Praze 5 v úseku Na Knížecí-U Waltrovky.Jedná se o elektrifikaci linky 137.Již brzy zde pojedou trolejbusy linky číslo 52.Trolejbusy v metropoli zažívají návrat.

vydáno 1. března 2026  11:17

Palackého náměstí

Palackého náměstí

Kvůli výluce v Kobylisích končí tramvaje na Hercovce.

vydáno 1. března 2026  11:16

Dvorecký most

Dvorecký most

Práce na Dvoreckém.mostě míří do finále.

vydáno 1. března 2026  11:16

Praha 2, Legerova 61

Praha 2, Legerova 61

28. 2. 2026 v 9:15 došlo k evakuaci osob a zásahu IZS Apartmánů Legerova, kde dříve sídlilo Borůvkovo sanatorium.

vydáno 1. března 2026  11:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Palackého náměstí

Palackého náměstí

Inteligentní zastávka na Palackého náměstí.

vydáno 1. března 2026  11:16

Zítkovy sady

Zítkovy sady

Heliport v Zítkových sadech u Ministerstva zdravotnictví. Je zde i meteorologická stanice,aby piloti měli o počasí přehled jako na letišti .

vydáno 1. března 2026  11:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.