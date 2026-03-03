Je tady očista šatníku. Buď jsme přibrali, zhubnuli, nebo toho máme moc

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  19:45
Traduje se, že to, co jste na sobě neměli déle než pět let, si nezaslouží místo ve skříni. Na druhou stranu lze souhlasit s názorem, že když vám v šatníku vydrží kousky třicet let, lze s největší pravděpodobností předpokládat, že nastala znovu doba retro oblečení a vy si nemusíte kupovat nové věci.

Umělci, jako je zpěvačka Klára Vytisková, nemusí řešit, do čeho se na jaře vejdou. Navíc, když mají prostornou šatnu. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Na skladování oděvů po dobu několika dekád nemá každý prostory, jako míval například Karel Gott či jiné celebrity, které nemohly vstoupit na pódium dvakrát ve stejném outfitu... A proto nastává jarní šatníkový úklid. I proto, že místo v dosahu očí a vaší tělesné výšky by měly mít v policích a na ramínkách věci, které budete nosit na jaře, v létě a ještě kus podzimu. Svetry, bundy, tlusté ponožky a kulichy s rukavicemi by měly zamířit do nejvyšších či nejnižších pater skříní, případně do krabic a šup s nimi do sklepa (pokud ho máte).

Přichází sezona rozevlátých triček a košil

Probírání toho, co nosit, co už ne a odložit na další sezonu, a čeho se úplně zbavit ale nemusí mít jen prostorový důvod. Vánoční lenošení a mlsání, popíjení dobrých vín a likérů se mohlo, i přes občasnou lyžovačku, propsat do růstu tělesné hmotnosti.

Muži mohou zjistit, že lifestylové džíny z loňského jara a léta, byť prezentované jako strečové, nemusejí už obepnout zesílená stehna a také další pneumatika na břichu se už pod tričko, které bylo loni hitem, úplně neschová, a bylo by dobré ho nahradit rozevlátějším střihem či prostornější košilí, která tukovou vrstvu alespoň na dalších pár měsíců milostivě ukryje.

Opravdová změna stylu

Takže se stává, že do kontejneru s použitým textilem pro charitu míří téměř neopotřebovaná kolekce ještě nedávno módního oblečení. Každopádně vás to může popostrčit k opravdové změně životního stylu.

Pár tipů pro jarní úklid v šatnících a botnících

  • Pokud ukládáte zimní boty do sklepa do krabic, vyplatí se krabice očíslovat a napsat si seznam, jaké boty jsou v té či které krabici. Usnadní to předzimní hledání. Totéž platí pro krabice s oblečením.
  • Neschovávejte pro strýčka Příhodu oblečení, o kterém si myslíte, že do něj zhubnete.
  • Pokud vlastníte chatu či chalupu, přesuňte tam například trička a starší tepláky, které byste ve městě neměli obléci ani při vynášení odpadků. Na víkendovém sídle se hodí na „špinavé“ práce.

