Ještě mu nebylo patnáct a vyhodili ho z pasťáku, následovaly bouračky pod vlivem rozličných omamných látek.

Miloval ženy, stovky žen. O jedné z nich, jisté tasmánské dívce s větším pozadím, složil lehce oplzlou píseň Whole Lotta Rosie. To už se psal rok 1977 a Bon Scott na pódiu řádil s bratry Youngovými, Malcolmem a hlavně Angusem, jenž proslul chytlavými riffy i převleky do školní uniformy. Na první ostré střetnutí s Bonem nikdy nezapomene: „Vlezli jsme do šatny, kde se povalovala lahev bourbonu, nějakej speed a dlouhej, pěkně tlustej joint. Bon se rozvalil na gauč a všechno to do pěti minut vysmahl. Nahnul jsem se k bráchovi Malcolmovi, říkám mu: Hele, jestli bude ten chlap schopnej vlézt na pódium, nemluvě o zpěvu, tak asi něco zažijeme!“ A zažili. „Bon spustil neuvěřitelný křik a řev. Byl jako hurikán. Stál tam celej potetovanej a na roztrhaném triku měl krvavé flákance, jak se pořezal od rozbité flašky bourbonu.“

Bon Scott se narodil ve Skotsku, již od šesti let ale vyrůstal ve slunné Austrálii. Odmalička měl problémy se zákonem

Highway to Hell

Bonovou labutí písní se stalo elpíčko Highway to Hell z léta 1979 s lahodně uječenou titulní písní.

AC/DC začali vyprodávat arény, třiatřicetiletý frontman přitvrzoval, k bourbonu a speedu přidal i heroin. Došlo i na bouračku s následným kómatem a na padrť rozdrcenou čelistí po hospodské rvačce.

To všechno Scott ještě přežil. Už se ale blížil do finále. Jeho poslední vystoupení se datuje na 9. února 1980 – dokonce si jej můžete přehrát na kanálu YouTube, zadejte hesla Scott Aplauso.

Za deset dnů ryčný bouřlivák umíral. A nejspíš o tom neměl tušení – vyspával nemilosrdný tah Londýnem. Jeho kumpán z té osudné noci, muzikant Alistair Kinnear, zavzpomínal: „Svou alkoholovou misi jsme zakončili v klubu Music Machine. Ve tři ráno jsem s Bonem odjeli taxíkem k němu domů do Ashley Court ve Westminsteru. Bon byl úplně koženej, ale vím, že dýchal. Radši jsem zavolal jeho přítelkyni Silver Smithové, ta mě ujistila, že to není poprvé, co takhle vyspává kalbu. Já se šel taky vyspat.“

Po Kinnearově procitnutí před polednem už nešlo nic dělat. Kamaráda našel tam, kde jej v noci zanechal, v autě. Jeho tělo bylo zlověstně ledové. V nemocnici King’s College už jen konstatovali smrt. Příčina? Udušení zvratky.

