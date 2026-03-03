Na skladování oděvů po dobu několika dekád nemá každý prostory, jako míval například Karel Gott či jiné celebrity, které nemohly vstoupit na pódium dvakrát ve stejném outfitu... A proto nastává jarní šatníkový úklid. I proto, že místo v dosahu očí a vaší tělesné výšky by měly mít v policích a na ramínkách věci, které budete nosit na jaře, v létě a ještě kus podzimu. Svetry, bundy, tlusté ponožky a kulichy s rukavicemi by měly zamířit do nejvyšších či nejnižších pater skříní, případně do krabic a šup s nimi do sklepa (pokud ho máte).
Přichází sezona rozevlátých triček a košil
Probírání toho, co nosit, co už ne a odložit na další sezonu, a čeho se úplně zbavit ale nemusí mít jen prostorový důvod. Vánoční lenošení a mlsání, popíjení dobrých vín a likérů se mohlo, i přes občasnou lyžovačku, propsat do růstu tělesné hmotnosti.
Muži mohou zjistit, že lifestylové džíny z loňského jara a léta, byť prezentované jako strečové, nemusejí už obepnout zesílená stehna a také další pneumatika na břichu se už pod tričko, které bylo loni hitem, úplně neschová, a bylo by dobré ho nahradit rozevlátějším střihem či prostornější košilí, která tukovou vrstvu alespoň na dalších pár měsíců milostivě ukryje.
Opravdová změna stylu
Takže se stává, že do kontejneru s použitým textilem pro charitu míří téměř neopotřebovaná kolekce ještě nedávno módního oblečení. Každopádně vás to může popostrčit k opravdové změně životního stylu.
Pár tipů pro jarní úklid v šatnících a botnících