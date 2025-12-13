Vánoce jsou pro většinu lidí symbolem světýlek, rodinných návštěv a chvílí, kdy má být doma veselo. Jenže pro mnoho českých seniorů je prosinec naopak nejtemnějším obdobím roku. Právě teď se nejvíc ozývá osamělost, která během roku tiše přežívá v pozadí. Linka seniorů proto hlásí, že se připravuje na největší nápor v roce – a že současnou zátěž už téměř nezvládá.
Nezisková organizace Elpida, která bezplatnou Linku seniorů provozuje, upozorňuje, že úzkosti, deprese, nespavost nebo ztráta smyslu života rozhodně nepatří k přirozenému stárnutí. Přesto jimi trpí tisíce lidí. „Někteří mají pocit, že být smutný k vysokému věku patří. Ale není to pravda. Každý člověk má právo cítit se dobře a mít možnost dovolat se pomoci,“ říká ředitelka linky Klára Gramppová. Linka bude otevřená i během svátků, ale bez posílení provozu hrozí, že se mnoho volajících pomoci nedočká.
Dva ze tří se nedovolají
Situace je napjatá už teď. Právě prosinec bývá podle zkušeností nejkritičtější – přibývá volání v hluboké krizi i těch, která se dotýkají nejzávažnějších témat. Na jeden uskutečněný hovor připadnou dva další, které skončí jen neúspěšnými pokusy.
Statistiky mluví jasnou řečí. V roce 2024 se duševní potíže objevily v 62 procentech hovorů, letos je to už 70 procent. Každý den se dovolá kolem pěti lidí s příznaky deprese či těžké úzkosti a více než deset volajících potřebuje okamžitou stabilizaci, aby vůbec zvládli běžný den. Každý týden se ozve šest až osm seniorů, kteří zvažují ukončení života. A všechna tato čísla před Vánoci tradičně rostou.
Pomůže sbírka
Právě proto Elpida spouští sbírku na Darujme.cz. Jejím jediným cílem je zajistit, aby se o svátcích dovolal opravdu každý, kdo je v nouzi – často jediný člověk, kterému se senior odváží svěřit se svou bolestí. Vybrané peníze mají umožnit navýšení počtu pracovníků linky a snížení počtu zmeškaných volání. Informace o celé kampani, která nese výmluvný název „Babí nebude v koutě“.
