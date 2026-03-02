Je levný a má antiseptické i afrodiziakální účinky. Tohle koření má doma nejspíš každý

  12:49
Hřebíček vládne velkou silou, ačkoli na první pohled působí nenápadně. Toto drobné exotické koření je mimořádně účinné jako přírodní lékárna. Má totiž antiseptické, anestetické, antivirové, povzbuzující a afrodiziakální účinky. Navíc jedinečně voní a najde uplatnění i v domácnosti. Přitom stojí jen pár korun.

A jak poznat kvalitní hřebíček? Měl by mít barvu tmavohnědou, se světlejším poupátkem. | foto: ShutterstockShutterstock

Malá tmavá sušená poupata tropického stromu hřebíčkovce vonného většina lidí zná hlavně z vánočního punče, svařeného vína nebo perníku. Pěstuje se v tropických oblastech, zejména v Indonésii, na Madagaskaru, Zanzibaru, Srí Lance a v Tanzanii. V historii byl hřebíček vzácným a drahým zbožím, po staletí dováženým do Evropy. Jenže tím jeho příběh nekončí – hřebíček patří mezi nejsilnější přírodní koření vůbec. Jeho účinky sahají daleko za kuchyňskou linku: působí směrem dovnitř těla, navenek na pokožku a překvapivě dobře se uplatní i v domácnosti jako čisticí a dezinfekční prostředek.

Na bolest zubů i v krku

Základ jeho síly spočívá v látce zvané eugenol, aromatické sloučenině, která tvoří až 90 procent hřebíčkového oleje. Už po staletí se hřebíček využívá v tradiční medicíně při bolestech zubů, zánětech dutiny ústní, nachlazení či trávicích potížích. Při vnitřním užití stimuluje imunitní systém, podporuje trávení, omezuje nadýmání a dokáže ulevit při bolestech v krku či kašli. Čaj z několika hřebíčků zahřeje organismus a působí dezinfekčně, zatímco cucání jednoho hřebíčku rychle potlačí nepříjemný zápach z úst a omezuje množení bakterií.

Recept

Jedním z nejpříjemnějších způsobů, jak hřebíček zařadit do běžného dne, je jídlo. Skvěle funguje třeba v jednoduché kořeněné dýňové polévce. Na olivovém oleji se nechá zesklovatět cibule, přidá se dýně, kousek zázvoru, špetka skořice a jeden až dva hřebíčky. Vše se zalije vývarem, uvaří doměkka a rozmixuje dohladka. Hřebíček dodá polévce exotický nádech.

Péče o dech a ústa je jednou z oblastí, kde hřebíček skutečně exceluje. Rozkousnutý hřebíček funguje jako přírodní ústní voda, neutralizuje pachy po jídle, kávě nebo alkoholu a přináší krátkodobou úlevu při bolestech zubů a dásní. Díky svým dezinfekčním účinkům pomáhá i při drobných zánětech a aftách. V minulosti nebylo výjimkou, že si lidé nosili hřebíček v kapse jako první pomoc pro ústa a zuby.

A jak poznat kvalitní hřebíček? Měl by mít barvu tmavohnědou, se světlejším poupátkem. V žádném případě by neměl být černý. Černá barva je znakem stáří koření.

Oplachy i úklid s hřebíčkem

Hřebíček totiž nepracuje jen zevnitř. Skvěle se uplatňuje i při vnější péči o tělo. Oblíbené jsou zejména oplachy nohou z hřebíčkového odvaru. Ty pomáhají při nadměrném pocení, zápachu nohou a působí i proti plísním. Pravidelné koupele nohou s hřebíčkem dezinfikují pokožku, osvěžují a zanechávají příjemný pocit čistoty. Zředěný hřebíčkový odvar nebo olej lze použít také na drobné ranky, štípance či podrážděnou pokožku. Vždy je ale nutné myslet na správné ředění!

Orchideje zaplnily Fata Morganu. V Troji začala jedna z nejočekávanějších událostí sezony

Méně známá, ale neméně zajímavá je role hřebíčku v domácnosti. Díky svým antibakteriálním vlastnostem se dá použít jako přírodní čisticí prostředek. Výluh z hřebíčku se hodí na otírání kuchyňských ploch, prkének nebo dřezů, kde pomáhá omezovat bakterie a zároveň neutralizuje pachy. Hřebíček je také přirozeným odpuzovačem hmyzu. Mouchy, mravenci i moli jeho vůni nemají rádi, což z něj dělá jednoduchý a netoxický repelent. Klasikou je pomeranč napíchaný hřebíčky, který funguje jako osvěžovač vzduchu i ochrana před hmyzem zároveň.

TIP PRO VÁS: Při dýchacích potížích se doporučuje povařit hrst hřebíčků v hrnci a nechat působit v místnosti, kde se marodi léčí. Tu hnědě zabarvenou vodu nevylévejte. Bude se vám hodit pro rychlý a šetrný úklid. Vodu nechejte vychladnout a naplňte do rozprašovače. Takový roztok se hodí na otírání kuchyňských linek, stolů nebo koupelnových povrchů. Dezinfikuje, provoní prostor a nezatěžuje domácnost zbytečnou chemií.

Kdo dál pomáhá? Kurkuma i zázvor

Přes všechny benefity je ale fér zmínit i možná rizika. Hřebíček je silný a při nadměrném užívání může dráždit žaludek nebo sliznice. Zejména esenciální olej z hřebíčku je extrémně koncentrovaný a nikdy by se neměl používat neředěný přímo na kůži. U malých dětí, těhotných žen a lidí s citlivým trávením je vždy namístě opatrnost. Jako u většiny přírodních prostředků platí, že klíčem je rozumné dávkování a střídmost.

