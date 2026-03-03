Jaro 2026 začne o fous dřív. Proč nepřijde 21. a jak souvisí rovnodennost s časem?

Astronomické jaro v roce 2026 nezačne tradičně 21. března, ale už 20. března. Rozhoduje o tom přesný okamžik jarní rovnodennosti, kdy Slunce překročí nebeský rovník. Přinášíme přehled klíčových dat roku 2026, vysvětlení, proč se termín začátku jara mění, i důvody, proč náš kalendář občas „nestíhá“ pohyb Země kolem Slunce.
Fotogalerie3

Podzimní rovnodennost | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Astronomické začátky ročních období nejsou jen kolonky v kalendáři. Jedná se o fyzikální okamžiky, kdy Země na své cestě kolem Slunce dosáhne specifických bodů. Tyto momenty přímo ovlivňují délku našeho spánku, množství vitamínu D ze slunce i to, jak brzy budeme v zimě rozsvěcet lampy.

Jízdní řád vesmíru pro rok 2026

Abychom byli přesní, vesmírné hodiny neběží podle půlnocí. Zde jsou okamžiky, kdy se v roce 2026 změní roční období pro Českou republiku:

  • Jarní rovnodennost (začátek jara): 20. března v 15:46 (CET)
  • Letní slunovrat (začátek léta): 21. června v 10:24 (CEST)
  • Podzimní rovnodennost (začátek podzimu): 23. září v 02:05 (CEST)
  • Zimní slunovrat (začátek zimy): 21. prosince ve 21:50 (CET)

Proč jaro „předbíhá“ školní osnovy?

Mnoho lidí je stále zmatených z toho, že jaro nezačíná 21. března, jak se učili ve škole. Skutečnost je taková, že v tomto století začíná jaro téměř vždy už dvacátého.

Může za to drobný nesoulad mezi naším kalendářním rokem (365 dní) a tropickým rokem (čas, za který Země skutečně oběhne Slunce). Ten trvá přibližně 365 a čtvrt dne. Přestože máme přestupné roky, tato drobná odchylka posouvá rovnodennost v čase. Pokud si chcete první jarní den užít přesně 21. března, museli byste se dožít roku 2102.

Asi šest tisíc lidí oslavilo u kamenného kruhu Stonehenge letní slunovrat. Akce...

Optický klam: Den a noc nejsou stejné

Termín rovnodennost svádí k představě, že den i noc trvají přesně 12 hodin. Ve skutečnosti je den v době rovnodennosti o pár minut delší. Je to způsobeno tím, že zemská atmosféra funguje jako obří čočka. Jev zvaný atmosférická refrakce ohýbá sluneční paprsky tak, že Slunce vidíme nad obzorem i ve chvíli, kdy je už fyzicky pod ním. Světlo tak nad tmou vítězí o něco dříve, než by odpovídalo čisté geometrii.

Prosincový paradox: Proč tma nekončí se slunovratem?

Zimní slunovrat je sice nejkratším dnem v roce, ale ne všechna „nej“ se sejdou v jeden den. Možná jste si všimli, že v prosinci se odpoledne začínají prodlužovat už dříve. Je to pravda – Slunce u nás zapadá nejdříve už kolem poloviny prosince, přibližně od svátku svaté Lucie, která prý dne upije, ale noci nepřidá.

Zato ráno si Slunce dává načas – nejpozdnější východy Slunce nastávají až po Novém roce. Tento nesoulad je způsoben eliptickou dráhou Země a jejím sklonem. Právě proto vzniklo staré lidové rčení „na Nový rok o slepičí krok“, které přesně vystihuje fakt, že odpoledne už je více světla, zatímco rána jsou stále temná.

Letní slunovrat - nejkratší noc roku v krajině kolem Lipnice nad Sázavou

Vzdálenost od Slunce? Na tu zapomeňte

Častým omylem je, že léto máme proto, že je Země blíže ke Slunci. Opak je pravdou. V roce 2026 bude Země ke Slunci nejblíže právě v hluboké zimě (3. ledna), zatímco nejdále od něj bude v červenci. Za střídání sezon může výhradně sklon zemské osy. Díky němu se nám v létě severní polokoule ke Slunci více nakloní a jeho paprsky dopadají pod přímějším úhlem.

Astronomické milníky roku 2026 jsou jasně dané – teď už nezbývá než doufat, že nám v ty nejdůležitější okamžiky, jako je letní slunovrat nebo první jarní den, vyjde vstříc i počasí.

