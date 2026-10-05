Život malého klubu, který si nemůže dovolit silné úřednické zázemí, připomíná Ferdu Mravence a práci všeho druhu. Každý není Slavia nebo Sparta s „armádou“ školených a zkušených účetních i jiných specialistů na tabulky a kolonky a raporty tam či onam.
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Namátkou. Benešovský SKP, judistický klub s šedesátiletou tradicí. Musí řešit vyúčtování mezd trenérů a brigádníků, hlášení na ČSSZ a finanční úřad, vedení účetnictví, vyúčtování dotací a další agendu. Podle vyjádření vedení klubu jde o „strašnou administrativní zátěž“, kterou již nelze zvládnout bez kvalifikovaného účetního, což však pro klub znamená další finanční náklady.
„Malé kluby se uadministrují,“ konstatuje Tělovýchovná jednota Sokol Lichnov v nejnovějším sledování České unie sportu (ČUS). Klub, který zahrnuje fotbalisty, atlety a florbalisty, upozorňuje na přibývající administrativu spojenou s dotačními tituly, jejich žádostmi, správou a vyhodnocováním i na nové povinnosti při zaměstnávání trenérů.
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ČUS provedla celostátní průzkum mezi 2 331 sportovními kluby a tělovýchovnými jednotami, jak se vypořádávají s vedlejší „kancelářskou“ činností. A dočkala se zajímavých zjištění. Sportovní kluby v Česku stále více zatěžuje administrativa a zároveň jim chybějí lidé, kteří by ji zajišťovali. Nedostatek lidí pro administrativní činnosti letos pociťuje 67 procent klubů, před dvěma lety to bylo 60 procent. Za dva roky se tak jejich podíl zvýšil o sedm procentních bodů. A to i za situace, kdy více než polovina klubů zároveň využívá služby či odborné poradenství územních pracovišť České unie sportu.
Odborník na skok do dálky? Spíš účetní amatér
Pouze třetina klubů uvedla, že dostatek lidí pro administrativu spíše má nebo má. Podle České unie sportu dopadá rostoucí množství povinností především na menší kluby postavené na dobrovolné práci. Stejní lidé často organizují sportovní činnost, vedou tréninky, komunikují s rodiči, shánějí finance a zároveň zajišťují účetnictví, dotační žádosti a jejich vyúčtování, evidenci členů, odměňování trenérů, rejstříky nebo povinná hlášení.
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„Sportovní kluby vznikly proto, aby organizovaly sport a pracovaly s dětmi a dospělými, ne proto, aby se jejich předsedové stávali specialisty na účetnictví, dotace, personalistiku, pracovní právo nebo nejrůznější státní registry. A průzkum ukazuje, že problém se zhoršuje. Jestliže před dvěma lety chyběli lidé na administrativu šesti z deseti klubů a nyní už dvěma třetinám, je to varování. Musíme dobrovolníkům práci zjednodušovat, ne jim přidávat další povinnosti, jinak jejich počet začne ubývat ještě rychleji,“ uvedl předseda České unie sportu Jan Boháč.
Celorepubliková síť ČUS má 75 okresních a 14 krajských územních pracovišť. Náklady na veškerou administrativní pomoc pro sportovní jednoty a kluby dosahují tří až čtyř procent z celkových nákladů na sportovní činnost ČUS.