Jeho a její. Bernthal i Thompson souloží, lžou a podvádějí, jejich příběh se bortí pod tíhou nelogičností

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
Strážce streamu   14:00
Novinářka Anna (Tessa Thompson) se vrací do rodného fiktivního zapadákova Dahlonega nedaleko Atlanty, aby natočila reportáž o vraždě své bývalé spolužačky. Vyšetřování však vede její odcizený manžel Jack (Jon Bernthal), který měl nejen poměr se zavražděnou, ale rozhodne se tento fakt za každou cenu zamést pod koberec. Zástupci Netflixu nový trendující krimi seriál prodávají jako mysteriózní pecku, v níž si on i ona myslí, že nejspíš vraždil ten druhý. Realita je ovšem zcela jinde.
Detektiv Jack Harper se s první obětí intimně stýkal.

Detektiv Jack Harper se s první obětí intimně stýkal. | foto: NETFLIX

Anna se vrací ke starému životu a vrhá se do vyšetřování.
aždá příběh má dvě strany: jeho a její, což znamená, že někdo vždycky lže.
Priya (vpravo) sbírá na šéfa usvědčující důkazy.
Některé postavy byly pro potřeby televize upraveny (například věk manžela jedné...
5 fotografií

Zhruba čtyřhodinová šestidílná minisérie Jeho a její od Netflixu je přesně tou večerní potravou, kterou občas potřebuje skoro každé manželství či soužití v páru. Zamotané mysteriozní krimi thrillery totiž obvykle baví jak ženy, tak muže. Alespoň v mé sociální bublině to tak většina lidí má. Tahle konkrétní kriminální seriálová záležitost ale náročnějšího diváka či divačku při sledování minimálně párkrát potrápí.

aždá příběh má dvě strany: jeho a její, což znamená, že někdo vždycky lže.

Zvraty nabitá podívaná se totiž bohužel neobejde bez omáčkových momentů i poněkud překombinovaného nerealistického závěru. I tak seroš Jeho a její nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Úspěšná knížka

Předlohou seriálu je stejnojmenný psychologický knižní thriller britské spisovatelky Alice Feeney z roku 2020. Pokud se vám styl této autorky líbí, Netflix již dříve oznámil adaptaci dalšího jejího bestselleru s názvem Kámen, nůžky, papír. To, zda se dílo podaří kvalitně zadaptovat, je samozřejmě otázkou. Mně osobně bohužel připadá, že se to moc nepovedlo v případě Jeho a její.

Priya (vpravo) sbírá na šéfa usvědčující důkazy.

Nechápejte mě špatně, seriál jsme se ženou dokoukali do konce celkem bez bolesti. A i když jsme se občas chytali za hlavu, jak nesmyslně si všechny ty slavnými herci ztvárněné figury na malé obrazovce počínají, nemůžu říct, že by byla tahle mysteriózní minisérie zcela marná. Jen se tu nepovedlo až příliš mnoho věcí, respektive jich je tolik, že je nelze neokomentovat.

Podivná rozhodnutí, nelogické twisty

Seriál Jeho a její má od začátku poměrně slušné tempo. Po první vraždě a následném rozběhnutí vyšetřování dojde na představovačku hlavních hrdinů, první střet ústřední dvojice, a nějaký ten nemanželský sex. V dalších epizodách jsou ovšem divákovi servírovány nikoliv promyšlené zvraty, ale spíše nelogické twisty a manipulace. Problém není jen v tom, že je Bernthalův Jack ten vůbec nejhorší vyšetřovatel na světě. A že je jeho současná žena, která se ovšem chová spíše jako bývalá, naprostá kráva. Kdepak. Horší je to, že v příběhu marně hledáte někoho nebo něco, kdo nebo co by vám byl/bylo v tomhle díle sympatický/é.

Některé postavy byly pro potřeby televize upraveny (například věk manžela jedné z obětí) a seriál zmírnil některé drastické prvky z knihy (týkající se zvířat).

Sympaťák Pablo

Co se postav týče, většinu diváků, se kterými jsem mluvil, nejvíc bavila postava kameramana nevěrníka - Pabla Schreibera. Vyčáhlému herci, jemuž jdou podobně jako kolegovi Bernthalovi před kamerou nejlépe drsňáci, se nedá v rámci jeho výkonu nic vytknout. Že tu kromě sexuálního loudění, postávání a hláškování nemá moc co hrát, není až tak jeho chyba.

Král Tulsy Sylvester Stallone se vrátí ve 4. řadě. Proč nebyla Oklahoma nikdy tak zábavná?

Hluchá místa

Na jednom z knižních fór jsem si na adresu literární předlohy přečetl názor, že si umí autorka perfektně hrát se slovy a psát čtivě, k věci, bez hluchých míst. Za sebe mohu posoudit pouze to, že se něco podobného tvůrcům Jeho a její nepodařilo přenést na obrazovky. Pokud by se děj z šesti epizod smrsknul na čtyři, bylo by to podle mě akorát. A skoro si až říkám, že bych se obešel bez finálového twistu, které je stejně tak prvoplánový, jako zcela nesmyslný. A už vůbec nemluvím o tom, že na úplném konci sedí ve vězení minimálně jedna nevinná osoba. A nikoho to, promiňte mi ten výraz, nějak extra nese*e.

