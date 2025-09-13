Jak jste se posunula oproti první desce?
Určitě jsem na sebe na novém albu byla hudebně náročnější. Chtěla jsem zkusit nové polohy, inspirovat se novými žánry. Na desce Krása zkouším ještě více orchestrálna než na předchozích Pozdravech z polepšovny, ale také tam producentsky čerpáme inspiraci od kapel jako jsou třeba Radiohead nebo Daft Punk. Myslím, že jsme si na nové desce víc muzikantsky pohráli. Textařsky mám na nové desce Krása více detailní a obrazné zpovědi, které vychází z mých záznamů z notýsku. Takovou metodu jsem na předchozím albu nepoužívala.
Proč název Krása? Co deska odráží?
Titul alba se odvíjí od titulní písně Krása. Tu jsem napsala mezi prvními. Dávalo mi smysl nové album pojmout více koncepčně než to předchozí. Zbytek alba jsem tedy dodělávala a dopisovala už s titulem a tématem na mysli. Krása odráží pozitivní i negativní okamžiky v každodenním životě, je o hledání krásy právě v těch maličkostech a o boji s monotónností života. Nevím, jestli v Kráse mám nějaké silné postoje, myslím, že moje hudba je spíš ze strany pozorovatele. Krása odráží můj život a mé vnímání světa v takzvaných mid-late twenties, utvrzování si sebe sama, konečné přijetí dospělosti a s tím i krásy, která není vždy krásná.
Album je hudebně i aranžérsky pestré. Jak probíhal vznik a skládání písní?
Samotné skládání písní probíhalo hodně folkařsky. Chtěla jsem, ať samotné písně mají hlavu a patu ve své holé podobě, tedy text, melodická linka a nějaký nástroj. Písně jsem psala hlavně s klavírem a s kytarou. Hudební nápady a rozdělané písně jsem zatím nechala uležet ve formě voice memíček na telefonu. Až když jsem jich měla dost, začala jsem řešit produkci a nahrávání. U některých písní jsem měla vizi, jakou chci produkci mít, už od začátku. U zbytku jsem ocenila právě ten odstup mezi psaním písní a produkcí, ale také nový vhled mého manžela Liama, se kterým jsme album nahrávali a produkovali. Všechny písně jsme produkovali ve dvou od začátku, až do momentu, kdy jsme potřebovali externí hudebníky. Pak začaly nahrávací sessions na bicí, smyčce, perkuse, basu. Také jsem oslovila některé muzikanty, kteří nahráli své party externě u sebe ve studiu (např. Tomáš Liška – kontrabas pro Po tvym boku nebo Spencer Cullum – pedal steel guitar pro Chce se mi blít). Pak když jsme měli všechny přísady, došla řada na poslední producentské kolečko úklidu a dodělání aranží, poté produkce a příprava na mix. Jinak jsem ráda, že zmiňujete, že je album hudebně i aranžérsky pestré. Také obrovská čest všem muzikantům, kteří byli otevření s námi zkoušet všechno možné. Doufám, že je na albu ta radost z procesu tvorby znát, nebo my ji alespoň vždy uslyšíme.
Tvoříte a nahráváte s manželem. Jak to probíhá, kdo má co na starosti? Máte tvůrčí spory, hádky?
Tak tam je rozdíl, jestli tvoříme a nahráváme pro můj sólový projekt – Anna Vaverková, nebo zdali pracujeme na nějakém jiném projektu, třeba pro jiného umělce. Tam je to vždy trochu odlišné a musí tam být i jiný balanc. Když tvoříme pro můj projekt, tak tam jsem ten konečný boss já. Myslím, že je tohle nastavení pro oba očividné a ohledně tohoto spory nejsou. Já jsem vždy otevřena, nebo snažím se být otevřena, jakýmkoliv nápadům, doporučením, ale finální rozhodnutí je vždy na mně. U alba Krása jsme měli role rozdělené tak, že jsem téměř veškeré písně napsala já. Až na píseň Co když všechno máme, tam Liam napsal akordy na kytaru a já text a melodickou linku. Společně jsme veškeré písně produkovali u nás ve studiu.
Nebyly předchozí ceny Anděl a Apollo závazkem a tlakem, aby se deska opět podařila?
