V rámci svého evropského turné se kanadská pianistka, zpěvačka a skladatelka Diana Krall rozhodla také pro zastávku v Praze. V Kongresovém centru se představí 10. října 2027.
Nejlepší ze všech
Dvojnásobná držitelka cen Grammy a desetinásobná držitelka kanadských cen Juno spojuje se na pódiu příští rok představí se svým současným triem, ve kterém hrají bubeník Matt Chamberlain a basista Sebastian Steinberg. Vstupenky na pražský koncert budou v prodeji od pondělních 10 hodin v síti Ticketmaster.
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„Diana Krall je pozoruhodná umělkyně, jejíž dokonalý vkus a muzikálnost z ní učinily jednu z nejlepších interpretek klasických jazzových a popových písní současnosti,“ napsal o ní magazín Jazz Times.
Krall s deluxe CD
Minulý týden Krall představila speciální edici k 25. výročí svého kritikou oceněného alba The Look of Love (Verve Records). Album The Look of Love (25th Anniversary Edition) obsahuje pět bonusových skladeb, včetně Maybe You’ll Be There (Alternate Take), která je nyní poprvé k dispozici v digitální podobě. Album je k dispozici jako deluxe CD a v digitální podobě, stejně jako na limitované edici vinylu One-Step, poslechu je i na streamovacích platformách.