Největší chyby na jaře? Nedostatek světla a přelití, říká Zuzana Bodnárová z Dej mi pokojovku

Hřebíček navíc není jediným kořením, které dokáže pomoci v boji s viry a bakteriemi. V kuchyni má silné spojence. Zázvor je známý svými protizánětlivými účinky a schopností zahřát organismus, což z něj dělá ideálního pomocníka při nachlazení a chřipkách. Kurkuma působí jako silný antioxidant a podporuje imunitní reakce, zejména v kombinaci s černým pepřem, který zvyšuje její vstřebatelnost. Skořice má antibakteriální a zahřívací účinky a pomáhá při infekcích dýchacích cest. Badyán se tradičně používá při chřipkových onemocněních a podporuje zdraví dýchací soustavy.

Největší síla koření obecně se často projeví v kombinaci. Čaje, odvary nebo inhalace z několika druhů dokážou podpořit imunitu, ulevit při nachlazení a zároveň působit preventivně. Myslete však na střídmé používání. U citlivých osob, malých dětí či těhotných žen je vhodné postupovat opatrně.

Témata: hřebíček, koření

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Srnce uvěznil na rybníce tající led, z mokré pasti mu pomohli hasiči na člunu

Záchrana srnce uvězněného na tajícím ledu uprostřed rybníka v Náramči na...

Na částečně zamrzlou plochu rybníka Gbel v Náramči na Třebíčsku vyrazili hasiči na raftu. Nešlo však o žádnou nedělní vyjížďku, ale záchranu srnce, který na nádrži uvázl. Vysílené mladé zvíře si...

2. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Park Botanika v centru Valašského Meziříčí je očištěný od parazitického jmelí

ilustrační snímek

Park Botanika v centru Valašského Meziříčí na Vsetínsku je očištěný od parazitického jmelí. Park byl založený před 135 lety, tamní zeleň i přilehlou lipovou...

2. března 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Kraj nestíhá spustit nový dopravní systém, bude fungovat až od července

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...

V lednu 2026 oznámí ceny, otestují aplikaci a od dubna naplno spustí integrovaný dopravní systém s novými jízdními řády, které mají zajistit lepší návaznost a také více spojů. I jižní Čechy, jako...

2. března 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

VIDEO: Ikonická Slezanka jde k zemi, v okolí sledují vibrace i případné trhliny

Do zdí Slezanky v centru Opavy se zakousla těžká technika, začala demolice...

Do někdejšího obchodního centra Slezanka v centru Opavy se v pondělí zakousl bagr. Reálně tak začalo bourání objektu, pro nějž město nenašlo žádné vhodné využití. Místo Slezanky má v místě vzniknout...

2. března 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pivovar Lobeč v dubnu představí návštěvníkům novou expozici parostrojů

ilustrační snímek

Pivovar Lobeč na Mělnicku v dubnu představí návštěvníkům novou expozici parostrojních technologií. Součástí bude i unikátní památkově chráněný parostroj...

2. března 2026  11:58,  aktualizováno  11:58

Pardubice zkoumají dopravní chování obyvatel pro lepší plánování města

ilustrační snímek

Pardubice chystají průzkum dopravního chování obyvatel města a okolních obcí. Má za cíl zmapovat, odkud a kam lidé cestují, jaké dopravní prostředky využívají...

2. března 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Hromadná nehoda uzavřela D6 u Chebu, v mlze bouralo sedm aut

Na dálnici D6 u Chebu se v mlze srazilo sedm osobních vozidel. (2. března 2026)

Hromadná nehoda uzavřela v pondělí časně ráno dálnici D6 na Chebsku ve směru z Chebu na Karlovy Vary. U sjezdu na Dolní Dvory se podle dostupných informací střetlo sedm osobních automobilů. Tři lidé...

2. března 2026  7:52,  aktualizováno  13:30

Převrácený náklaďák a vysypaný náklad blokovaly D1 na Brněnsku, tvořila se kolona

Převrácený kamion zablokoval dálnici D1 na 171. kilometru na Brněnsku ve směru...

Převrácený nákladní vůz zablokoval v pondělí dopoledne dálnici D1 na 171. kilometru u Domašova na Brněnsku ve směru na Prahu. Vytvořila se kolona. Sjíždělo se na exitu 178 Ostrovačice, zpět se řidiči...

2. března 2026  10:32,  aktualizováno  13:26

Kruhový objezd v Šenově zvýšil bezpečnost v kritickém úseku

2. března 2026  13:19

Liberečtí celníci rozkryli podvody na DPH ve stavebnictví téměř za 20 milionů

ilustrační snímek

Liberečtí celníci rozkryli podvody na DPH ve stavebnictví téměř za 20 milionů korun. Skupina daňovou trestnou činnost podle jejich dosavadního zjištění páchala...

2. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Výstaviště Praha zve na sezonu 2026: návrat Průmyslového paláce

2. března 2026  13:15

Tisíce Čechů v ohrožení na Blízkém východě. Pro ty, kteří jsou v pasti, letí 2 armádní speciály

Zásah íránské střely ve městě Šardžá ve SAE.

Ještě o víkendu se žádné mimořádné lety pro našince, kteří uvázli ve válečné oblasti, neplánovaly. Ale situace se rychle změnila. Po zasedání Bezpečnostní rady státu oznámil předseda vlády Andrej...

2. března 2026  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.