Za strašidelnými příběhy stojí scenáristé a spisovatelé Lukáš Csicsely a Nikol Nováková. Csicsely, autor knih pro děti i dospělé a dlouholetý spolupracovník Českého rozhlasu, má blízko ke grotesce, fantazii i příběhům, v nichž se skutečnost nenápadně převrací naruby. Nikol Nováková se ve své tvorbě věnuje rozhlasové i audiovizuální scenáristice a propojuje dokumentární přístup s fikcí.
Ve Věřte nevěřte společně rozehrávají svět, kde se hranice mezi pravdou a výmyslem neustále posouvá.
Posluchači měli možnost slyšet dvacet příběhů. Který bylo nejtěžší vymyslet či zpracovat? Byl nějaký, jenž se výrazně proměnil?
Lukáš: Nejnáročnější se mi zdálo napsat ten první. Vytvořit první příběh je vždycky nejtěžší. To hledání. V tomhle případě nutnost umíchat ty správné poměry mezi strachem, nejistotou, zábavností – vhodný akorát pro naše posluchače. Navíc jsem se rozhodl nejprve napsat příběh o docela roztomilém kocourkovi Oskarovi…
Nikol: Nejtěžší pro mě asi bylo najít tu rovnováhu mezi napětím a tím, co už by pro dětské posluchače mohlo být příliš. Aby to nebyla pohádka, ale ani horor, ze kterého by děti nemohly usnout. Bavilo mě pracovat s dětskou fantazií, která dokáže vytvořit děsivější obraz než jakýkoli filmový trik.
Četl jsem, že jste při rešerších narazili na skutečné příběhy, které vás překvapily. Jak daleko jste při pátrání zašli a co vás nejvíc zaskočilo?
Lukáš: Občas mě při pátrání zaskočilo, čemu lidé věří. Krom klasik, jako že je země plochá nebo dutá, třeba tomu, že Paul McCartney v roce 1966 zemřel a od té doby ho nahradil dvojník nebo že 297 let historie od roku 614 vlastně neexistuje a vymyslel si je tehdejší papež s císařem, aby mohli vládnout v roce 1000. Ale tomu věří dospělí. Ti často věří větším blbostem než děti.
Jeden z příběhů se skutečně stal v Československu v osmdesátých letech. Co vás na něm zaujalo natolik, že jste ho chtěli zpracovat? A bylo těžké dohledat, co se opravdu stalo?
Nikol: Tento příběh s názvem Vánoce u babičky o řádění poltergeista je poměrně známý a zdrojů je k němu hodně, takže informace bylo snadné dohledat. Nejděsivější mi na tom nepřišly ty paranormální jevy, ale to, že funkcionáři tehdejší KSČ kvůli co nejrychlejšímu prošetření a uzavření celé kauzy zavřeli tehdy jedenáctiletého chlapce na psychiatrii. Vynutili si na něm přiznání, že za všechny ty zvuky, létající předměty i malé požáry v domě může on. Ty události se přitom nikdy nepodařilo vysvětlit. Příběh je ale samozřejmě upravený pro děti.
Pro ty, co pořad ještě neslyšeli: když píšete příběh, u kterého má posluchač hádat, jestli je pravdivý, jak moc mu záměrně napovídáte? Vkládáte do něj indicie, nebo se snažíte, aby byly obě možnosti stejně přesvědčivé?
Lukáš: Spíš jsem se prostě snažil, aby byl příběh zajímavý. Paradoxně, ty, co se skutečně staly, kolikrát zní neuvěřitelněji než ty vymyšlené. Pravda totiž často zní nepravděpodobně.
Rozhoduje o tom, zda se příběh skutečně stal, už jeho námět, nebo jste někdy museli změnit původně zamýšlené rozuzlení? A může se stát, že skutečnost působí méně uvěřitelně než fikce?
Nikol: Jak už řekl Lukáš, skutečnost někdy působí méně uvěřitelně než fikce. Jeden z příběhů, Muž z popela, jsem původně zamýšlela jako reálný, protože byl inspirovaný skutečným člověkem, ale celý ten příběh kolem něj byl naprosto smyšlený, takže jsme ho nakonec označili jako fiktivní.
Mluvili jste o tom, že jste se báli, aby se děti nebály příliš. Kde je pro vás hranice mezi zdravým strachem, který člověka baví, a příběhem, jenž už může být pro jedenáctiletého posluchače příliš?
Lukáš: Myslím, že jsem se s Nikol soustředili na trochu jiný strach – zatímco těm mým dominovalo znejistění, Nikol se soustředila spíš na hrůzu… Navíc děti se ve zvládáním strachu podceňují a často jim ho podsouvají dospělí. Paradoxně ti dospělí, kteří je nezřídka děsí svým zpochybňováním, zlehčováním, srovnáváním, nepředvídatelností… Proti tomu nejsou strašidelné příběhy nic. Fikce je převážně zdravý strach.
|
Libuši Šafránkovou střídá jiná herecká legenda. Děti z Bullerbynu jsou zpátky v éteru
Nikol: Každý má hranici jinde, a to jak dospělí, tak i děti. Co je pro jedenáctileté dítě už příliš děsivé, může být pro osmileté dítě úplně v pohodě. Ale i my v našem čtyřčlenném týmu, konkrétně s Lukášem, režisérem a producentkou, to máme každý jinak, tak jsme o tom mluvili a postupně příběhy ladili.
Všech dvacet příběhů stojí na zvuku a představivosti posluchače. Existuje nějaký konkrétní zvukový nebo režijní nápad, na který jste obzvlášť pyšní, protože by v televizi neměl stejný účinek?
Nikol: Rozhlasové příběhy jsou silné právě v tom, že se tvoří v hlavě posluchače a každý si to představuje jinak. To děsivé a strašidelné se často odehrává právě ve zvuku, a to i v audiovizuálních hororech.
Děti se ve zvládání strachu podceňují děti a často jim ho podsouvají dospělí.
Lukáš Csicselyrozhlasový tvůrce
Americký televizní seriál Věřte nevěřte má svůj vlastní archiv příběhů. Vycházeli jste při tvorbě české verze z jeho principu záměrně?
Nikol: Americký pořad, co jsme sledovali v dětství, nás inspiroval například hrou s divákem, který hádá, jestli se příběh stal. Ale chtěli jsme to uchopit po svém, v jiném médiu a pro jiné publikum. Vedla nás kreativní producentka Lenka Veverková a seriálem provází Eva Sinkovičová z Rádia Junior, která do jednotlivých příběhů uvádí a nakonec odhaluje, jestli se příběh stal, nebo ne.
|
Věřte nevěřte. Nový audio seriál Rádia Junior láká na záhady a napětí
Lukáš: Chtěli jsme vytvořit nejen napínavý seriál, ale i prostor pro dětskou zvědavost a společné úvahy o tom, čemu věříme.
Komunikujme, radí tvůrci Věřte nevěřte