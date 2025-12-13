Sedmapadesátiletý Fresh Prince je navíc zřejmě v hledáčku studia Sony, které by s ním rádo natočilo nové Muže v černém – ti poslední bez Smithe a Tommyho Lee Jonese ostatně nestáli za moc.
|
Z Kevina Spaceyho je „bezdomovec“. Hlavní terč MeToo čeká na telefon od Tarantina či Scorseseho
Tři roky od incidentu
Smith udeřil netaktně vtipkujícího Chrise Rocka přímo na oscarovém jevišti před třemi lety a jeho kajícná řeč při následném přebírání zlaté sošky za Krále Richarda nemohla globální trapas umírnit. Akademie před hercem nerozloží červený koberec rovnou deset let a několik produkcí mu rovněž ukázalo záda, takže Smith od té doby hrál jen v tehdy už rozpracovaných filmech Osvobození (pro Apple TV) a Mizerové: Na život a na smrt. Dosud poslední část akční buddy komedie s Martinem Lawrencem byla loni kritickým i finančním hitem a Smith, jenž předtím pořádně zaskóroval naposledy s Aladinem (2019), rozhodně není odepsaný.
Studio sahá po staré jistotě
V Sony si na něj dle webu Deadline vzpomněli, když jim hlavou probíhal nedlouhý seznam jejich lukrativních IP. Muži v černém, kteří poprvé s humorem likvidovali mimozemskou havěť roku 1997, jsou s přivřením oka jedním z nich – trilogie se Smithem a Jonesem jako agenty J a K se do roku 2011 těšila značné popularitě, ačkoli pouze jednička to výrazně vyhrála také u kritiků. Jenže pak vznikl spin-off Globální hrozba s Chrisem Hemsworthem a Tessou Thompson, který si to kriticky odskákal a jehož tržby stačily na to, aby se série šest let zahanbeně krčila v koutě.
Test životaschopnosti
Noví Muži v černém by ozkoušeli postpandemickou životnost elegantně oháknutých vymazávačů paměti a pro Smithe by byli darem z nebes. Mizerové jsou sice i po třiceti letech oblíbenou značkou, ale herec si jinak nemůže vybírat jako dřív. Několik projektů včetně druhého Hancocka má pouze v preprodukci a vůbec nemusí vzniknout, což se víceméně týká i nejaktivněji probíraného pokračování postapokalyptického hitu Já, legenda z roku 2007. Na jeho palubu naskočil i populární Michael B. Jordan z Hříšníků a Smith se nechal slyšet, že tvůrci navazují na alternativní a mnohem populárnější konec jedničky.
Alternativní vesmír Já, legenda 2
„Původně jsme měli v plánu natočit prequel, opravdu jsme chtěli udělat prequel. A Akiva Goldsman přišel s nápadem: ‚Počkej, co kdybychom udělali novou verzi podle alternativního konce, kde tvoje postava pořád žije a postava Michaela B. Jordana je teď vůdcem nové osady?‘ Není to můj syn. Takže existuje osada v Connecticutu,“ řekl Smith o chystaném Já, legenda 2.
|
Stranger Things 5 má na Netflixu opět fenomenální soundtrack. Kde se tvůrci „tajně“ inspirovali?
Muži v černém 5 zatím v mlze
Celkově pátí Muži v černém, jež by měl napsat scenárista posledních dvou Mizerů Chris Bremmer, to zatím nemají vůbec jisté. Také potenciální zapojení Smithe je neznámých rozměrů, ačkoli agent J by druhé housle pravděpodobně nehrál. Přáli byste si ho zase vidět v první linii proti mimozemským hnusákům?