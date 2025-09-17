Ochrana tuzemských mokřadů je stále nedostatečná a rostlin a živočichů na ně vázaných ubývá. Tvrdí to zástupci Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), kteří tento rok již potřetí v historii vyhlašují celostátní akci 3x 30 dnů pro mokřady.
„Po obojživelnících a vážkách mohou zájemci opět vyrážet k mokřadům a tentokrát pozorovat ptáky, další ohrožené obyvatele těchto vzácných biotopů. ČSOP tuto akci letos vyhlásil jako součást svých aktivit na jejich ochranu,“ říká Zuzana Kučerová ze svazu ochránců.
Co za to?
Do 14. října bude možné se zúčastnit výherní části akce. „Ve hře je další fotopast a návštěva záchranné stanice pro volně žijící živočichy pro vylosovaný dětský kolektiv. Hlavní je však zvýšení povědomí veřejnosti o problémech, s nimiž se mokřady potýkají, a jejich potřebné ochraně,“ dodává Kučerová, podle které se prvních dvou etap, jež proběhly loni a předloni, zúčastnilo již více než 1 200 lidí ze všech krajů České republiky, z toho více než osm set dětí.
„Podobně jako ostatní živočichové a rostliny, i ptactvo vázané na mokřady je ohroženo zejména ztrátou svého přirozeného prostředí. Klimatická změna a negativní zásahy člověka totiž mění krajinu v jejich neprospěch. Pro zachování nejen vzácných a ohrožených, ale i běžných druhů je proto důležité mokřady chránit a věnovat jim soustavnou pozornost a péči. Věříme, že ptáci budou pro veřejnost alespoň o něco snáze zaznamenatelní než neustále poletující vážky a prchající obojživelníci a přilákají děti i dospělé, školky, školy, přírodovědné kroužky i další dětské skupiny opět k mokřadům,“ vysvětluje Martina Kišelová z ČSOP.
Kde se pochlubit?
Svá pozorování mohou lidé zasílat prostřednictvím formuláře na webových stránkách nasemokrady.cz a také sdílet ve facebookové skupině s názvem 3x 30 dnů pro mokřady – Pochlub se, co žije v mokřadu.
„Ptáci jsou ohroženi zejména ztrátou přirozeného prostředí, ve kterém žijí a získávají potravu. Změny v zemědělství, odvodňování mokřadů, eutrofizace, tedy obohacování o živiny například ze splachů hnojiv a pesticidů, odpadních vod nebo průmyslových spalin, vedou k jejich znečištění a úbytku. Voda je zakalená, není v ní dostatek potravy a snáze se v ní šíří nemoci. K nedostatku vody přispívá také přibývající suché a horké počasí, které rovněž způsobuje rychlejší šíření nemocí, například botulotoxinu, který je pro ptáky smrtelný,“ vyjmenovávají zástupci ČSOP.
Pečivo je nepřítel číslo 1
Dalším negativním vlivem je nesprávné přikrmování. Pečivo je energeticky bohaté, ale chybí mu potřebné živiny, což způsobuje podvýživu, oslabení kostí a deformace křídel.
„Rozkládající se pečivo znečišťuje vodu, což opět vede k šíření bakterií. Navíc při přikrmování se ptáci soustředí na jedno místo, a riziko přenosu chorob se tak zvyšuje. Neméně nebezpečné je znečištění vod odpadky, zejména plastovými odpady či rybářskými vlasci. I mokřadní ptáci jsou ohroženi faktory jako ostatní ptáci, například srážkami s elektrickým vedením, se skly či dopravou,“ varuje Kučerová.
Akcí 3x 30 dnů pro mokřady chce ČSOP upozornit širokou veřejnost na to, že ochrana našich mokřadů je stále nedostatečná a rostlin a živočichů na ně vázaných ubývá. Spolu s dalšími aktivitami je akce součástí většího projektu Naše mokřady v době klimatické změny. Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy. Více informací o mokřadních aktivitách Českého svazu ochránců přírody najdete na webových stránkách nasemokrady.cz nebo také na facebooku, a to po zadání názvu stránky Naše mokřady.