Jo, bylo to svazující. Ačkoliv jsem za ceny velmi ráda a za celý ohlas na debutové album, tak to bylo svazující pro očekávání s druhým albem. Myslím ale, že druhé album je vždy to klíčové, nebo tak to alespoň sleduju u ostatních umělců. Že se tím hodnotí validita umělce, s druhým albem, jak dokáže na debut navázat. Takže nevím, jestli tlak je kvůli cenám, nebo kvůli té samotné esenci druhého alba. Nebo asi kvůli obojímu. Musela jsem si obejít zase svoje osobní existenciální kolečko a zase se vrátit k výchozí pozici, že hudbu nedělám pro nikoho jiného, pro žádná očekávání, ale že ji dělám právě kvůli tomu vlastnímu poznávání, radosti z tvoření, čerpání inspirace, konzumování světa, umění, literatury. A až to zas všechno nasaji jako houba, nějak se to tam pomíchá, tak pak můžu vyplivnout a vytvořit něco, co můžu považovat za hodnotnou tvorbu, která má mít místo na scéně.
Jak se odráží Berlín na tvorbě a vůbec přístupu k muzice?
Berlín se odráží v desce snad ve všech zákoutích. To album je v podstatě takový záznam z deníku pražský holky, která se zasekla v Berlíně po dobu devíti let a ani neví, jak se to stalo. Dospěla tam, do města se zamilovala a pak zase odmilovala. Za tu dobu se hodně věcí, světové situace a dynamiky, vztahů, přátelství změnilo. A já jsem furt v Berlíně a jenom si to zaznamenávám do notýsku, doufajíc, že budu o něco chytřejší a že najdu odpovědi na to, proč jsem ve městě a zemi, který mi jsou spíš otravný.
Jaké projekty připravujete?
Momentálně dělám na EP s Jáchymem Kovářem aka Yashou 96 pro jednu firmu starající se o hudební synchronizaci. Jinak ale mám furt docela dost práce s albem, i když už je hotové. Práce okolo přípravy na tour v říjnu, zkoušení s kapelou, vypilování live setu, propagace alba a tour. Když je třeba pomoci ve studiu nebo asistovat k nějaké nahrávací session, tak u toho jsem. Jinak se ale docela těším na nějaký oddech, přece jen to byly skoro dva roky intenzivní práce na albu. Tak pokud se tam neobjeví něco mezitím, dám si spíš malinký oddech a pak budu plánovat co dál.
Jak z dálky Berlína hodnotíte českou muziku, co tu vzniká?
On Berlín není tak daleko, ale chápu, co myslíte. Českou muziku hodnotím pozitivně, myslím, že díky globalizaci, dostupnosti informací a propojenosti se světem se česká hudba vyvíjí společně i s tou světovou hudbou. Negativní faktor je stále financování české kultury, myslím, že v Německu je situace financování o něco lepší. A samozřejmě rozpočet na projekt rozhoduje o podobě finálního produktu. Pak je také velkým faktorem, že český hudební průmysl není mezi těmi velkými, světovými, a tak tam nějaká propast stále bude. Tak to je ale podle mě u většiny zemí. Myslím ale, že čeští umělci mají mnoho možností a hodně z nich to dokázalo i v zahraničí.
Album bude propagovat živé turné. Budete mít nějaké hosty, kdo bude křtít?
Kdo bude křtít, ještě nevím, to bych asi měla řešit brzy, děkuji za připomenutí. Živě odehrajeme album v mé tříčlenné kapele – Liam na kytaru, občas ode mě převezme baskytaru a doprovodné vokály, Joakim na bicí, drum pad, bude pro některé songy aktivovat backing tracky a také bude spouštět a přepínat animace od Rozalie Kolkové, které budou promítat během koncertů. No a já na baskytaru, klávesy a hlavní zpěv. Chceme odehrát co nejvíc písní z alba, aby měli posluchači možnost si poslechnout co nejvíce nových písní. Zahrajeme ale taky nějaké stálice, jako Ve snu, nebo Já tě mám. V Praze a Brně s náma pojede jako support act, Táňa Lvovská, se svým hudebním projektem. Táňa mimo jiné nafotila obal alba a také promo fotografie.
Zahrajete ve Frankfurtu na knižním veletrhu. Jaký vztah máte k literatuře?
Literatura je velkou součástí mého života. Jsem spíš na takové více filozofické a psychologické kousky.