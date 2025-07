Dříve se hejna labutí nacházela například u železničního mostu na Smíchově, u Kosárkova nábřeží, na náplavkách například pod Palackého, Jiráskovým nebo Karlovým mostem. Z očí lidí zmizely nejen zdravé kusy, ale také ty okroužkované, které dříve ošetřili pracovníci z pražské záchranné stanice. V centru metropole a jeho širší oblasti se na Vltavě pohybovalo zhruba 150 labutí. „To není mnoho, pokud se rozptýlí po krajině, což je víc než pravděpodobné, nikdo si žádné změny nevšimne. Že by se někde objevilo takové množství labutí naráz, nikdo nehlásil,“ říká pro deník Metro šéf českých ornitologů Zdeněk Vermouzek.

Kroužkovací stanice v Praze tvrdí, že v evidenci jsou pouze hnízdící páry s mláďaty. „Labutě se na Vltavě v centru Prahy vyskytují celoročně, v zimě až několik stovek, v létě několik desítek. Letos je tedy první rok, kdy zcela zmizely, zhruba na přelomu dubna a května. Příčina je nejasná – létající se mohly přesunout na nějaké pelichaniště na rybnících, ale kam zmizely letu neschopné, kterých bylo deset až 15, je záhada. Uvidíme, zda se na podzim některé z těch létajících kroužkovaných opět na Vltavě objeví,“ říká vedoucí Kroužkovací stanice Jaroslav Cepák.

Lahodné labutí krky

V jednom videu, které se šíří po sociálních sítích, amatérská pečovatelka labutí naznačuje, co se mohlo stát. Mluví o tom, jak se v různých knihách píše o lahodných labutích krcích.

„Považuji za zcela nereálné, aby někdo zvládl odchytit 150 labutí v centru města, aniž by si toho kdokoli všiml a zdokumentoval to. Pokud vím, neexistuje žádný důkaz, byť jen o jediném odchytu,“ říká ornitolog Vermouzek. Podle něj pokud by někdo labutě opravdu systematicky chytal, zbylé by začaly být mnohem obezřetnější, chytit by se nenechaly. „Bylo by třeba je chytat pomocí sítí, lodí, což by tím spíš neuniklo pozornosti. Kroužkovatelé vědí, že odchyt není snadný a že se jim ani zdaleka nepodaří odchytit a označit všechny labutě v hejnu,“ doplňuje šéf ornitologů Vermouzek s tím, že domněnku, že je někdo vybil a snědl, považuje za naprostou blbost.

Nekrmte je pečivem!

„Lidé pořád ptáky na Vltavě krmí, i nevhodně – pečivem. Zda a v jaké míře zůstávají nyní na břehu hromady plesnivějícího krmení, nevím,“ říká ornitolog Vermouzek k otázce, zdali evidují případ, který se odehrával u smíchovské náplavky koncem roku 2021. Tam často přijížděla dodávka a dvě ženy na břeh, kde hejno labutí bývalo, vykládaly zbytky pečiva a sypaly to v obrovských dávkách. „Dělají to prý každý den. Prý jsou lidi svině a nikdo nikomu nepomůže... byl to divný rozhovor... podprahově plný nenávisti k lidstvu,“ napsal tehdy na svém Facebooku Petr Zewlakk Vrabec, který celý případ i k nelibosti obou dam nafotil.