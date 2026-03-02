Je velmi levné, voňavé a funguje také jako afrodiziakum. Máte ho doma?

Hřebíček vládne velkou silou, ačkoli na první pohled působí nenápadně. Toto drobné exotické koření je mimořádně účinné jako přírodní lékárna. Má totiž antiseptické, anestetické, antivirové, povzbuzující a afrodiziakální účinky. Navíc jedinečně voní a najde uplatnění i v domácnosti. Přitom stojí jen pár korun.

A jak poznat kvalitní hřebíček? Měl by mít barvu tmavohnědou, se světlejším poupátkem. | foto: ShutterstockShutterstock

Malá tmavá sušená poupata tropického stromu hřebíčkovce vonného většina lidí zná hlavně z vánočního punče, svařeného vína nebo perníku. Pěstuje se v tropických oblastech, zejména v Indonésii, na Madagaskaru, Zanzibaru, Srí Lance a v Tanzanii. V historii byl hřebíček vzácným a drahým zbožím, po staletí dováženým do Evropy. Jenže tím jeho příběh nekončí – hřebíček patří mezi nejsilnější přírodní koření vůbec. Jeho účinky sahají daleko za kuchyňskou linku: působí směrem dovnitř těla, navenek na pokožku a překvapivě dobře se uplatní i v domácnosti jako čisticí a dezinfekční prostředek.

Na bolest zubů i v krku

Základ jeho síly spočívá v látce zvané eugenol, aromatické sloučenině, která tvoří až 90 procent hřebíčkového oleje. Už po staletí se hřebíček využívá v tradiční medicíně při bolestech zubů, zánětech dutiny ústní, nachlazení či trávicích potížích. Při vnitřním užití stimuluje imunitní systém, podporuje trávení, omezuje nadýmání a dokáže ulevit při bolestech v krku či kašli. Čaj z několika hřebíčků zahřeje organismus a působí dezinfekčně, zatímco cucání jednoho hřebíčku rychle potlačí nepříjemný zápach z úst a omezuje množení bakterií.

Recept

Jedním z nejpříjemnějších způsobů, jak hřebíček zařadit do běžného dne, je jídlo. Skvěle funguje třeba v jednoduché kořeněné dýňové polévce. Na olivovém oleji se nechá zesklovatět cibule, přidá se dýně, kousek zázvoru, špetka skořice a jeden až dva hřebíčky. Vše se zalije vývarem, uvaří doměkka a rozmixuje dohladka. Hřebíček dodá polévce exotický nádech.

Péče o dech a ústa je jednou z oblastí, kde hřebíček skutečně exceluje. Rozkousnutý hřebíček funguje jako přírodní ústní voda, neutralizuje pachy po jídle, kávě nebo alkoholu a přináší krátkodobou úlevu při bolestech zubů a dásní. Díky svým dezinfekčním účinkům pomáhá i při drobných zánětech a aftách. V minulosti nebylo výjimkou, že si lidé nosili hřebíček v kapse jako první pomoc pro ústa a zuby.

A jak poznat kvalitní hřebíček? Měl by mít barvu tmavohnědou, se světlejším poupátkem. V žádném případě by neměl být černý. Černá barva je znakem stáří koření.

Oplachy i úklid s hřebíčkem

Hřebíček totiž nepracuje jen zevnitř. Skvěle se uplatňuje i při vnější péči o tělo. Oblíbené jsou zejména oplachy nohou z hřebíčkového odvaru. Ty pomáhají při nadměrném pocení, zápachu nohou a působí i proti plísním. Pravidelné koupele nohou s hřebíčkem dezinfikují pokožku, osvěžují a zanechávají příjemný pocit čistoty. Zředěný hřebíčkový odvar nebo olej lze použít také na drobné ranky, štípance či podrážděnou pokožku. Vždy je ale nutné myslet na správné ředění!

Orchideje zaplnily Fata Morganu. V Troji začala jedna z nejočekávanějších událostí sezony

Méně známá, ale neméně zajímavá je role hřebíčku v domácnosti. Díky svým antibakteriálním vlastnostem se dá použít jako přírodní čisticí prostředek. Výluh z hřebíčku se hodí na otírání kuchyňských ploch, prkének nebo dřezů, kde pomáhá omezovat bakterie a zároveň neutralizuje pachy. Hřebíček je také přirozeným odpuzovačem hmyzu. Mouchy, mravenci i moli jeho vůni nemají rádi, což z něj dělá jednoduchý a netoxický repelent. Klasikou je pomeranč napíchaný hřebíčky, který funguje jako osvěžovač vzduchu i ochrana před hmyzem zároveň.

TIP PRO VÁS: Při dýchacích potížích se doporučuje povařit hrst hřebíčků v hrnci a nechat působit v místnosti, kde se marodi léčí. Tu hnědě zabarvenou vodu nevylévejte. Bude se vám hodit pro rychlý a šetrný úklid. Vodu nechejte vychladnout a naplňte do rozprašovače. Takový roztok se hodí na otírání kuchyňských linek, stolů nebo koupelnových povrchů. Dezinfikuje, provoní prostor a nezatěžuje domácnost zbytečnou chemií.

Kdo dál pomáhá? Kurkuma i zázvor

Přes všechny benefity je ale fér zmínit i možná rizika. Hřebíček je silný a při nadměrném užívání může dráždit žaludek nebo sliznice. Zejména esenciální olej z hřebíčku je extrémně koncentrovaný a nikdy by se neměl používat neředěný přímo na kůži. U malých dětí, těhotných žen a lidí s citlivým trávením je vždy namístě opatrnost. Jako u většiny přírodních prostředků platí, že klíčem je rozumné dávkování a střídmost.

Největší chyby na jaře? Nedostatek světla a přelití, říká Zuzana Bodnárová z Dej mi pokojovku

Hřebíček navíc není jediným kořením, které dokáže pomoci v boji s viry a bakteriemi. V kuchyni má silné spojence. Zázvor je známý svými protizánětlivými účinky a schopností zahřát organismus, což z něj dělá ideálního pomocníka při nachlazení a chřipkách. Kurkuma působí jako silný antioxidant a podporuje imunitní reakce, zejména v kombinaci s černým pepřem, který zvyšuje její vstřebatelnost. Skořice má antibakteriální a zahřívací účinky a pomáhá při infekcích dýchacích cest. Badyán se tradičně používá při chřipkových onemocněních a podporuje zdraví dýchací soustavy.

Největší síla koření obecně se často projeví v kombinaci. Čaje, odvary nebo inhalace z několika druhů dokážou podpořit imunitu, ulevit při nachlazení a zároveň působit preventivně. Myslete však na střídmé používání. U citlivých osob, malých dětí či těhotných žen je vhodné postupovat opatrně.

3. března 2026

