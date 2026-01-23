Zhruba čtyřhodinová šestidílná minisérie Jeho a její od Netflixu je přesně tou večerní potravou, kterou občas potřebuje skoro každé manželství či soužití v páru. Zamotané mysteriozní krimi thrillery totiž obvykle baví jak ženy, tak muže. Alespoň v mé sociální bublině to tak většina lidí má. Tahle konkrétní kriminální seriálová záležitost ale náročnějšího diváka či divačku při sledování minimálně párkrát potrápí.
Zvraty nabitá podívaná se totiž bohužel neobejde bez omáčkových momentů i poněkud překombinovaného nerealistického závěru. I tak seroš Jeho a její nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Úspěšná knížka
Předlohou seriálu je stejnojmenný psychologický knižní thriller britské spisovatelky Alice Feeney z roku 2020. Pokud se vám styl této autorky líbí, Netflix již dříve oznámil adaptaci dalšího jejího bestselleru s názvem Kámen, nůžky, papír. To, zda se dílo podaří kvalitně zadaptovat, je samozřejmě otázkou. Mně osobně bohužel připadá, že se to moc nepovedlo v případě Jeho a její.
Nechápejte mě špatně, seriál jsme se ženou dokoukali do konce celkem bez bolesti. A i když jsme se občas chytali za hlavu, jak nesmyslně si všechny ty slavnými herci ztvárněné figury na malé obrazovce počínají, nemůžu říct, že by byla tahle mysteriózní minisérie zcela marná. Jen se tu nepovedlo až příliš mnoho věcí, respektive jich je tolik, že je nelze neokomentovat.
Podivná rozhodnutí, nelogické twisty
Seriál Jeho a její má od začátku poměrně slušné tempo. Po první vraždě a následném rozběhnutí vyšetřování dojde na představovačku hlavních hrdinů, první střet ústřední dvojice, a nějaký ten nemanželský sex. V dalších epizodách jsou ovšem divákovi servírovány nikoliv promyšlené zvraty, ale spíše nelogické twisty a manipulace. Problém není jen v tom, že je Bernthalův Jack ten vůbec nejhorší vyšetřovatel na světě. A že je jeho současná žena, která se ovšem chová spíše jako bývalá, naprostá kráva. Kdepak. Horší je to, že v příběhu marně hledáte někoho nebo něco, kdo nebo co by vám byl/bylo v tomhle díle sympatický/é.
Sympaťák Pablo
Co se postav týče, většinu diváků, se kterými jsem mluvil, nejvíc bavila postava kameramana nevěrníka - Pabla Schreibera. Vyčáhlému herci, jemuž jdou podobně jako kolegovi Bernthalovi před kamerou nejlépe drsňáci, se nedá v rámci jeho výkonu nic vytknout. Že tu kromě sexuálního loudění, postávání a hláškování nemá moc co hrát, není až tak jeho chyba.
|
Král Tulsy Sylvester Stallone se vrátí ve 4. řadě. Proč nebyla Oklahoma nikdy tak zábavná?
Hluchá místa
Na jednom z knižních fór jsem si na adresu literární předlohy přečetl názor, že si umí autorka perfektně hrát se slovy a psát čtivě, k věci, bez hluchých míst. Za sebe mohu posoudit pouze to, že se něco podobného tvůrcům Jeho a její nepodařilo přenést na obrazovky. Pokud by se děj z šesti epizod smrsknul na čtyři, bylo by to podle mě akorát. A skoro si až říkám, že bych se obešel bez finálového twistu, které je stejně tak prvoplánový, jako zcela nesmyslný. A už vůbec nemluvím o tom, že na úplném konci sedí ve vězení minimálně jedna nevinná osoba. A nikoho to, promiňte mi ten výraz, nějak extra nese*e.
Jeho a její
|
Horor Uzel zla (2025) nově přistál na Oneplay. Neurazí vás, ale možná u něj usnete