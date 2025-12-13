Jeden hovor může zachránit život. Linka je ale už teď přetížená, počet volání o pomoc roste

Autor: Metro.cz
  11:32
Předvánoční období bývá pro seniory nejtěžší dobou roku. Roste počet hovorů o úzkosti, depresi i či ztrátě smyslu života a Linka seniorů je už nyní na hraně kapacity. Elpida proto spouští sbírku, která má zajistit, aby se o svátcích dovolal každý, kdo potřebuje pomoc.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: MAFRA

Vánoce jsou pro většinu lidí symbolem světýlek, rodinných návštěv a chvílí, kdy má být doma veselo. Jenže pro mnoho českých seniorů je prosinec naopak nejtemnějším obdobím roku. Právě teď se nejvíc ozývá osamělost, která během roku tiše přežívá v pozadí. Linka seniorů proto hlásí, že se připravuje na největší nápor v roce – a že současnou zátěž už téměř nezvládá.

Nezisková organizace Elpida, která bezplatnou Linku seniorů provozuje, upozorňuje, že úzkosti, deprese, nespavost nebo ztráta smyslu života rozhodně nepatří k přirozenému stárnutí. Přesto jimi trpí tisíce lidí. „Někteří mají pocit, že být smutný k vysokému věku patří. Ale není to pravda. Každý člověk má právo cítit se dobře a mít možnost dovolat se pomoci,“ říká ředitelka linky Klára Gramppová. Linka bude otevřená i během svátků, ale bez posílení provozu hrozí, že se mnoho volajících pomoci nedočká.

Dva ze tří se nedovolají

Situace je napjatá už teď. Právě prosinec bývá podle zkušeností nejkritičtější – přibývá volání v hluboké krizi i těch, která se dotýkají nejzávažnějších témat. Na jeden uskutečněný hovor připadnou dva další, které skončí jen neúspěšnými pokusy.

Pražské centrum Elpida: Senioři tu studují jazyky, zvládají technologie a nacházejí přátele

Statistiky mluví jasnou řečí. V roce 2024 se duševní potíže objevily v 62 procentech hovorů, letos je to už 70 procent. Každý den se dovolá kolem pěti lidí s příznaky deprese či těžké úzkosti a více než deset volajících potřebuje okamžitou stabilizaci, aby vůbec zvládli běžný den. Každý týden se ozve šest až osm seniorů, kteří zvažují ukončení života. A všechna tato čísla před Vánoci tradičně rostou.

Pomůže sbírka

Právě proto Elpida spouští sbírku na Darujme.cz. Jejím jediným cílem je zajistit, aby se o svátcích dovolal opravdu každý, kdo je v nouzi – často jediný člověk, kterému se senior odváží svěřit se svou bolestí. Vybrané peníze mají umožnit navýšení počtu pracovníků linky a snížení počtu zmeškaných volání. Informace o celé kampani, která nese výmluvný název „Babí nebude v koutě“.

Co mohou senioři a jejich blízcí udělat hned

  • Bezplatná a anonymní linka krizové pomoci pro seniory i pečující. Funguje denně od 8 do 20 hodin. Její číslo je 800 200 007.
  • Pokud se cítíte sami, prožíváte úzkost, smutek nebo ztrátu smyslu života, můžete zavolat kdykoli. Linka ročně přijme přes dvacet tisíc hovorů, ale stále mnoho volání končí nedovoláním – i proto nyní běží sbírka na posílení provozu. Informace najdete na darujme.cz/linkasenioru a babinebudevkoute.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027

Václavské náměstí ve 20. století. Rok 1961.

Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti pražské dopravy, byl ukončen před 45 lety, 13. prosince 1980. Tehdy se soupravy naposledy vydaly po...

Mladý řidič havaroval na Písecku čelně do stromu, vrtulník přiletět nemohl

Dvaadvacetiletý řidič havaroval nedaleko Milevska s mercedesem do stromu....

Dvaadvacetiletý řidič havaroval v sobotu ráno nedaleko Milevska na Písecku s mercedesem do stromu. Nehodu oznámil jiný šofér, který si havarovaného vozu všiml. Přivolaní hasiči mladíka z auta museli...

13. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Biatlon v Hochfilzenu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v sestavě

Lucie Charvátová předává štafetu Mikuláši Karlíkovi.

V rakouském Hochfilzenu pokračuje Světový pohár v biatlonu. Závodníci mají za sebou sprinty, o víkendu je čekají stíhací závody a štafety. Podívejte se, kdy čeští závodníci pojedou a jaké zaznamenali...

13. prosince 2025  12:42

Aplikace Záchranka nově zavolá hasiče nebo policisty, nabízí i SMS zprávy

Dispečink Hasičského záchranného sboru

Už nejen zdravotníky, ale také hasiče a případně policisty si nově mohou zavolat lidé v nouzi skrze mobilní aplikaci Záchranka. Nabízí na výběr dvě čísla: 155 a linku 112. Pokud v konkrétní situaci...

13. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Je oscarový ranař Will Smith omilostněn? Po Já, legenda 2 se chystají i noví Muži v černém

Will Smith ve filmu Král Richard: Zrození šampiónek

Být hollywoodskou hvězdou bývá nevděčné a v posledních letech se rozmáhá nešvar dokonce i s tamním vyhnanstvím. Johnny Depp vyhlíží comeback v dalších Pirátech z Karibiku a autor nejslavnější facky...

13. prosince 2025

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve sklárně na Litoměřicku se vylilo sklo z pece. Požár způsobil milionovou škodu

Požár v areálu firmy obci Dobříň u Roudnice nad Labem. Z pece vylité roztavené...

U požáru kabeláže zasahovali v noci hasiči v areálu sklárny v Dobříni u Roudnice nad Labem. Z pece se tam vylilo roztavené sklo, které následně způsobilo požár. Hasiči oheň uhasili s pomocí...

13. prosince 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Jeden hovor může zachránit život. Linka je ale už teď přetížená, počet volání o pomoc roste

Ilustrační snímek

Předvánoční období bývá pro seniory nejtěžší dobou roku. Roste počet hovorů o úzkosti, depresi i či ztrátě smyslu života a Linka seniorů je už nyní na hraně kapacity. Elpida proto spouští sbírku,...

13. prosince 2025  11:32

Ústí nad Labem získalo dotaci na vznik řemeslných dílen, vyjdou na 80 milionů Kč

ilustrační snímek

Ústí nad Labem získalo dotaci od ministerstva životního prostředí na vybudování moderních řemeslných dílen. Budou v budově bývalých jeslí na Střekově. V součtu...

13. prosince 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

Liberec chce pro úředníky koupit za 44 milionů korun bývalou pobočku Kooperativy

Liberec chce pro ĂşĹ™ednĂ­ky koupit za 44 milionĹŻ korun bĂ˝valou poboÄŤku Kooperativy

Liberec chce koupit za 44 milionů korun bývalou pobočku pojišťovny Kooperativa v horním centru města. Magistrát plánuje, že ji využije pro úředníky. Zda město...

12. prosince 2025  16:04,  aktualizováno  16:04

Liberec chce pro úředníky koupit za 44 milionů korun bývalou pobočku Kooperativy

Liberec chce pro ĂşĹ™ednĂ­ky koupit za 44 milionĹŻ korun bĂ˝valou poboÄŤku Kooperativy

Liberec chce koupit za 44 milionů korun bývalou pobočku pojišťovny Kooperativa v horním centru města. Magistrát plánuje, že ji využije pro úředníky. Zda město...

12. prosince 2025  16:04,  aktualizováno  13. 12. 11:27

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

13. prosince 2025  11:24

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na lidickém pietním území pokračuje restaurování základů Horákova statku

ilustrační snímek

Na pietním území v Lidicích na Kladensku pokračuje restaurování základů Horákova statku. Úpravy za dva miliony korun by měly být hotové příští rok v září,...

13. prosince 2025  9:45,  aktualizováno  9:45

Liberec připravuje poslední etapu výměny oken v historické radnici

Liberec pĹ™ipravuje poslednĂ­ etapu vĂ˝mÄ›ny oken v historickĂ© radnici

Liberec připravuje poslední etapu výměny oken v historické budově radnice z konce 19. století, jež je národní kulturní památkou. Obměna a repase 54 vitrážových...

13. prosince 2025  9:25,  aktualizováno  9:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.