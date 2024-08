Jean Reno jako rybář ve snímku, jehož reálná předloha dojala celý svět

Joao se rozhodl zoufalé zvíře zachránit. Netušil, že tím začíná psát příběh, který dojme celý svět a který se dostane až na plátna kin. Tam ve snímku Můj kamarád tučňák vstoupí 15. srpna, hlavní roli rybáře ztvárnil Jean Reno.

„Překvapilo mě, že jde o skutečný příběh, protože mi to připadalo skoro jako pohádka, jak tučňák dokázal probudit tolik lásky v osamělém rybáři, který se uzavíral před světem. Bylo to krásné a dojemné čtení. Mám pocit, že opravdu potřebujeme více příběhů, jako je tento, příběhů, které jsou dojemné, vtipné a velmi lidské,“ říká Reno.

Hlavní zápletka je zdánlivě jednoduchá. Samotářský rybář Joao se po osobní tragédii uzavře před lidmi. Když však objeví tučňáka, který osaměle plave oceánem pokrytý ropou, jeho prvním instinktem je pomoci mu. Navzdory obavám své manželky Marie přinese mořského ptáka domů a vyléčí ho. Tučňákovi dá jméno DinDim a po letech opět pocítí radost a také překvapení, jak nečekaně silné pouto mezi nimi vzniká. Když DinDim náhle zmizí zpět do oceánu, Joao nevěří, že by svého přítele ještě někdy viděl. Tisíce mil daleko DinDim žije ve společenství s dalšími tučňáky, ale rozhodne se využít své jedinečné schopnosti podobné GPS a vydá se na cestu zpět do místa, které považuje za svůj domov…

„Rybář Joao se uzavřel do sebe, protože se bál světa, který mu hluboce ublížil. A to je něco univerzálního, s čím se můžeme ve svých životech ztotožnit všichni. Přestože se takto uzavřete, tak pokud máte štěstí, někdo nebo něco přijde a dokáže vás oslovit a znovu vám dodat energii a ukázat budoucnost. DinDim to udělal pro Joaa hlavně tím, že mu připomněl, jak je dobré dávat druhému teplo a lásku,“ objasňuje své pojetí příběhu Reno.

Film Můj kamarád tučňák se tvůrci v čele s producentem Jonathanem Limem a režisérem Davidem Schurmannem v zájmu maximální autenticity rozhodli natáčet s reálnými, živými tučňáky. Snímek tak vznikal uprostřed nádherných pobřeží Brazílie a Argentiny a v kolonii tučňáků v Patagonii.

Herci, včetně Jeana Rena, měli samozřejmě jen mizivou představu o tom, jaké to bude pracovat s tučňáky. Když se Reno poprvé dotkl jednoho z deseti tučňáků, kteří si zahráli DinDima, bylo to pro něj zjevení. „K tučňákům se musíte přibližovat velmi pomalu a opatrně, dokud vás nepoznají. Nejvíce vás na první pohled překvapí, že když se jich dotknete, jsou tak vřelí, skoro jako člověk, jako mládě. Myslím, že to nečekáte, protože jsou to ptáci, ale nemůžete si pomoct a reagujete na to,“ popsal své pocity Reno a prozradil: „Moc jsem si je užil. Pochopitelně to jsou skutečná divoká zvířata, ne pohádkové postavy, takže si dělají, co chtějí, a vy to musíte akceptovat. Jsou opravdu obdivuhodní – malí, ale silní, houževnatí, schopní a odhodlaní chránit své rodiny.“

O neobvyklém a velmi intenzivním natáčení mluví herci i štáb jako o zážitku, který jim změnil život. „Natáčení probíhalo v kamarádském duchu a také s odhodláním k tvrdé práci. Všichni se cítili spojeni společným smysluplným cílem – natočit film pro lidi napříč generacemi a světadíly, který bude nejen zábavný, poutavý a vizuálně vzrušující, ale sdělí i něco hlubšího o zázracích, které nám daruje příroda. A také o tom, jaké to je, najít nečekaného přítele, když ho nejvíce potřebujete,“ shrnul producent Jonathan Lim.