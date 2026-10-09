Česko čekají 9. a 10. října komunální volby. O místo v obecních zastupitelstvech se podle údajů Českého statistického úřadu uchází 190 153 platných kandidátů. Jejich průměrný věk je 48 let.
Mezi kandidáty jsou i lidé, kteří teprve nedávno získali volební právo, stejně jako ti, kteří mají za sebou několik generací. Nejmladším kandidátům je přesně 18 let a takových je 643 (údaj z konce srpna). Nejstaršímu je 99 let.
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Asi nejzajímavějším případem je Tadeáš Morávek. Ve svých osmnácti letech se dostal do čela kandidátky v Licibořicích na Chrudimsku a kandidátka navíc nese jeho jméno.
Osmnáctiletá studentka Natali Vrzáková kandiduje za ANO v Prachaticích a je nejmladší kandidátkou ve městě. Do kandidatury se rozhodla jít proto, že chce, aby Prachatice nabízely více možností pro sport, kulturu a společenský život.
To v Nymburku je nejmladším kandidátem osmnáctiletý student gymnázia Lukáš Halaška. Do komunální politiky se rozhodl zapojit, protože chce do města přinést mladou energii a nový pohled.
Komunální volby v číslech
|Platní kandidáti do zastupitelstev
|190 153
|Počet osmnáctiletých
|643
|Nejstarší kandidát
|99 let
|Podíl žen
|35 %
|Kandidáti bez politické příslušnosti
|téměř 89 %
|Kandidátní listiny
|22 552
|Stálé volební okrsky
|14 553
O pět tisíc kandidátů méně než před čtyřmi lety
O mandát se v komunálních volbách uchází 190 153 platných kandidátů, což je zhruba o 5 tisíc méně než při posledních řádných volbách do obecních zastupitelstev v roce 2022.
Zajímavé je také zastoupení žen. Ženy tvoří 35 procent všech kandidátů, jejich podíl se oproti předchozím komunálním volbám zvýšil. Ještě výraznější je údaj o politické příslušnosti. Téměř devět z deseti kandidátů je bez politické příslušnosti.
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Praha nabídne 1060 kandidátů
Pokud jde o výběr, žádná obec se Praze nevyrovná. V hlavním městě je podle ČSÚ zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách.
Na opačném konci stojí obce, kde voliči příliš na výběr mít nebudou. Pouze jednu volební stranu vybírají voliči v 1842 obcích. Ve třech obcích se komunální volby vůbec neuskuteční, protože tam nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný.
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Kandidáti a výsledky voleb 2026
A pak je tu ještě jeden kuriózní rekord. Nejvíce kandidátních listin má obec Kateřinice na Vsetínsku. Je jich 30. Na první pohled to vypadá jako mimořádně ostrý politický souboj. Jenže každá z těchto kandidátek obsahuje pouze jednoho samostatného kandidáta.
Kde bude největší a nejmenší výběr?
|Komunální zajímavost
|Počet
|Kandidátní listiny v celé ČR
|22 552
|Kandidáti v Praze
|1 060
|Kandidátní listiny v Praze
|24
|Obce s jedinou volební stranou
|1 842
|Obce bez komunálních voleb
|3
Senát je jiný příběh
Spolu s komunálními volbami se v části republiky konají také senátní volby. Do nich se letos zaregistrovalo 154 kandidátů, z toho 120 mužů a 34 žen.
Největší konkurence je v senátním obvodu Praha 1, kde kandiduje devět lidí. Naopak v obvodu Rychnov nad Kněžnou jsou pouze dva kandidáti. Průměrný věk senátních kandidátů je 57 let a téměř 38 procent z nich nemá politickou příslušnost.
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Volby 2026 se blíží: Kdy jdeme volit senátory, jak je to s voličskými průkazy a kdo jsou kandidáti?
Oproti komunálním volbám tu ale existuje zásadní věkový rozdíl. Zatímco do obecního zastupitelstva může kandidovat osmnáctiletý člověk, do Senátu je potřeba dosáhnout alespoň 40 let.
Volby 2026
Velký volební průvodce: Přehledně o volbách 2026
Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat
Hlasovací lístky: Co dělat, když vám nepřišly?
Kandidáti na primátora: Jak chtějí řešit dopravu a bydlení?
Jak správně volit: Na co dát pozor v komunálních volbách
Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.