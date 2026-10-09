Je jim 18 let a chtějí na radnici. V komunálních volbách kandiduje 643 benjamínků

Marek Hýř
Marek Hýř
  10:08
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Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy 2026

Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy 2026 | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy je pořádně velký. Na...
Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy je pořádně velký. Na...
Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy je pořádně velký. Na...
Volební lístek do zastupitelstva městské části v Praze
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Komunální volby jsou mimo jiné soubojem generací. Letos se o místo v zastupitelstvu uchází 643 nedávno plnoletých kandidátů. Na opačném konci věkového spektra je kandidát, kterému je 99 let. Celkem je na kandidátkách přes 190 tisíc lidí.

Česko čekají 9. a 10. října komunální volby. O místo v obecních zastupitelstvech se podle údajů Českého statistického úřadu uchází 190 153 platných kandidátů. Jejich průměrný věk je 48 let.

Mezi kandidáty jsou i lidé, kteří teprve nedávno získali volební právo, stejně jako ti, kteří mají za sebou několik generací. Nejmladším kandidátům je přesně 18 let a takových je 643 (údaj z konce srpna). Nejstaršímu je 99 let.

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Kdo jsou benjamínci na kandidátkách?

Asi nejzajímavějším případem je Tadeáš Morávek. Ve svých osmnácti letech se dostal do čela kandidátky v Licibořicích na Chrudimsku a kandidátka navíc nese jeho jméno.

Osmnáctiletá studentka Natali Vrzáková kandiduje za ANO v Prachaticích a je nejmladší kandidátkou ve městě. Do kandidatury se rozhodla jít proto, že chce, aby Prachatice nabízely více možností pro sport, kulturu a společenský život.

To v Nymburku je nejmladším kandidátem osmnáctiletý student gymnázia Lukáš Halaška. Do komunální politiky se rozhodl zapojit, protože chce do města přinést mladou energii a nový pohled.

Komunální volby v číslech

Platní kandidáti do zastupitelstev190 153
Počet osmnáctiletých643
Nejstarší kandidát99 let
Podíl žen35 %
Kandidáti bez politické příslušnostitéměř 89 %
Kandidátní listiny22 552
Stálé volební okrsky14 553

O pět tisíc kandidátů méně než před čtyřmi lety

O mandát se v komunálních volbách uchází 190 153 platných kandidátů, což je zhruba o 5 tisíc méně než při posledních řádných volbách do obecních zastupitelstev v roce 2022.

Zajímavé je také zastoupení žen. Ženy tvoří 35 procent všech kandidátů, jejich podíl se oproti předchozím komunálním volbám zvýšil. Ještě výraznější je údaj o politické příslušnosti. Téměř devět z deseti kandidátů je bez politické příslušnosti.

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Praha nabídne 1060 kandidátů

Pokud jde o výběr, žádná obec se Praze nevyrovná. V hlavním městě je podle ČSÚ zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách.

Na opačném konci stojí obce, kde voliči příliš na výběr mít nebudou. Pouze jednu volební stranu vybírají voliči v 1842 obcích. Ve třech obcích se komunální volby vůbec neuskuteční, protože tam nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

A pak je tu ještě jeden kuriózní rekord. Nejvíce kandidátních listin má obec Kateřinice na Vsetínsku. Je jich 30. Na první pohled to vypadá jako mimořádně ostrý politický souboj. Jenže každá z těchto kandidátek obsahuje pouze jednoho samostatného kandidáta.

Kde bude největší a nejmenší výběr?

Komunální zajímavostPočet
Kandidátní listiny v celé ČR22 552
Kandidáti v Praze1 060
Kandidátní listiny v Praze24
Obce s jedinou volební stranou1 842
Obce bez komunálních voleb3

Senát je jiný příběh

Spolu s komunálními volbami se v části republiky konají také senátní volby. Do nich se letos zaregistrovalo 154 kandidátů, z toho 120 mužů a 34 žen.

Největší konkurence je v senátním obvodu Praha 1, kde kandiduje devět lidí. Naopak v obvodu Rychnov nad Kněžnou jsou pouze dva kandidáti. Průměrný věk senátních kandidátů je 57 let a téměř 38 procent z nich nemá politickou příslušnost.

Volby 2026 se blíží: Kdy jdeme volit senátory, jak je to s voličskými průkazy a kdo jsou kandidáti?

Oproti komunálním volbám tu ale existuje zásadní věkový rozdíl. Zatímco do obecního zastupitelstva může kandidovat osmnáctiletý člověk, do Senátu je potřeba dosáhnout alespoň 40 let.

Volby 2026

Velký volební průvodce: Přehledně o volbách 2026

Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje

Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Hlasovací lístky: Co dělat, když vám nepřišly?

Kandidáti na primátora: Jak chtějí řešit dopravu a bydlení?

Jak správně volit: Na co dát pozor v komunálních volbách

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

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