Jarní únava pod drobnohledem. Jde o pouhý mýtus? Zeptali jsme se expertů

Tereza Šimurdová
  20:39
S prvními teplejšími dny, delším světlem a návratem života ven se očekává i příval energie. Realita ale často vypadá jinak. Místo elánu přichází únava, ospalost nebo pocit, že tělo nestíhá. Takzvaná jarní únava se přitom každoročně vrací jako téma, které balancuje mezi subjektivním prožitkem a biologickým vysvětlením.

Jaro má být symbolem nové energie, přesto si mnoho lidí stěžuje na únavu, horší soustředění nebo rozkolísaný spánek. Zajímavé je, že když se na jarní únavu podíváme optikou dat, žádný dramatický propad energie se nepotvrzuje. Analýza anonymizovaných měření uživatelů chytrého náramku Elonga ukazuje, že hladina stresu se mezi zimou a začátkem jara prakticky nemění a drží se kolem 6,8 bodu z deseti. Regenerace organismu zůstává stejně stabilní, dlouhodobě mezi 5,3 a 5,4 bodu. Rozdíly jsou natolik malé, že z fyziologického hlediska nemají význam. „Data proto naznačují, že takzvaná jarní únava může být spíše subjektivní pocit než fyziologický jev, který by se projevovat na centrální úrovni,“ vysvětluje pro deník Metro Radim Šlachta, fyziolog a spoluzakladatel Elongy.

Jarní detox bez mýtů. Co říkají odborníci na šťávové kúry, půsty či fermentace?

Podobný obrázek nabízí i další situace, kterou si lidé často spojují s únavou – změna času. Ani tam se výrazný efekt nepotvrzuje. „Změna času může být pro část lidí subjektivně nepříjemná, ale v populačních datech se neukazuje jako výrazný fyziologický zásah. U většiny lidí se stres ani regenerace po přechodu na letní čas zásadně nemění a organismus se s posunem režimu poměrně rychle srovná,“ dodává Šlachta. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že jarní únava je spíš psychologický konstrukt než realita. Jenže zkušenost mnoha lidí i některé biologické přístupy ukazují, že situace je složitější. Podle Šlachty totiž nejde ani tak o samotné roční období, ale o změny, které s sebou přináší. „U citlivějších lidí se může období konce zimy projevit únavou, větší ospalostí během dne nebo horším usínáním. Často ale nejde o přímý důsledek ročního období, ale spíše o kombinaci více faktorů. Roční období samo o sobě tělo nepřepíná do jiného režimu,“ vysvětluje pro Metro.

Jaro je oficiálně tady. Kdy začíná v roce 2026 a proč je to jinak, než nás učili ve škole?

Právě tyto změny jsou na jaře výrazné. Přibývá denního světla, lidé tráví více času venku, mění denní režim i míru fyzické aktivity. Organismus na to reaguje, ale většinou se dokáže přizpůsobit relativně rychle. „Tělo je v tomto směru poměrně flexibilní a dokáže se novým podmínkám přizpůsobit překvapivě dobře. Pokud únava přetrvává dlouhodobě a nelepší se ani při dostatku spánku a odpočinku, je vhodné hledat jiné příčiny,“ líčí Šlachta.

Tělo je jako závoďák, skvěle pojede jen s dobrým palivem, říká expert z Institutu moderní výživy

Bioenergetické změny

Jiný úhel pohledu nabízí koncept takzvané mitochondriální adaptace. Ten vysvětluje jarní únavu jako biologickou reakci na prudkou změnu světelných podmínek. Zatímco zima představuje pro organismus spíše úsporný režim, jaro znamená náhlý přechod do vyšší aktivity. „Z pohledu bioenergetiky je jaro prudká fyzikální změna prostředí. Pokud se naše vnitřní biologie, především mitochondrie, nestihne adaptovat, vzniká stav, který lidé označují jako jarní únavu,“ vysvětluje Jaroslav Lachký ze společnosti Mitochondriak EasyLight. Do hry vstupuje i životní styl. Po zimě bývá organismus zatížený nedostatkem pohybu a slunečního světla, zatímco jaro často přináší tlak na restart – více aktivit, změny režimu nebo vyšší nároky v práci i osobním životě. Není proto překvapivé, že se únava může subjektivně zintenzivnit. Pomoci přitom nemusí radikální změny, ale spíše návrat k přirozenému rytmu. Více denního světla, pravidelný spánek a aktivita patří k nejúčinnějším strategiím.

