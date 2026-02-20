Na co se například mohou čtenáři těšit? Přinášíme výběr několika z nabízenách knih. Jaká bude ta vaše?
Výlety do historie
Karel IV. – velká postava středověkých dějin. Víme ale o něm vše? Olaf B. Rader, německý historik, profesor kulturních dějin se specializací na středověk, v poutavé a vyvážené biografii Císař Karel IV. – Postrach světa představuje Otce vlasti jako vladaře, který spojil říšskou politiku s Českým královstvím a učinil z Prahy nové centrum říše. Neopomíjí jeho podporu umění a vzdělanosti ani stinné stránky vlády, politický pragmatismus a kontroverzní rozhodnutí. Kniha vycházející z pečlivého studia historických pramenů přináší celkový pohled na bouřlivé 14. století i kritický postoj k dosavadnímu historickému výzkumu.
Co jednou (ne)bude?
V napínavém postapokalyptickém románu Běsná zem zavede spisovatel, historik a právník Petr Opršal čtenáře do nedaleké budoucnosti, do bývalé České republiky. Roli zaniklého státu částečně převzaly mocné korporace. Hrdina jménem Viks vede misi s cílem rozšířit vliv jedné z těchto korporací směrem ze středních Čech na východ. Přitom musí čelit nejen nástrahám zdivočelého světa, ale i agentům konkurenčních korporací z Polska a Rakouska.
Hlavní postavou románu s hororovými prvky Pacička spisovatele, bývalého brankáře, herního publicisty, kreativního ředitele a autora úspěšného debutu Druhý dech Daniela Krásného je mladý novinář Otokar Starý. Po smrti adoptivních rodičů a po setkání se starší sestrou v pořadu Shledání po letech se vydává hledat svou biologickou matku. Co je zač ta záhadná pacička – jediná věc, která mu po pokrevních příbuzných zbyla? Nevinné pátrání po rodinných kořenech se záhy promění v boj o život.
Tři generace na dovolené
Knihy Barbory Majchrákové s humorem povzbuzují k plnění vlastních snů. S jejím nejnovějším počinem Cesta na Sardinii se čtenáři vydají za dobrodružstvím do Itálie – maminka, dcera a vnučka, tři generace jedné rodiny, vyrážejí na dovolenou k moři. Jen ta nejstarší však ví, proč vybrala jako cíl právě Sardinii a koho na ostrově bude hledat. Humorný román, který pohladí po duši a dodá odvahu jít si za svým.
Po debutu Pátá královna přichází americký autor žijící v Praze Michael Shaheen s knihou Druhý suvenýr, strhujícím thrillerem, který spojuje napětí, historii a snahu o dosažení spravedlnosti. Zdánlivě obyčejná sebevražda řadového úředníka v pražské vile spustí vyšetřování, které zavede policejního inspektora Kafku až k legendami opředené smrti Jana Masaryka. Co by vlastně mohlo být tím druhým suvenýrem? Další úmrtí na sebe nenechají dlouho čekat...
Britský historik, publicista, moderátor, konzultant řady seriálů a autor bestsellerů Dan Jones přenesl do své strhující novinky Psi z Essexu popisující syrovou realitu středověké války svou dlouholetou zkušenost s popularizací historie. V červenci 1346 se na pláži v Normandii vylodí deset mužů, lučištníků, kteří si říkají Psi z Essexu. Boj o trůn největšího království západní Evropy právě začal. Skupina bratří ve zbrani postupuje stále hlouběji na nepřátelské území směrem ke Kresčaku a uvědomuje si, že jde vstříc bitvě, která se zapíše do historie.
Terapie zahalená tajemstvím
Tereza Ševčíková, doktorka psychologie, akreditovaná psychoterapeutka a členka České asociace pro psychoterapii, se ve své nové knize Ta bolest nejsi ty zaměřuje na psychoterapii, která je v české společnosti stále zahalená jakýmsi závojem tajemna. Hlavním smyslem novinky je popularizovat psychoterapii a nabídnout čtenářům bezpečnou exkurzi do reálných konzultací. K tomu autorka vybrala konkrétní příběhy svých šesti klientů, kteří jí dali souhlas se zveřejněním. Jedná se o praktickou knížku pro běžného člověka, který se nebojí nechat se vyzvat životem tak, jak přichází. S předmluvou Radkina Honzáka.
Beseda
Veřejné setkání a debata s vybranými autorkami a autory proběhne 19. března od 17 hodin v Knihovně Václava Havla v Praze.
Více informací o všech titulech najdete na velkyctvrtek.cz.