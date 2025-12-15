Zimní program je v plném proudu a s ním i stále oblíbenější veřejné bruslení pod širým nebem. Na území České republiky se nachází desítky takových kluzišť, jež nabízí kromě samotného bruslení i další zajímavé programy. Pro větší přehled a dostupnost tak vznikl mimo jiné projekt JdemeBruslit.cz, pod kterým je již zapsáno 25 kluzišť v Praze i dalších městech Česka.
„Naší vizí je otevřít svět bruslení co nejširšímu okruhu lidí – od malých dětí až po dospělé a seniory. JdemeBruslit.cz není jen seznam kluzišť, ale živá platforma, která propojuje komunitu, poskytuje přehledné informace a přináší zážitky z ledu napříč celou Českou republikou,“ přiblížil pro deník Metro jednatel projektu David Limport.
Skrze platformu lze rovněž zapojit širší okruh lidí. V dopoledních termínech je například možné uvolnit řadu ledových ploch pro školy a školky. Ve večerních a ranních hodinách si pak po domluvě s daným kluzištěm mohou plochu zamluvit společnosti na firemní akce. „Chceme, aby si každý návštěvník odnesl nejen skvělé vzpomínky, ale i chuť vracet se znovu. Jsme taková továrna na radost – místo, kde každý den vznikají upřímné úsměvy a příjemné zimní zážitky, které v lidech zůstávají ještě dlouho poté, co opustí led,“ doplnil Limport s tím, že zabruslit si může opravdu každý.
Zapojila se i HC Sparta Praha
Od premiérového loňského ročníku spolupracuje s projektem i letos hokejový gigant HC Sparta Praha. Výsledkem spolupráce je speciální program plný zábavy nejen pro děti. Naplánováno je přes deset akcí na vybraných kluzištích v Praze.
„Účastníci se mohou těšit na bruslení s maskoty Sparťákem a Spartaxem, sklouznout se s hráči A-týmu, užít si hudební doprovod klubového DJ Aleše Matouška anebo si vyzkoušet lekce základů bruslení a nácvik hokejových dovedností pod vedením sparťanských trenérů,“ pozval zájemce pražský klub.
Nejbližší událostí je toto pondělí 15. prosince 2025 od 17. hodiny do 20:00 na kluzišti Vyšehrad. Návštěvníci si zde budou moci například zabruslit s hráči a maskoty hokejové Sparty. Na stejném místě pak ve středu 17. prosince od 18. hodiny do 19:30 budou sparťanští trenéři učit zájemce základům bruslení. Bližší informace a další termíny najdete na webu hokejové Sparty.