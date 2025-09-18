Evropská komise odhaduje, že daní z elektroodpadu by do rozpočtu mohlo přijít až 15 miliard eur. V platnost by měla vstoupit v roce 2028. Nový návrh ale čelí kritice. Nejen od organizací zabývajících se elektroodpadem, ale i například od Rakouska, které varuje před zvýšenou administrativní a daňovou zátěží.
Kolik by zaplatili?
Švédsko v roce 2021 generovalo v přepočtu na obyvatele 28,4 kilogramu elektroodpadu, vyplývá z dat Eurostatu. Z toho sebralo jen 12,9 kilogramu na hlavu. 15,5 kilogramu elektroodpadu je statisticky vykázáno jako nesebraný elektroodpad. Švédsko by proto zaplatilo daň zhruba 31 eur na každého obyvatele ročně.
Nevybraný odpad?
Začněme hezky popořadě. O co vlastně jde? Evropská komise navrhla novou daň z elektroodpadu v rámci víceletého rozpočtu. Podle její představy by měl být každý kilogram nevybraného elektroodpadu zdaněn částkou dvě eura. Komise odhaduje, že touto cestou by mohlo být do rozpočtu ročně získáno až 15 miliard eur.
V současnosti už navíc platí směrnice o elektroodpadu, která stanovuje pravidla pro bezplatný sběr například starých mobilních telefonů, baterií nebo jiných elektronických zařízení. Díky dalším ustanovením směrnice mají členské státy přehled o množství vysbíraného elektroodpadu i o tom, co zůstává nevyzvednuto. Na tento nevybraný odpad by se měla nová daň zaměřit.
|
Je libo fotopast? Po žábách a vážkách lovte opeřence. V centru pozornosti jsou mokřady
Kritika z tuzemska i ciziny
Proti nové dani se již ozývají první kritici. Například Orgalim, sdružení zastupující více než 750 tisíc firem v EU, upozorňuje, že daň by přinesla zbytečně vysokou administrativní zátěž vzhledem k očekávanému nárůstu sběru elektroniky. Podle Orgalimu totiž stávající směrnice (WEEE) tuto problematiku již řeší a její pravidla budou v následujících letech postupně zpřísňována.
Podobná kritika přichází i z Česka. Odborníci se domnívají, že tento krok by mohl motivovat státy s nižší mírou sběru k lepším výsledkům. Česko se však mezi nimi řadí k lídrům. V roce 2024 dosáhl kolektivní REMA Systém míry sběru 77 procent, což výrazně překračuje povinnou hranici 65 procent. David Chytil, člen představenstva, však upozorňuje na možné negativní důsledky.
Z hlediska ekologického přínosu a rozvoje našeho odvětví považujeme tento krok za nevhodný. Měli bychom se spíše zaměřit na rozvoj infrastruktury, zvyšování povědomí veřejnosti a důslednou kontrolu těch, kdo své povinnosti ignorují. Členské státy EU už mají zavedené mechanismy, takže další regulace našeho odvětví není potřebná.
David Chytil, člen představenstva len představenstva společnosti REMA Systém
Na druhou stranu, podle Evy Pernicové, mluvčí Hnutí Duha návrh Evropské komise sleduje oba cíle – má motivovat členské státy k zefektivnění třídění elektroodpadu a zároveň zajistit příjem pro Evropskou komisi. „Evropská komise příjmy využívá na podporu chudých oblastí Unie, boj s nezaměstnaností, zlepšení životního prostředí a další podobné účely. Tyto prostředky pocházejí především od členských států, přičemž cílem je zajistit platby do rozpočtu jiným způsobem než prostým podílem podle počtu obyvatel jednotlivých zemí,“ vysvětluje Eva Pernicová a dodává, že podobně už členské státy odvádějí poplatky podle množství nevytříděných plastů.
|
Prazdroj pomáhá hospodám šetřit vodu. Zrodila se chytrá vana na chlazení pivních sklenic
„Elektroodpad si takovou daň zaslouží ještě více než plasty. Množství elektrických a elektronických zařízení uvedených na trh vzrostlo ze 7,6 milionu tun v roce 2012 na 13,5 milionu tun v roce 2021. Daň za nevytříděný elektroodpad má tedy i významný environmentální smysl. A to i přesto, že Česko patří mezi státy EU s nejvyšší mírou třídění elektroodpadu – i tak dosahujeme jen zhruba 57 procent,“ vysvětluje Pernicová.
Zdražení, či udržitelnost?
Podle Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma Trinity Bank, se nová daň z elektroodpadu bude promítat také do cen elektroniky. Jak? Očekávaným zdražením. „Týká se to například mobilů, počítačů nebo domácích spotřebičů, a to proto, že výrobci nebo dovozci elektroniky budou v důsledku příslušné unijní legislativy čelit přísnějším požadavkům stran recyklace. Ty pro ně budou znamenat vyšší náklady, které se budou snažit přenést na konečné spotřebitele, a to i z řad firem a domácností v Česku,“ vysvětluje pro Metro Kovanda.
|
Recyklační želva u svaté Ludmily a srdce v Riegrových sadech motivují k třídění
Nejpozději do konce července příštího roku vstoupí v Česku v platnost ještě jiná regulace EU, a to ta zaručující právo na opravu elektroniky a dalších zařízení. Výrobci elektroniky typu mobilních telefonů či ale také třeba bílé techniky musí být schopni zajistit opravu daného zařízení za přiměřenou cenu a v přiměřené časové lhůtě. Říká se tomu „právo na opravu“.
Může to být ekonomicky efektivnější cesta ke snížení elektroodpadu než fiskální nástroje? ekonom Kovanda v tom má jasno.
Právo na opravu vytvoří tlak na růst cen elektroniky a domácích zařízení. Výrobci budou muset fakticky financovat delší životnost daných výrobků, takže budou platit za to, že se sníží dlouhodobá celková poptávka po jejich zboží. Dostanou tedy dvojitý zásah. V podobě vyšších vlastních výdajů, a navíc ještě sníženého odbytu. Aby si tento ‚dvojitý zásah‘ kompenzovali, budou se snažit opět výsledné navýšené náklady přenést na konečného spotřebitele. Jestliže se náklady podaří na spotřebitele přenést, inovace to neohrozí. Akorát bude vše pro spotřebitele dražší.
Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank
S tím bude tedy i souviset udržitelnost, která by podle ekonoma Kovandy mohla stoupnout. Zákazník si ale připlatí, respektive to pro něho pravděpodobně nebude atraktivní. „V globálním měřítku nelze vyloučit pokles konkurenceschopnosti firem z EU, protože se budou muset popasovat s další regulací, kterou jinde ve světě nemají,“ uzavírá Kovanda.
Odpad v merku EU?
Podle Chytila pozitivní změnou může být například plánovaný digitální systém sledování přepravy odpadu, který by měl být plně funkční od května 2026. „Z pohledu odborné veřejnosti jde o krok správným směrem, který zvýší transparentnost a umožní lepší kontrolu toku elektroodpadu v rámci Evropské unie,“ konstatuje Chytil.
Nejde přitom o jediný druh odpadu, u kterého EU plánuje zpřísnit pravidla. V tomto volebním období například Poslanecká sněmovna nepřijala návrh na zálohování PET lahví. Ministerstvo životního prostředí při prosazování zákona argumentovalo i požadavky EU na vyšší míru recyklace plastů a hliníku, která má do roku 2029 dosáhnout 90 procent. Podle kritiků novely, která nakonec neprošla, by se podobných výsledků dalo dosáhnout i současným systémem.
Další návrhy?