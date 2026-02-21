Jeden z nejslavnějších režisérů všech dob byl jmenován čtvrtým největším inovátorem Ameriky

Metro.cz
  7:22
Jednaosmdesátiletý George Lucas je znám především jako stvořitel Star Wars a zakladatel společnosti Lucasfilm, nyní pod správou Disneyho, která z něj udělala nejbohatšího člověka filmové branže. To ale zdaleka nevystihuje význam „Edisona filmového průmyslu“, jenž se významně zasloužil o vývoj kinematografie jako technického aparátu.
Fotogalerie2

C-3PO je postava robota humanoidního vzhledu z filmové série Star Wars. V deseti z jedenácti hraných filmů ze série Star Wars ji ztvárnil herec Anthony Daniels. | foto: Lucasfilm

Magazín Forbes ostatně Lucase označil za čtvrtého největšího žijícího inovátora Ameriky, hned za trojicí poněkud kontroverznějších mogulů ve složení Bill Gates, Jeff Bezos a Elon Musk.

Lucas se sotva dožil osmnácti, roku 1962 totiž jen zázrakem ustál těžkou autonehodu. Odjel studovat kinematografii na Jihokalifornskou univerzitu USC. Zaujala ho přitom asociace se slovem fotografie – víc než zapáleným cinefilem byl příznivcem technického aspektu pohyblivého obrazu. Protrpěl hodiny scenáristiky, ale vyloženě se našel ve střižně, kde dával dohromady pozoruhodné kritické dokumenty. Ke svému prvnímu celovečeráku se přiblížil roku 1967, patnáctiminutové sci-fi Elektronický labyrint THX 1138 4EB předjímalo jeho debutový snímek pro kina THX 1138.

Digitální revoluce a spolupráce se Spielbergem

Peníze následně vydoloval z optimističtějšího mainstreamového filmu pro mládež. Americké graffiti vydělalo v době uvedení 55 milionů a stalo se kritickým miláčkem. A pak už přišly Star Wars, které navždy změnily filmové blockbustery a staly se největší původní franšízou kinematografie.

Po úspěchu originální trilogie z předaleké galaxie se Lucas přeorientoval na své edisonovské poslání. Prostřednictvím trikové firmy Lucasfilmu Industrial Light & Magic (ILM) inovoval vizuální i zvukovou složku a posouval možnosti diváckého prožitku v kinosálech jako žádný soudobý člověk. Je autorem námětu Indiana Jonese a se Stevenem Spielbergem silnou kreativní dvojicí. Snímek Pyramida hrůzy v produkci Spielberga byl roku 1985 vůbec prvním, v němž se ocitla kompletně digitálně vytvořená CG postava. Efekt z dílny ILM nebyl ojedinělý, společnost dodnes vládne speciálním efektům a při přechodu na digitální triky hrála klíčovou roli v projektech jako Terminátor 2, Jurský park či Forrest Gump.

THX, LucasArts a technologické inovace

Premiéru třetích Star Wars roku 1983 doprovázel ještě čerstvý zvukový supersystém THX, tedy přelomový certifikační a kvalitativní standard, který řešil akustiku sálu, výkon reprosoustav, hluk pozadí, kalibraci a podobně. V roce 1982 Lucas založil herní divizi Lucasfilm Games, která se později přejmenovala na LucasArts, jež se soustředila na technické inovace a kladla důraz na příběh. Studio se stalo jedním z nejvlivnějších vývojářů 80. a 90. let.

George Lucas (uprostřed) během natáčení Hvězdných válek. Na fotce právě „koučuje“ Petera Cushinga a Carrie Fisher, tedy Grand Moffa Tarkina a princeznu Leiu.

Prequelová trilogie a digitální úpravy

Technika hrála významnou roli také v návratu filmových Star Wars před koncem milénia. Lucas začal na prequelové trilogii pracovat poté, co Jurský park doložil vyspělost jemu podřízených trikových fachmanů. Ještě před premiérou netrpělivě očekávané Epizody I v květnu 1999 putovaly předchozí tři díly znovu do kin a také na speciální DVD edici v remasterované podobě, která měla lépe pasovat na režisérovy audiovizuální představy. Především Nová naděje se dočkala výrazných změn a přepisu praktických efektů na digitální, což dodnes mnohým fanouškům leží v žaludku.

Odkaz inovátora

Lucas roku 2012 prodal svůj Lucasfilm Disneymu za víc než čtyři miliardy dolarů. Na své místo nepřímo dosadil dlouholetou kamarádku a spolupracovnici Kathleen Kennedy, sám hromadu peněz daroval na vzdělání. George Lucas doufá, že si jej lidé zapamatují aspoň jako průkopníka digitální kinematografie.

