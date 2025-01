Je třeba se více věnovat ochraně dětí, říká režisér úspěšného filmu Amerikánka Viktor Tauš

Jak potřebná je transformace sociálního systému? Režisér Viktor Tauš se v rámci Amerikánky dlouhodobě snaží prosadit změnu legislativy v Česku spolu s Danou Lipovou, ředitelkou Nadace Sirius pomáhající dětem, které neměly v životě štěstí. Lipová pro Metro mimo jiné prozradila, jaké konkrétní kroky by mohli čeští zákonodárci udělat, aby podpořili rodiny v krizi.

Podle Lipové faktické překážky, jež by bránily v reformě zákonů týkajících se péče o děti v České republice, kromě financí, nejsou. Jde především o politickou vůli zaměřit pozornost tímto směrem. Chybí nám tu politická strana nebo politik, který si vezme transformaci systému ochrany ohrožených dětí za svou a protlačí ji. Odborně jsme na transformaci připraveni, řada věcí je již dokonce připravena a čeká v šuplících různých institucí na svou realizaci. Víme například přesně, jak transformovat dětské domovy – potřebujeme je ze zámků přesunout do běžné zástavby a jejich režim přizpůsobit co nejvíce rodinnému životu. To třeba znamená, že potřebujeme snížit počet dětí na jednoho vychovatele.

Představení Snowflakes poukazuje na potřebu přeměny tradičních dětských domovů na městské rezidenční jednotky, kde by na čtyři děti připadal jeden pečovatel. Tento model by více odrážel podmínky rodinného prostředí, poskytoval individualizovanou péči a podporoval zdravý vývoj dětí. Představte si byt na sídlišti, ve kterém žijí čtyři děti a vychovatelka. Zvenku vypadají jako normální rodina, která má více dětí. Děti chodí do školy, na kroužky, ale i ven se svými kamarády. Někdy přespí u spolužáka a někdy přespí spolužák u nich. Děti mají své povinnosti jako vaše děti – musí uklízet, utřít nádobí, vynést koš, dojít do obchodu pro vajíčka. Nejde vlastně o nic speciálního. Musíte ale upravit legislativu a vyhlášky, aby to bylo možné. Změnit personální standardy, změnit hygienické a bezpečností požadavky na ústavní zařízení, naroubovat práci vychovatelů na zákoník práce, změnit povinnosti dětí v zařízení, najít více vychovatelů a najít prostředky na nákup takových bytů.

Podle Lipové by čeští zákonodárci měli udělat kroky, které zabrání tomu, aby se rodiny do krize dostaly. „Máme velmi málo služeb, které můžete využít v době, kdy si uvědomíte, že máte problém – takzvané preventivní služby. Podporu rodina dostane až ve chvíli, když se dostane do evidence orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Přitom často lékař nebo učitel vědí, že je něco špatně už dlouho před tímto okamžikem. Chybí nám programy, které rodičům pomáhají budovat rodičovské a partnerské dovednosti. Poradenské služby nemají dostatečné kapacity. Dlouhodobě se mluví o potřebě sociálního bydlení a úpravě finanční podpory rodin,“ dodává pro deník Metro Lipová.