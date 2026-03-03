Astronomické začátky ročních období nejsou jen kolonky v kalendáři. Jedná se o fyzikální okamžiky, kdy Země na své cestě kolem Slunce dosáhne specifických bodů. Tyto momenty přímo ovlivňují délku našeho spánku, množství vitamínu D ze slunce i to, jak brzy budeme v zimě rozsvěcet lampy.
Jízdní řád vesmíru pro rok 2026
Abychom byli přesní, vesmírné hodiny neběží podle půlnocí. Zde jsou okamžiky, kdy se v roce 2026 změní roční období pro Českou republiku:
- Jarní rovnodennost (začátek jara): 20. března v 15:46 (CET)
- Letní slunovrat (začátek léta): 21. června v 10:24 (CEST)
- Podzimní rovnodennost (začátek podzimu): 23. září v 02:05 (CEST)
- Zimní slunovrat (začátek zimy): 21. prosince ve 21:50 (CET)
Proč jaro „předbíhá“ školní osnovy?
Mnoho lidí je stále zmatených z toho, že jaro nezačíná 21. března, jak se učili ve škole. Skutečnost je taková, že v tomto století začíná jaro téměř vždy už dvacátého.
Může za to drobný nesoulad mezi naším kalendářním rokem (365 dní) a tropickým rokem (čas, za který Země skutečně oběhne Slunce). Ten trvá přibližně 365 a čtvrt dne. Přestože máme přestupné roky, tato drobná odchylka posouvá rovnodennost v čase. Pokud si chcete první jarní den užít přesně 21. března, museli byste se dožít roku 2102.
Optický klam: Den a noc nejsou stejné
Termín rovnodennost svádí k představě, že den i noc trvají přesně 12 hodin. Ve skutečnosti je den v době rovnodennosti o pár minut delší. Je to způsobeno tím, že zemská atmosféra funguje jako obří čočka. Jev zvaný atmosférická refrakce ohýbá sluneční paprsky tak, že Slunce vidíme nad obzorem i ve chvíli, kdy je už fyzicky pod ním. Světlo tak nad tmou vítězí o něco dříve, než by odpovídalo čisté geometrii.
Prosincový paradox: Proč tma nekončí se slunovratem?
Zimní slunovrat je sice nejkratším dnem v roce, ale ne všechna „nej“ se sejdou v jeden den. Možná jste si všimli, že v prosinci se odpoledne začínají prodlužovat už dříve. Je to pravda – Slunce u nás zapadá nejdříve už kolem poloviny prosince, přibližně od svátku svaté Lucie, která prý dne upije, ale noci nepřidá.
Zato ráno si Slunce dává načas – nejpozdnější východy Slunce nastávají až po Novém roce. Tento nesoulad je způsoben eliptickou dráhou Země a jejím sklonem. Právě proto vzniklo staré lidové rčení „na Nový rok o slepičí krok“, které přesně vystihuje fakt, že odpoledne už je více světla, zatímco rána jsou stále temná.
Vzdálenost od Slunce? Na tu zapomeňte
Častým omylem je, že léto máme proto, že je Země blíže ke Slunci. Opak je pravdou. V roce 2026 bude Země ke Slunci nejblíže právě v hluboké zimě (3. ledna), zatímco nejdále od něj bude v červenci. Za střídání sezon může výhradně sklon zemské osy. Díky němu se nám v létě severní polokoule ke Slunci více nakloní a jeho paprsky dopadají pod přímějším úhlem.
Astronomické milníky roku 2026 jsou jasně dané – teď už nezbývá než doufat, že nám v ty nejdůležitější okamžiky, jako je letní slunovrat nebo první jarní den, vyjde vstříc i počasí.