Čtvrté místo v prestižním žebříčku 250 největších žijících inovátorů, zveřejněném u příležitosti 250. výročí založení USA, tomu nasvědčuje. Lucase překonali pouze průkopník on-line nakupování z Amazonu Jeff Bezos, softwarový šlechtic Microsoftu Bill Gates a dobyvatel vesmíru z Tesly Elon Musk, jenž fušoval také do plateb a umělé inteligence. Oproti nim má ale tatíček Hvězdných válek takřka bezúhonnou soukromou pověst.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ZOH 2026 vrcholí: Program posledních dnů a starty českých sportovců

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá už jen do neděle. Přinášíme přehledný program, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce.

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný program předposledního dne olympiády

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku jde do finál. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo vysílá...

ZOH 2026: Poslední šance na medaili? V závodech s hromadným startem se představí dva Češi

Metoděj Jílek před závodem na 1500 metrů (19. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Předposlední den sportovního svátku nabídne například skicross nebo běh na 50 kilometrů. Český fanoušek se těší ale hlavně na závody s hromadným startem. V...

21. února 2026  7:10

Trvalo pár let, než nás začali brát vážně, říká ředitel Knižního festivalu Ostrava

Ředitel Knižního festivalu Ostrava a městské společnosti Černá louka Jan...

Hlavní tváří sedmého ročníku Knižního festivalu Ostrava, který v pátek začal a pokračuje v sobotu, je jedna z nejúspěšnějších spisovatelek – Alena Mornštajnová. S ní a s další stovkou autorů,...

21. února 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Masopustní neděle ve Slatiňanech

ilustrační snímek

Veselý maškarní rej, přehlídka masek a pouliční kejkle ovládnou v neděli 22. února prostor před školou ve Slatiňanech.

21. února 2026  6:18

Městská kluziště měla úspěšnou sezonu. Lákala kvalitou ledu i programem

Bruslení na kluzišti Nábřeží na pražském Smíchově.

Letošní sezona městských kluzišť potvrdila, že kvalitní led, dobré zázemí a pestrý doprovodný program mají u veřejnosti své pevné místo. V rozhovoru pro web Metro.cz jednatel projektu JdemeBruslit.cz...

21. února 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Olomouc v centru řeku zkrotila, rozvodněná Morava by zasáhla periferie

Nová mapa Olomouce ukazuje možný dopad dvacetileté vody při stávajících...

Kde by se v Olomouci rozlila takzvaná dvacetiletá voda, nově ukazuje aktualizovaný hydrotechnický model. Město jeho výsledky zveřejnilo na webu. Zatímco historické centrum je podle výpočtů už...

21. února 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Po požáru bytu v Brně skončili tři lidé v nemocnici. Škoda je milion korun

Hasiči několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla...

Hasiči v pátek několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla při něm škoda odhadem za milion korun, uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Záchranáři měli v péči tři lidi,...

20. února 2026  22:32,  aktualizováno  22:32

Tragická nehoda na Uherskohradišťsku. Řidič nepřežil čelní střet s náklaďákem

ilustrační snímek

Srážku osobního a nákladního auta na silnici I/50 u Bánova na Uherskohradišťsku v pátek odpoledne nepřežil řidič osobního vozu. Hlavní silniční tah na Slovensko byl kvůli nehodě víc než pět hodin...

20. února 2026  22:22,  aktualizováno  22:22

Konflikt mužů v Rudné u Prahy skončil vzájemným pobodáním

Konflikt mezi dvěma muži v Rudné u Prahy skončil pobodáním. (20. února 2026)

Po konfliktu dvou mužů skončili oba s bodnými zraněními. Jednoho z nich policie zadržela. Druhý je stále v nemocnici. Příčinu střetu úřady zatím nezjistily.

20. února 2026  22:12

Sitcom Scrubs se po 15 letech vrací. Víme, kolik má nová série dílů a proč chybí údržbář

Tvoří Elliot a JD pár i v 10. sérii Scrubs?

Legendární sitcom z lékařského prostředí je zpět. Desátá série oblíbeného seriálu Scrubs startuje 25. února 2026 a přináší návrat většiny původních hrdinů. Kolik bude mít nová řada dílů? Jak dlouhé...

20. února 2026

Klicperovo divadlo uvedlo světovou premiéru hry Každou první středu

ilustrační snímek

Klicperovo divadlo v Hradci Králové dnes uvedlo čtvrtou premiéru sezony, inscenaci Každou první středu. Komorní hra v režii uměleckého šéfa divadla Pavla Kheka...

20. února 2026  19:11,  aktualizováno  19:11

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Pražská policie zadržela cizince. V Polsku se zřejmě dopustil násilné trestné činnosti

Pražští policisté zadrželi ve čtvrti Hostavice po ohledání auta cizince...

Pražští policisté zadrželi ve čtvrti Hostavice na Praze 14 cizince podezřelého z násilné trestné činnosti v Polsku. Tam bude také předán k dalšímu vyšetřování.

20. února 2026  20:22

Hasiči v Brně zasahují u požáru bytu, tři lidé skončili v nemocnici

ilustrační snímek

Hasiči od dnešního odpoledne zasahují v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Záchranáři měli v péči tři lidi, kteří skončili v nemocnici. Dva se lehce nadýchali...

20. února 2026  18:11,  aktualizováno  18:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.