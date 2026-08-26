Kdy sis uvědomil, že už šperkařství není jen koníček?
To je dobrá otázka, pořád si myslím, že to je koníček a ne práce, nedělám to každý den čtyřiadvacet hodin a sedm dní v týdnu. Většinu práce odvede mamka na sociálních sítích, to jsem rád, že dělat nemusím, až na natáčení videí.
Jak nový šperk vzniká?
Hlavně tvořím z vosku, nejprve si udělám základní model a pak už jen dodělávám detaily. Pak se to posílá na odlití, můžeme to odlívat sami v zubní laboratoři, ale po tom jednom kusu by se to dost prodražilo. Jak dorazí odlitky, tak po odřezu nálitku to opracuju, vyleštím, někdy napatinuju na černo a tak dále. Potom to mamka nafotí a vkládá na e-shop. Mnohdy dělám přímo na zakázku.
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Dočetla jsem se, že jiné šperkaře příliš nesleduješ. Kde tedy hledáš inspiraci?
Přesně. Já si jedu svým tempem, ale někdy mi mamka někoho ukáže pro inspiraci. Můj rukopis je dost hustý a obecně dnešní moderní styl sleduju, ale ne ten, kterého je všude plno.
Pracuješ s drahými kameny. Měl jsi někdy strach, že vzácný materiál poškodíš?
Ano, několikrát, ale to se stává, někdy to prostě nevyjde ale většinou ty diamanty a zlato přežijí. Párkrát se už stalo, že nám lehce praskl asterizovaný diamant, když se odléval prsten. Diamantům nevadí tolik teplo, ale ten tlak kovu. Byly to velmi tenké plátky diamantů a hrubšího diamantu bych se nebál.
Některé tvoje šperky stojí desítky tisíc korun. Jak se určuje jejich cena a dokážeš ji stanovit sám?
Já sám asi ne a navíc tomu tak moc ještě nerozumím, jako mamka, takže se většinou spolu dohodneme, ale u těch dražších je určuje mamka.
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Stává se ti, že tě dospělí kvůli věku podceňují nebo nevěří, že šperky vyrábíš ty?
Ano, mega. Hodněkrát. Lidi tomu prostě nevěří a já se jim nedivím, vidět sebe, tak si asi taky říkám, že to je hustý, ale nechci se nějak vychloubat, ale když má člověk drive, tak to jde. Mnozí nás obviňují, že podvádíme, že to dělá mamka a mě používá pro marketing, my ale máme spousty videí, při kterých jde vidět, jak ty šperky tvořím. Na instagramu se dočtete takové věci, že je třeba to raději někdy přehlížet.
Jak zvládáš skloubit školu, kamarády a zakázky a kde bys chtěl mít Sebo Jewelry za pět let?
Za pět let bych chtěl mít ještě vetší dílnu, více strojů a nářadí a více fanoušků a hlavně rozšířit mé šperky do světa. Teď třeba řešíme prodej LuAg náhrdelníku do Japonska. Školu zvládám úplně v pohodě, jak jsem říkal, nedělám to dvacet čtyři hodin denně a sedm dní v týdnu, takže mám i spoustu volného času.