Javorový list je jalový. Čeští mladíci mají proti Kanadě šanci, ale musí se ukáznit

Kanadskému útočníkovi Gavinu McKennovi je teprve sedmnáct a již patří k oporám týmu do 20 let. | foto: AP

Javorový list je povadlý a to je dobrá zpráva pro české mladíky, kteří se v brzkých pátečních ranních hodinách (1.30 SEČ) zámořskému celku postaví ve čtvrtfinále.

Talent kroutí hlavou

Kanadský výběr nepřesvědčil ani ve svém posledním zápase ve skupině, kdy padl 1:4 s USA. Kvůli tomu hokejová velmoc zakončila skupinu se sedmi body a mezi nejlepší osmičku proklouzli až ze třetího místa.

Zlobit se Kanaďané mohou především na sebe. V souboji zámořských velmocí doplatili na nedisciplinovanost, dohromady stihli posbírat hned jedenáct dvouminutových vyloučení! „Některá byla vyloženě stupidní. Kdybychom se vyhýbali trestné lavici, vyvíjelo by se to jinak, při hře pět na pět jsme byli lepší,“ kroutí hlavou Gavin McKenna, sedmnáctiletý talent a předpokládaná jednička draftu NHL v roce 2026.

Zcela jalová střelba

Ani zdaleka nejde o jediný problém, který Kanada před klíčovým duelem šampionátu s Českem řeší.

Defenziva sice funguje obstojně, Carter George chytá velice solidně a má nejlepší čísla ze všech (úspěšnost zákroků 96,39 %), ale deset nastřílených gólů ve čtyřech utkáních vzbuzuje obavy. Na tak bídnou úspěšnost střelby (5,78 %) nejsou zvyklí.

Pouze Easton Cowan dosud posbíral více než dva body. Ale ani on si nepočíná zrovna hvězdně (1+2), umístění na konci čtvrté desítky v tabulce produktivity hovoří za vše. „Nepostrádají jen disciplínu, ale také výrazného lídra nebo lajnu, která tým potáhne,“ podotkl novinář a uznávaný expert na mládežnický hokej Corey Pronman.

Jaká bude odplata?

V krátkodobém turnaji se ale všechno může velmi rychle změnit.

„Hlavně se teď musíme semknout jako tým a dodržovat systém. Čekají nás jen těžcí soupeři, už ke čtvrtfinále je potřeba přistoupit jako k sedmému zápasu v play-off a předvést to nejlepší, co umíme,“ burcuje George.

Další předčasný konec si Kanada vůbec nehodlá připustit. Zvlášť když nastupuje v domácím prostředí v Ottawě, kde si pravidelně najde cestu na tribunu přes osmnáct tisíc natěšených fanoušků.

Čechům má navíc co vracet. Před rokem padla s pozdějšími držiteli bronzu ve stejné fázi šampionátu, krutou ránu schytala jedenáct vteřin před koncem třetího dějství, kdy výhru 3:2 trefil Jakub Štancl.

Přesilovky rozhodují zápasy

I v pátek brzy ráno našeho času budou rozhodovat nepatrné detaily. Zvlášť, když se lvíčata se rovněž potýká s častými a zbytečnými vyloučeními – proti Švédsku (2:4) se kvůli nim připravil o lepší výsledek.

Kapitán českých juniorů Eduard Šalé zdůrazňuje: „Musíme se hlavně podívat na ty fauly a zaměřit se na to. Ve čtvrtfinále určitě nemůžeme dělat takové hloupé fauly a ten tým proti nám zvedat.“ Šalé, jenž působí na farmě Seattlu v AHL v Coachella Valley, doplňuje: „Přesilovky rozhodují zápasy. Když jejich nejlepší hráči budou na přesilovkách, budou si to tam ťukat, tak si budou víc věřit a to potom bude voda na jejich mlýn,“ dodal Šalé.

Právě disciplína může v boji o semifinále sehrát zcela zásadní roli.