Jeden z nejslavnějších režisérů odmítl Robopocalypse. Drahé sci-fi mohlo zničit studio

  7:13
Největšího sci-fi kinematografie se Steven Spielberg vzdal. Prokletý projekt by zničil filmové studio. Také všemocný režisér má nesplněné profesní cíle. Trojnásobný držitel Oscara a dalších 21 nominací, jehož filmy vydělaly víc peněz než všechna díla Jamese Camerona, nikdy nenatočil western a podle svých slov ani ryzí horor.
Z filmu Den odhalení

S nadcházejícím sci-fi Disclosure Day, které se už hlasitě chystá k červnové premiéře, navíc tak trochu kompenzuje nezdar s obřím projektem Robokalypsa, jehož se po šestnácti letech vývoje musel vzdát. Objem produkce a nejistá divácká cílovka prý mohly libovolnému studiu zlomit vaz.

Disclosure Day: návrat k UFO a blízkým setkáním

Dnem odhalení Spielberg završuje svou celoživotní fascinaci dosud nevysvětlenými konspiracemi ohledně výskytu UFO. Scenárista David Koepp (Jurassic Park, War of the Worlds) přetvořil režisérův vlastní námět do scénáře a mnozí se domnívají, že půjde o velmi opožděné pokračování raného hitu Close Encounters of the Third Kind z roku 1977.

Devětasedmdesátiletý režisér slibuje „odhalit pravdu“ sedmi miliardám lidí, kteří v trailerech naslouchají nesrozumitelné řeči, přenášejí své vědomí prostorem a pozorují průlet vesmírného tělesa zemskou atmosférou.

Z filmu Den odhalení

Interstellar i Nolan: projekty, které Spielberg přenechal jiným

Spielberg v rámci propagace absolvoval rozsáhlý rozhovor s magazínem Empire, z něhož týdny unikají pozoruhodné střípky. Režisér, jenž ke sci-fi naposledy přičichl s Ready Player One, hovořil například o své celoroční práci na Interstellaru, jejž nicméně přenechal Christopheru Nolanovi.

Robokalypsa: dystopie o válce lidí se stroji

Vrátil se také k osudu jiné ambiciózní produkce – Robokalypse dle stejnojmenného románu Daniela H. Wilsona, jenž popisuje lidskou válku s mocichtivou umělou inteligencí. AI jménem Archos ovládne robotické systémy, technologie i infrastrukturu a spustí koordinovaný útok, přičemž skupinky přeživších po celém světě se učí bojovat proti vlastní neposlušné technologii.

Velmi aktuální dystopie má románovou strukturu podobnou zombie apokalypse World War Z, již komplikovaně adaptoval Brad Pitt.

Produkční peklo a obavy o rozpočet

Výsledný hit o zvrácení agresivního viru prošel produkčním peklem, neměl jasný scénář a poslední akt se nakonec přetáčel za rekordní sumu. Spielberg si tedy dobře uvědomoval, co vše Robokalypsa z filmařského hlediska obnáší. „Zničilo by to celé studio, které by nikdy nezískalo své peníze zpět,“ nepochybuje režisér, jenž zkrátka nebyl připravený ohrozit třeba vlastní společnost DreamWorks, s níž natočil Saving Private Ryan, Minority Report nebo A. I. Artificial Intelligence.

Nechtěl jsem to nikomu udělat, protože jsem nemohl zaručit divácký zájem.

Steven Spielberg

Spielbergův finanční instinkt

Komerční čich ostatně režiséra málokdy zklamal a teprve v posledních letech, kdy tvořil osobní díla jako West Side Story a The Fabelmans, vyprodukoval finanční propadáky.

Spielberg své prestižní postavení nikdy nebral na lehkou váhu a přijal zodpovědnost za celý průmysl, jemuž nechtěl ublížit neuvážlivou investicí. „Nechtěl jsem to nikomu udělat, protože jsem nemohl zaručit divácký zájem,“ vysvětlil.

Budoucnost Robokalypsy a síla sci-fi adaptací

Wilsonův román tak zůstává k mání komukoli, kdo se odváží vzdorovat úsudku nejúspěšnějšího blockbusterového tvůrce historie. Kvalitní sci-fi román si nicméně cestu k filmovým divákům najde, což momentálně dokazuje výborný a už čtvrtý týden nekolísavě výdělečný snímek Spasitel.