Kde má tento týden sněžit a jak bude o víkendu? Meteorologové upřesnili předpověď počasí

Mitochondrie, tedy buněčné elektrárny, reagují citlivě na světlo. S jeho rostoucí intenzitou se zvyšuje i produkce signálních molekul, které pomáhají organismu přepnout do aktivnějšího režimu. Problém nastává ve chvíli, kdy tělo dostává protichůdné signály, jako například málo přirozeného světla přes den.

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

25. března 2026  19:19

Na Jihlavsku hořelo dvacet hektarů lesa, vodu shazoval i vrtulník

Hasiči museli ve středu odpoledne vyjet k rozsáhlému lesnímu požáru u Vyskytné...

Hasiči museli ve středu odpoledne vyjet k rozsáhlému lesnímu požáru u Vyskytné nad Jihlavou, který způsobil škodu pět milionů korun. O rozsahu požáru informovala mluvčí krajských hasičů Petra...

25. března 2026  18:22,  aktualizováno  19:16

Hradec Králové vylosoval nájemníky 29 startovacích bytů, zájemců bylo 360

ilustrační snímek

Radnice stotisícového Hradce Králové dnes odpoledne veřejným losováním vybrala budoucí nájemníky 29 startovacích bytů pro mladé. Vylosovala i 29 náhradníků....

25. března 2026  17:43,  aktualizováno  17:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrací do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začíná dnes, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

25. března 2026  18:08

MS v krasobruslení v Praze 2026: Ženy dnes zahájily šampionát krátkým programem

Barbora Vránková při tréninku před mistrovstvím světa.

Mistrovství světa v krasobruslení ve středu odstartovalo v pražské O2 areně soutěží žen, kde se představila i česká naděje Barbora Vránková. Devatenáctiletá závodnice si odbyla premiéru na světovém...

25. března 2026  18:05

Agresivní cizinec zkopal nevlastní dceru a ohrožoval ji nožem, zasáhli strážníci

Agresivní cizinec ve Zlíně zkopal nevlastní dceru a ohrožoval ji nožem. (březen...

Vážný násilný incident řešila městská policie ve Zlíně. Agresivní cizinec zkopal nevlastní dceru a ohrožoval ji i manželku nožem, zpacifikovali ho až přivolaní strážníci. Událost se odehrála ve...

25. března 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

Nemocnice Břeclav má nový nízkoprahový urgentní příjem za 81 milionů korun

ilustrační snímek

Krajská nemocnice v Břeclavi má nový nízkoprahový urgentní příjem za 81 milionů korun. Zázemí disponuje vybavením, které může výrazně zkrátit dobu od přijetí...

25. března 2026  16:27,  aktualizováno  16:27

Léta klesající porodnost v ČR už tvrdě dopadá na trh s dětským zbožím

Léta klesající porodnost v ČR už tvrdě dopadá na trh s dětským zbožím

Léta klesající porodnost v Česku už tvrdě dopadá i na trh s dětským zbožím a potřebami. Některé obchody už zavřely a další je mohou následovat. I když se...

25. března 2026  16:19,  aktualizováno  16:19

V červnu vyjedou vlaky z Prahy do Kodaně. Přímé linky ale už nyní jezdí po celé Evropě

Hlavní nádraží.

Od poloviny června se Pražané můžou těšit na nové přímé spojení s dánskou metropolí. Z hlavního města však mohou už nyní vlakem bez přestupu cestovat i do mnoha dalších vzdálených destinací. Kam...

25. března 2026

Dreame přichází na FOR GARDEN 2026

25. března 2026

Státní památky ve Zlínském kraji zahájí sezonu začátkem dubna, vstupné zdražilo

ilustrační snímek

Tři státní památky ve Zlínském kraji, zámky v Buchlovicích a Vizovicích a hrad Buchlov, zahájí novou návštěvnickou sezonu ve čtvrtek 2. dubna. ČTK to dnes...

25. března 2026  16:10,  aktualizováno  16:10

