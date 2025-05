„Zaujalo mě, že má moje postava partnerku o dvě generace mladší, a navíc influencerku, což je zcela mimo mě. Tím pádem může vzniknout spousta komických situací, které budou pro diváky atraktivní,“ říká Carda.

Jaké byly vaše první dojmy, když jste se dozvěděl o nabídce hrát v seriálu Kamarádi?

Pozitivní, kamarádství je pro život důležitá věc. Seriál jsem předtím sice neznal, ale spoustu kolegů, kteří ho točí, ano. Takže jsem se na natáčení těšil.

Josef Carda v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (3. prosince 2024)

Jak byste popsal pana Housku?

Pán staršího věku, kterého chytla takzvaně druhá míza, což se mi v životě naštěstí nestalo. V reálu to nemusí být až taková zábava.

Objevil jste v panu Houskovi přece jen nějaké rysy nebo charakterové vlastnosti, se kterými se dokážete ztotožnit?

Je na prachy… jako já.

V seriálu hrajete po boku Jany Krausové, která ztvárňuje vaši exmanželku, Sáry Rychlíkové jako vaší dcery, Nikoly Heinzlové v roli mladé přítelkyně a Adélky Hesové, která hraje vaši vnučku. Jaká byla spolupráce s těmito herečkami?

S dětskými herci jsem již několikrát hrál, ale musím říct, že Adélka je úžasně nadaná. S Janou Krausovou jsme se předtím sice neznali, ale spolupráce byla vážně skvělá, a podobně to bylo i s Nikolou Heinzlovou. No a Sáru Rychlíkovou, jako opravdovou dceru, bych bral všemi deseti.

Josef Carda v seriálu Ošklivka Katka (2008)

Vaše postava na sebe bere různé role – exmanžela, otce, přítele i dědečka. Která z těchto rolí vám byla při natáčení nejbližší ?

Jediná paralela s mým životem je role manžela a otce. Dědečkem jsem pouze věkem.

Jak vnímáte příběh muže, který odešel od rodiny, ale později se snaží znovu zapojit do života své exmanželky a dcery?

Je to ze života. V určitém věku muži životní situace nezvládnou, utečou ze vztahů, hledají něco jiného a pak se vracejí, protože to nenašli. Motivy k návratům bývají různé, což dokazuje i to, co se stalo v seriálu Houskovi.

Josef Carda

Kromě seriálu Kamarádi máte momentálně nějaké další projekty?

Teď mám po premiéře v divadle, jedná se o hru Manželské turbulence. Čeká mě i natáčení nového seriálu a také by se brzy měla dabovat nová série Ricka a Mortyho, takže na to se také těším.