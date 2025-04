Jitka začala hledat novou práci už pět let před padesátkou. Velká korporace tehdy zrušila celé oddělení, kde asi deset let pracovala.

Když věk začíná pětkou

Mezitím prošla Jitka dvěma nebo třemi firmami různé velikosti. I když se vždy hlásila na místo, které dělala už v korporátním prostředí a na stejnou pozici byla napsaná i nabídka, kam se přihlásila, postupně vždy zjistila, že zaměstnavatel se vlastně o takovou náplň vůbec nezajímá.

„Postupem doby jsem vždy skončila spíše jako objednávač vybavení, občasná recepční, vařička kávy. O to, na co mě původně přijímali, tedy marketing spojený s publicitou, zaměstnavatel vůbec nepotřebuje, nebo tomu nepřikládá důležitost,“ říká Jitka.

Místo zrušili, navíc jí při propouštění řekli, že jim vlastně neustále vadí, když se snažila prosazovat věci, kvůli kterým byl původně přijatá. Teď je opět na stejné křižovatce. Ale s věkem, který začíná pětkou.

V posledním roce obesílala svými životopisy desítky inzerátů, nejen na práci, kterou právě dělala, ale i na podobné pozice, které vykonávala ještě v korporátu. „Pár pohovorů jsem absolvovala. Občas jsem se dostala do druhého kola, ale vlastně jsem pak už žádnou odezvu nedostala.“ komentuje Jitka slasti a strasti hledání práce.

Sebekriticky přiznává, že s původní pozicí v korporátu zřejmě už za pět let ztratila větší návaznost, požadavky a hlavně metody práce a využívání nových postupů se i za tak krátký čas hodně posunuly. I tak v ní ale hlodají pochybnosti.

„Když jsem si zpětně zjistila, kdo nakonec nabízenou práci získal, ti úspěšní nebo ty úspěšné měli v občance znatelně nižší věk.“ Klade si otázku, jestli má význam dávat do „sívíčka“ datum narození, když už robot, či spíše umělá inteligence, automaticky starší zájemce vyřadí z e-mailových nabídek.

Že je věk uchazeče problém, dokazuje to, že se lidé pohybující se v personalistice nedokážou shodnout, zda datum zveřejňovat, a pokud ano, tak jak?

Není to tak trochu podezřelý tajnůstkář?

„Doporučovala bych samozřejmě rok narození uvádět, ale není nutné ho v životopise dávat hned na začátek,“ říká personální poradkyně Tereza Valnohová. Případné osobní údaje tohoto typu, včetně všech kontaktů není od věci napsat až na samotný závěr. „Ten, kdo má nabídku v ruce, si nejdřív přečte, co zájemce absolvoval, co umí, kde pracoval a proč se na dané místo hlásí, takže ty údaje vnímá jako první,“ říká Tereza. Není to ale absolutně spásonosné, pokud už zaslané životopisy uchazečů prošly nějakým sítem a ten, kdo je předkládal dál, zvolil jako jeden z důležitých parametrů i věk.

Pracovní server Práce.cz nabízí nejrůznější pohledy na to, zda datum narození uvádět, či ne. „Když neprozradíte, jak jste staří, náboráři se budou muset více dívat na to, co umíte, než na to, jak dlouho pracujete,“ nabízí variantu na svých „pohovorových tipech“.

Pozornost personalistů se tak stočí na to nejdůležitější, a to jsou zkušenosti a dovednosti. „Bez uvedení věku se vám ale může stát, že personalista získá pocit, že něco skrýváte: Připadáte si pro pozici příliš staří nebo příliš mladí? Proč jste věk neuvedli? Spekulace mohou vést k tomu, že budete z náborového řízení vyřazeni,“ připomíná dvojsečnost uvedeného řešení.

Když to nevyjde, vyřídím si živnosťák

Čeští padesátníci to na trhu práce opravdu nemají snadné. Navzdory zkušenostem a kvalifikaci často narážejí na předsudky zaměstnavatelů, kteří je považují za méně adaptabilní, pomalejší v osvojování nových technologií nebo příliš drahé.

„Pro většinu firem je člověk kolem padesátky již starý a neperspektivní. Pro mě osobně je to naprosto nepochopitelné. Osobně vím, že jsem pracovně nikdy předtím nebyl v lepší kondici,“ uvádí Tomáš Vacek, podnikatel a partner reklamní agentury Contexto.Lidé padesát plus by podle Simony Zábržová, zakladatelky společnosti Soulmio neměli zanedbat ani kontakty nasbírané během předchozí kariéry. „Mnoho lidí v tomto věku získává práci spíše přes kontakty než přes běžná výběrová řízení,“ dodává Zábržová.

Jedním z řešení je přejít na externí spolupráci. „Mám pár nabídek ne na pevný pracovní poměr, ale na pravidelnou spolupráci,“ vrací se k rozhodování, jak dál, Jitka. Na volné noze nikdy nepracovala, maximálně si někdy přivydělala na honorář nebo na dohodu o provedené práci, zřejmě ji nezdary během posledních několika pracovních pohovorů k této formě obživy nakonec přivedou.