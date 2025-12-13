Je oscarový ranař Will Smith omilostněn? Po Já, legenda 2 se chystají i noví Muži v černém

Být hollywoodskou hvězdou bývá nevděčné a v posledních letech se rozmáhá nešvar dokonce i s tamním vyhnanstvím. Johnny Depp vyhlíží comeback v dalších Pirátech z Karibiku a autor nejslavnější facky světa Will Smith si hojil kariéru úspěšným pokračováním Mizerů.
Sedmapadesátiletý Fresh Prince je navíc zřejmě v hledáčku studia Sony, které by s ním rádo natočilo nové Muže v černém – ti poslední bez Smithe a Tommyho Lee Jonese ostatně nestáli za moc.

Tři roky od incidentu

Smith udeřil netaktně vtipkujícího Chrise Rocka přímo na oscarovém jevišti před třemi lety a jeho kajícná řeč při následném přebírání zlaté sošky za Krále Richarda nemohla globální trapas umírnit. Akademie před hercem nerozloží červený koberec rovnou deset let a několik produkcí mu rovněž ukázalo záda, takže Smith od té doby hrál jen v tehdy už rozpracovaných filmech Osvobození (pro Apple TV) a Mizerové: Na život a na smrt. Dosud poslední část akční buddy komedie s Martinem Lawrencem byla loni kritickým i finančním hitem a Smith, jenž předtím pořádně zaskóroval naposledy s Aladinem (2019), rozhodně není odepsaný.

Martin Lawrence a Will Smith ve filmu Mizerové: Na život a na smrt

Studio sahá po staré jistotě

V Sony si na něj dle webu Deadline vzpomněli, když jim hlavou probíhal nedlouhý seznam jejich lukrativních IP. Muži v černém, kteří poprvé s humorem likvidovali mimozemskou havěť roku 1997, jsou s přivřením oka jedním z nich – trilogie se Smithem a Jonesem jako agenty J a K se do roku 2011 těšila značné popularitě, ačkoli pouze jednička to výrazně vyhrála také u kritiků. Jenže pak vznikl spin-off Globální hrozba s Chrisem Hemsworthem a Tessou Thompson, který si to kriticky odskákal a jehož tržby stačily na to, aby se série šest let zahanbeně krčila v koutě.

Nerozlučná dvojice: Will Smith coby agent J a Tommy Lee Jones v roli agenta K

Test životaschopnosti

Noví Muži v černém by ozkoušeli postpandemickou životnost elegantně oháknutých vymazávačů paměti a pro Smithe by byli darem z nebes. Mizerové jsou sice i po třiceti letech oblíbenou značkou, ale herec si jinak nemůže vybírat jako dřív. Několik projektů včetně druhého Hancocka má pouze v preprodukci a vůbec nemusí vzniknout, což se víceméně týká i nejaktivněji probíraného pokračování postapokalyptického hitu Já, legenda z roku 2007. Na jeho palubu naskočil i populární Michael B. Jordan z Hříšníků a Smith se nechal slyšet, že tvůrci navazují na alternativní a mnohem populárnější konec jedničky.

Alternativní vesmír Já, legenda 2

„Původně jsme měli v plánu natočit prequel, opravdu jsme chtěli udělat prequel. A Akiva Goldsman přišel s nápadem: ‚Počkej, co kdybychom udělali novou verzi podle alternativního konce, kde tvoje postava pořád žije a postava Michaela B. Jordana je teď vůdcem nové osady?‘ Není to můj syn. Takže existuje osada v Connecticutu,“ řekl Smith o chystaném Já, legenda 2.

Muži v černém 5 zatím v mlze

Celkově pátí Muži v černém, jež by měl napsat scenárista posledních dvou Mizerů Chris Bremmer, to zatím nemají vůbec jisté. Také potenciální zapojení Smithe je neznámých rozměrů, ačkoli agent J by druhé housle pravděpodobně nehrál. Přáli byste si ho zase vidět v první linii proti mimozemským hnusákům?

