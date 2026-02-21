Magazín Forbes ostatně Lucase označil za čtvrtého největšího žijícího inovátora Ameriky, hned za trojicí poněkud kontroverznějších mogulů ve složení Bill Gates, Jeff Bezos a Elon Musk.
Lucas se sotva dožil osmnácti, roku 1962 totiž jen zázrakem ustál těžkou autonehodu. Odjel studovat kinematografii na Jihokalifornskou univerzitu USC. Zaujala ho přitom asociace se slovem fotografie – víc než zapáleným cinefilem byl příznivcem technického aspektu pohyblivého obrazu. Protrpěl hodiny scenáristiky, ale vyloženě se našel ve střižně, kde dával dohromady pozoruhodné kritické dokumenty. Ke svému prvnímu celovečeráku se přiblížil roku 1967, patnáctiminutové sci-fi Elektronický labyrint THX 1138 4EB předjímalo jeho debutový snímek pro kina THX 1138.
Digitální revoluce a spolupráce se Spielbergem
Peníze následně vydoloval z optimističtějšího mainstreamového filmu pro mládež. Americké graffiti vydělalo v době uvedení 55 milionů a stalo se kritickým miláčkem. A pak už přišly Star Wars, které navždy změnily filmové blockbustery a staly se největší původní franšízou kinematografie.
Po úspěchu originální trilogie z předaleké galaxie se Lucas přeorientoval na své edisonovské poslání. Prostřednictvím trikové firmy Lucasfilmu Industrial Light & Magic (ILM) inovoval vizuální i zvukovou složku a posouval možnosti diváckého prožitku v kinosálech jako žádný soudobý člověk. Je autorem námětu Indiana Jonese a se Stevenem Spielbergem silnou kreativní dvojicí. Snímek Pyramida hrůzy v produkci Spielberga byl roku 1985 vůbec prvním, v němž se ocitla kompletně digitálně vytvořená CG postava. Efekt z dílny ILM nebyl ojedinělý, společnost dodnes vládne speciálním efektům a při přechodu na digitální triky hrála klíčovou roli v projektech jako Terminátor 2, Jurský park či Forrest Gump.
THX, LucasArts a technologické inovace
Premiéru třetích Star Wars roku 1983 doprovázel ještě čerstvý zvukový supersystém THX, tedy přelomový certifikační a kvalitativní standard, který řešil akustiku sálu, výkon reprosoustav, hluk pozadí, kalibraci a podobně. V roce 1982 Lucas založil herní divizi Lucasfilm Games, která se později přejmenovala na LucasArts, jež se soustředila na technické inovace a kladla důraz na příběh. Studio se stalo jedním z nejvlivnějších vývojářů 80. a 90. let.
Prequelová trilogie a digitální úpravy
Technika hrála významnou roli také v návratu filmových Star Wars před koncem milénia. Lucas začal na prequelové trilogii pracovat poté, co Jurský park doložil vyspělost jemu podřízených trikových fachmanů. Ještě před premiérou netrpělivě očekávané Epizody I v květnu 1999 putovaly předchozí tři díly znovu do kin a také na speciální DVD edici v remasterované podobě, která měla lépe pasovat na režisérovy audiovizuální představy. Především Nová naděje se dočkala výrazných změn a přepisu praktických efektů na digitální, což dodnes mnohým fanouškům leží v žaludku.
Odkaz inovátora
Lucas roku 2012 prodal svůj Lucasfilm Disneymu za víc než čtyři miliardy dolarů. Na své místo nepřímo dosadil dlouholetou kamarádku a spolupracovnici Kathleen Kennedy, sám hromadu peněz daroval na vzdělání. George Lucas doufá, že si jej lidé zapamatují aspoň jako průkopníka digitální kinematografie.
Čtvrté místo v prestižním žebříčku 250 největších žijících inovátorů, zveřejněném u příležitosti 250. výročí založení USA, tomu nasvědčuje. Lucase překonali pouze průkopník on-line nakupování z Amazonu Jeff Bezos, softwarový šlechtic Microsoftu Bill Gates a dobyvatel vesmíru z Tesly Elon Musk, jenž fušoval také do plateb a umělé inteligence. Oproti nim má ale tatíček Hvězdných válek takřka bezúhonnou soukromou pověst.