Jeho a její

  • Tvůrci: William Oldroyd, Dee Johnson, Bill Dubuque
  • Režie: William Oldroyd, Anja Marquardt
  • Předloha: Alice Feeney (kniha)
  • Scénář: William Oldroyd, Dee Johnson, Bill Dubuque, Tori Sampson
  • Kamera: Ante Cheng, Doug Emmett
  • Hudba: Mac Quayle
  • Hrají: Jon Bernthal, Tessa Thompson, Sunita Mani, Pablo Schreiber, Crystal Fox, Marin Ireland, Rebecca Rittenhouse, Jamie Tisdale, Mike Pniewski, Rhoda Griffis a další.
  • Casting: Nicole Abellera, Jeanne McCarthy
  • Střih: William Henry, Daniel A. Valverde, Adam Epstein
  • Zvuk: Adam Rooner, Eric Hirsch, Mary Ellen Porto
  • Scénografie: Kelly McGehee, Alex McCarroll, Jeanelle Marie
  • Masky: Shunika Terry
  • Kostýmy: Mirren Gordon-Crozier

Anna se vrací ke starému životu a vrhá se do vyšetřování.

Horor Uzel zla (2025) nově přistál na Oneplay. Neurazí vás, ale možná u něj usnete

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Pavel vysvětlil, za jakých okolností by znovu kandidoval na Hrad

Prezident Petr Pavel při návštěvě Prostějova.

Druhým dnem pokračuje návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. Odpoledne v Prostějově odpovídal na dotazy novinářů. Mimo jiné zopakoval, že čtyři L-159 může ČR podle něj bez vážného...

23. ledna 2026  7:02,  aktualizováno  15:16

Liberec od února zdraží pohřební služby, nárůst bude do pěti procent

ilustrační snímek

Liberec od února zdraží pohřební služby, důvodem jsou rostoucí náklady. Zdražení jednotlivých položek bude od jednoho do pěti procent. Cena za základní...

23. ledna 2026  13:38,  aktualizováno  13:38

Hradec Králové chystá rekonstrukci ZŠ a ZUŠ Habrmanova za čtvrt miliardy korun

ilustrační snímek

Město Hradec Králové by chtělo letos v létě zahájit rozsáhlou rekonstrukci Základní školy a Základní umělecké školy Habrmanova. Náklady radnice odhaduje na...

23. ledna 2026  13:30,  aktualizováno  13:30

Shiffrinová už vyzkoušela černou sjezdovku, Špindl se chystá na rušný víkend

Americká závodnice Mikaela Shiffrinová ve Špindlerově Mlýně při tréninku před...

Už v sobotu se v krkonošském Špindlerově Mlýně po třech letech představí hvězdy současného lyžařského sportu. Na Světový pohár v alpském lyžování žen se chystá na 20 tisíc fanoušků a přes sto...

23. ledna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hlášená střelba ve škole na Žižkově. Nebezpečí nehrozí, uklidňuje policie

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Pražská policie dnes odpoledne prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Uvedla to na sociální síti X. Na místo vyjely desítky policistů. Informace o...

23. ledna 2026  14:52,  aktualizováno  15:12

Trýznivá vražda v Karviné. Sourozenci nalili žíraviny na obličej spícího muže

Ilustrační snímek

Zvláště trýznivou vraždu vyšetřují moravskoslezští kriminalisté v Karviné. Podle vyšetřovatelů tam bratr se sestrou po pijatyce nalili různé žíraviny na obličej dvacetiletému muži, který druhý den po...

23. ledna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Ostrovské Ekocentrum projde letos rekonstrukcí, dokončena má být na podzim

OstrovskĂ© Ekocentrum projde letos rekonstrukcĂ­, dokonÄŤena mĂˇ bĂ˝t na podzim

Město Ostrov na Karlovarsku chystá rekonstrukci Ekocentra, které je součástí Městského domu dětí a mládeže. Jedna z největších investičních akcí města by měla...

23. ledna 2026  13:23,  aktualizováno  13:23

Kvůli těžkým kamionům praskají ve starých domech zdi, obchvat pomůže do tří let

Kojice na Přeloučsku se dočkaly nového obchvatu. Nová silnice je dlouhá bezmála...

Zhruba osm tisíc aut včetně mnoha kamionů denně míří přes Blučinu na Brněnsku. Neustálý nápor pro zhruba dvoutisícovou obec u dálnice D2 má do tří let skončit. Úlevu přinese roky vyhlížený obchvat,...

23. ledna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Dotyky, chlípné SMS. Učitele z Humpolce vyšetřují kvůli obtěžování studentek

Ilustrační snímek

Údajným nevhodným chováním na bázi sexuálního obtěžování učitele ke studentkám humpolecké střední školy se začala zabývat policie. Podnět k prošetřování podala ve čtvrtek Česká školní inspekce (ČSI).

23. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  14:49

Mrazivé počasí způsobilo závadu vedení vodovodu v ulici K vodojemu, která se projevila mrznutím vytékající vody. Došlo k velmi brzkému odstranění této závady ze strany organizace spravující vodovody,...

vydáno 23. ledna 2026  14:48

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Studenti se na zlínské univerzitě utkají v celostátní soutěži robotů

ilustrační snímek

Studenti se na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně utkají v celostátní soutěži robotů. Osmý ročník technologického klání pojmenovaného Robogames je na...

23. ledna 2026  13:13,  aktualizováno  13:13

Karolína Muchová na Australian Open: Ve 3. kole se na kurtu zdržela jen hodinu

Karolína Muchová se napřahuje k bekhendu ve druhém kole Australian Open.

Karolína Muchová se v pátek dostala jako první z Češek do osmifinále Australian Open. V zápase čelila pouze jednomu brejkbolu. Její příští soupeřkou bude třetí hráčka světa.

23. ledna 2026  14:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.