Jedlá vuittonka za 6 tisíc a čokoládový Dior. Co chystají luxusní značky na Velikonoce?

Veronika Reicheltová
  19:27
Ikonické módní domy ukazují, že jejich kreativita nezná hranic ani během Velikonoc. Louis Vuitton proměnil svou legendární kabelku ve fascinující čokoládový výtvor, Dior vsadil na sochařskou eleganci pod taktovkou michelinského mistra a italský dům Bulgari čerpá inspiraci z antických lázní. Jak vypadají luxusní velikonoční kolekce pro rok 2026?
foto: Archiv Louis Vuitton

Čokoládová kabelka Louis Vuitton z velikonoční kolekce 2026
Ptáčci z čokolády z velikonoční kolekce 2026
Menší verze čokoládových kabelek ve tvaru vejce od značky Louis Vuitton z...
Čokoládové vejce od Diora z velikonoční kolekce 2026
6 fotografií

Zatímco v Česku nakupujeme čokoládová vejce pro koledníky, v módních domech tuto cukrovinku povýšili na umělecké dílo. Během svátků jara se tak bude oslavovat nejen probouzející se příroda, ale díky limitovaným edicím od nejlepších cukrářských mistrů si přijdou na své také chuťové pohárky.

Louis Vuitton: Jedlá kabelka ve tvaru vejce

Velikonoční koledu v podobě kilové čokoládové kabelky ve tvaru vejce připravil svým příznivcům francouzský módní dům Louis Vuitton. Čokoládovou kuriozitu s názvem „Sac Œuf Jaune“ (v doslovném překladu „Kabelka žluté vejce“) vytvořil šéfkuchař Maxime Frédéric jako poctu ikonickému modelu kabelky od Nicolase Ghesquièra z kolekce jaro-léto 2019.

  • Konstrukce: Dvě skořápky z hořké čokolády.
  • Náplň: Vnitřek je plněný praženými ořechy, kandovaným ovocem a lískovo-oříškovými pralinkami. Uvnitř kabelky je tyčinka z mléčné čokolády s lískovo-oříškovou pralinkou a citronovo-karamelovou náplní.
  • Detaily: Ucha a ikonický zip jsou vymodelovány z obarvené bílé čokolády.

Čokoládová vejco-kabelka váží 1050 gramů a stojí 250 eur, tedy něco přes šest tisíc korun. K dostání je také menší varianta vajíčkové čokokabelky v balení po šesti za 65 eur, nebo balíček tří velikonočních kuřátek za 35 eur.

Dior: Klasika v podání Yannicka Alléna

Zatímco LV sází na hravost a doplňky, Dior se pod vedením michelinského šéfkuchaře Yannicka Alléna vydal cestou sochařské elegance. Tento exkluzivní kousek je vyroben z kombinace prvotřídní hořké a bílé čokolády a svou vizuální podobu čerpá z ikonického medailonu s mašlí. Uvnitř pochoutky jsou drobné čokoládky ve tvaru typických symbolů Dior, jako je prošívaný vzor cannage, elegantní knoflík nebo iniciály „CD“. Tento sběratelský dezert bude k dostání od 23. března výhradně v luxusní kavárně módního domu v Paříži Le Jardin du 30 Montaigne.

Bulgari: Čokoládová pocta antickému Římu

Italský šperkařský dům Bvlgari představil pro letošní Velikonoce čokoládové vejce „Uovo Calla“, které vytvořil italský cukrář a mistr čokolatiér Gianluca Fusto. Design vejce odkazuje na kolekci Divas’ Dream, která se inspirovala geometrií listů jinanu a motivem mozaiky z Caracallových lázní ve starověkém Římě.

I tento čokoládový klenot bude po chuťové stránce výjimečný. Kombinuje vrstvy výběrové čokolády, malin a pražených lískových oříšků.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na velikonočně vyzdobený interiér a speciální prohlídky láká zámek Kačina na Kutnohorsku

Ochutnat speciality z mandlí nebo se projít mezi rozkvetlými mandloněmi vyrazily v sobotu do Hustopečí na Břeclavsku tisíce lidí.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.