Co vás na vaší postavě nejvíce zaujalo?
Nejdůležitější pro mě byl scénář, tvůrčí tým a herečtí kolegové. Nicméně na Kamile mě zaujal vývoj příběhu, kterým prochází – odhalování dalších vrstev a tajemství. Kamila může působit velmi jemně a spořádaně, ale je daleko větší pankáč, než se může zdát. Téma boje s předsudky mě hodně baví.
Jakým způsobem jste se na roli Kamily připravovala? Jaká vlastně je?
Měli jsme pár čtených zkoušek, kde jsme o postavách a vztazích hodně mluvily s Alicí Nellis a Jasmínou Blažević, takže jsem měla velmi konkrétní představu i směr. Naštěstí jsem své první natáčecí dny trávila s naší mladou partou adeptů, kde mohla Kamila v kontrastu s nimi hezky vykrystalizovat. Jsou věci, které si člověk doma připravit nedokáže – zrodí se až na place. Kromě toho jsme všichni prošli kurzem střelby.
Kamila na první pohled působí bezchybně, má ale za sebou těžkou minulost. Jak jste k této kontrastní stránce její osobnosti přistupovala?
Právě tahle její druhá strana mě zaujala. Je co hrát. Myslím, že Kamila dokáže být velmi vřelá, vyzařovat světlo a vytvářet teplo domova. Hodně touží po přátelství, rodině a jistotě, protože to sama nikdy nezažila. Umí se o sebe postarat a zvládne všechno sama, ale zároveň se nebojí říct si o pomoc. To mě baví.
Máte nějakou oblíbenou scénu nebo moment z natáčení, který vám obzvlášť utkvěl v paměti?
Hodně mě bavila jedna z prvních společných scén naší partičky adeptů – když čekáme na pohovory, poprvé se setkáváme a začínáme komunikovat. Líbilo se mi, jak se v té scéně hned ukážou rozdílné charaktery a vznikne mezi námi hezká chemie.
V seriálu se pohybujete v prostředí, kde se střetávají různé generace. Jak jste vnímala mezigenerační linku a co vás na ní nejvíc oslovilo?
Měla jsem velkou radost, že se díky tomu mohu potkat s kolegy, jako jsou Lucie Žáčková, Jan Jankovský, Kryštof Hádek, Igor Bareš nebo Martin Kubučák. Každého z nich si profesně velmi vážím a baví mě je pozorovat při práci. Zejména naše linka s Lucií Žáčkovou je velmi dynamická a dojemná.
Vidíte v Kamile nějaké podobnosti se sebou samotnou?
Stejně jako ona dokážu být velmi bezprostřední, ale občas i introvertní a uzavřená ve svém světě.
Jaké to bylo, spolupracovat s ostatními kolegy Samuelem Tomanem, Adamem Ernestem a Juliou Issou? Stali se z vás během natáčení přátelé i v osobním životě?
Se Samem se známe z DAMU a točili jsme spolu seriál Pět let, kde jsme hráli pár, takže jsme byli herecky sehraní a přátelé už před natáčením. S Julií a Adamem jsme se skamarádili až na place. Mám radost, jak si to hezky sedlo, a myslím, že se z nás stala opravdu fajn parta.
Museli jste absolvovat nějaký výcvik před natáčením? A líbilo se vám to?
Byli jsme na střelnici a učili se střelbu. Líbilo se mi to moc. Ze začátku jsem byla taková rozjařená, protože jsem přijela z výletu, tak jsem dostala hned sprdunk, že se musím soustředit.
Co byste chtěla, aby si diváci z Kamilina příběhu odnesli? Je něco, co je podle vás na této postavě inspirativní?
Ano. Že je důležité nemít předsudky.