Jeskyně Svážná studna v Moravském krasu byla svědkem boje o život. 15 hodin příprav, 5 hodin v akci

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  14:30aktualizováno  15:12
Na začátku každého neštěstí přispěje k co nejlepšímu výsledku rozhodnutí. To naštěstí učinili jeskynní lezci poté, co se jejich kolega v labyrintu krasové jeskyně zranil. Jeden z nich s ním zůstal a třetí spěchal na povrch, aby zburcoval pomoc. „Právě toto rychlé a správné rozhodnutí bylo klíčové pro včasné zahájení záchranné operace,“ konstatoval po dvaceti hodinách, po které celá událost trvala, Jaroslav Mikoška, mluvčí Hasičského záchranného sbor (HZS) Jihomoravského kraje.
Zraněnému muži záchranáři po celou dobu poskytovali tepelný komfort. Obecně je...

Zraněnému muži záchranáři po celou dobu poskytovali tepelný komfort. Obecně je v jeskyních v Moravském krasu stabilní teplota, pohybuje se kolem sedmi až osmi stupni Celsia. | foto: Hasičský záchranný sbor ČR

Zraněnému muži záchranáři po celou dobu poskytovali tepelný komfort. Obecně je...
Zraněnému muži záchranáři po celou dobu poskytovali tepelný komfort. Obecně je...
Zraněnému muži záchranáři po celou dobu poskytovali tepelný komfort. Obecně je...
Infografika hloubky jeskyně
5 fotografií

Oznámení o události přijali hasiči krátce po poledni v sobotu 10. ledna 2026. Do akce tak postupně nastupovali jak samotní hasiči, tak letecká záchranná služba, střelmistři HZS, speleologičtí záchranáři i chemičtí specialisté a dobrovolní hasiči z okolních obcí.

Muž, který si při pohybu v úzkých jeskynních prostorách zlomil nohu, byl po celou dobu zásahu v přímém kontaktu s lékařem. „Ten byl od prvního okamžiku akce v kontaktu se zraněným a poskytoval nejlepší péči zraněnému a byl psychickou oporou,“ uvedli přítomní členové České speleologické společnosti. Záchranáři současně zajišťovali zraněnému zahřívání. Ani na povrchu však nepanovaly skvělé podmínky, bylo minus deset.

Podívejte se na fotografie v galerii

Zraněnému muži záchranáři po celou dobu poskytovali tepelný komfort. Obecně je v jeskyních v Moravském krasu stabilní teplota, pohybuje se kolem sedmi až osmi stupni Celsia.
Zraněnému muži záchranáři po celou dobu poskytovali tepelný komfort. Obecně je v jeskyních v Moravském krasu stabilní teplota, pohybuje se kolem sedmi až osmi stupni Celsia.
Zraněnému muži záchranáři po celou dobu poskytovali tepelný komfort. Obecně je v jeskyních v Moravském krasu stabilní teplota, pohybuje se kolem sedmi až osmi stupni Celsia.
Zraněnému muži záchranáři po celou dobu poskytovali tepelný komfort. Obecně je v jeskyních v Moravském krasu stabilní teplota, pohybuje se kolem sedmi až osmi stupni Celsia.
5 fotografií

Bez odstřelu to nešlo

Klíčovou překážkou byla extrémně špatná prostupnost jeskynních chodeb. Zraněný se nacházel v hloubce asi 85 metrů a přibližně 300 metrů od vchodu do podzemí.

„Aby bylo možné zraněného bezpečně transportovat v nosítkách, museli střelmistři na mnoha místech prostory rozšiřovat.“ připomíná mluvčí jihomoravských hasičů. K rozrušení horniny bylo využito asi deset drobných řízených odstřelů za použití zhruba stovky střel. V některých úsecích, dlouhých až šest metrů, musely být provedeny intenzivní trhací a uvolňovací práce. Část odtržené horniny bylo nutno fyzicky odstranit mimo trasu transportu.

Infografika hloubky jeskyně

Samotná fáze fyzického vyprošťování trvala pět hodin, ovšem předcházelo jí 15 hodin intenzivních technických příprav. „Prostupovací práce byly ukončeny zhruba ve 2.10 ráno. V čase 2.30 vstoupila první skupina pro záchranu a transport. U zraněného ve 3.20 začala příprava transportu. Posun pacienta pro trase začal ve 4.35. Asi v polovině trasy byl v 7.15,“ upřesnil fáze záchranné akce Štěpán Komosný z HZS Jihomoravského kraje.

V neděli v 8 hodin a 26 minut celá operace skončila. V tomto čase záchranáři dorazili na povrch a předali zraněného jeskyňáře záchranné službě.

Jeskyňářské záchrany v zahraničí

První doložená akce v podzemí se odehrála v roce 1925 v USA. Zraněný odvážlivec ale nepřežil.

  • Nejsledovanější záchrannou operací v posledních letech byla akce v Thajsku v jeskyni Tha Luang. Dvanáct dětských fotbalistů tady uvěznily od 20. června do 10. července 2018 silné monzunové deště. Potápěči museli dodat do suché části jeskyně potraviny a vodu a potom s dětmi proplouvat na svobodu s pomocí dýchacích přístrojů. Na této záchranné akci se podílelo asi tisíc lidí.
  • V roce 1959 uvízl Neil Moss v anglické jeskyni Peak Cavern. V úzkém jeskynním tunelu se ale nakonec udusil oxidem uhličitým. Rodina proto požádala záchranáře, aby jeho tělo ponechali na místě.
  • Šťastně skončil nedobrovolný pobyt několika britských vojáků. Ti se během sdvé dovolené v roce 2004 vydali do Mexika. Tam je uvěznila voda v jeskyni Alpataz . Po devíti dnech pod zemí je zachránili britští speleologičtí záchranáři, kteří pro ně speciálně přiletěli z Evropy.

Jeskyňářské záchrany u nás

„Ideální“ je, když se záchrana koná během oficiální speleologické akce.

  • V roce 2022, během mezinárodního setkání speleozáchranářů, došlo při exkurzním sestupu spodní chodbou Rudického propadání k nehodě. Izraelskému jeskyňáři se zkomplikovala situace při delším pobytu ve vodopádu aktivně proudícího Jedovnického potoka. Podařilo se ho vyprostit.
  • V červnu 2013 se při kontrole stavu závrtu č. 18 na Harbešské plošině v Moravském krasu sesunula stará šachta se dvěma jeskyňáři. Jednoho jeskyňáře sesuv uvěznil pod hlínou a kamením. Podařilo se ho vyprostit po dvou hodinách.
  • V den státního svátku 17. listopadu 2007 došlo při sestupu skupiny speleologů v jeskyni Plánivy v Moravském krasu k pádu člena České speleologické společnosti. Také tady, podobně v jeskyni Svážná studna, museli speleologové rozšiřovat průchody pomocí technických patron. Speleolog byl vyproštěn po pěti hodinách.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Kraj chce lepší zázemí pro návštěvníky hradu Roštejn, novou sezonu to neovlivní

ilustrační snímek

Kraj Vysočina chce zlepšit parkoviště a sociální zázemí pro turisty u hradu Roštejn na Jihlavsku. Tento rok bude mít hotový projekt, na který požádá o dotaci v...

12. ledna 2026  14:38,  aktualizováno  14:38

V Královéhradeckém kraji je chřipková epidemie, tři lidé zemřeli

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji je chřipková epidemie. Hygienici v regionu za uplynulý týden zaznamenali 1469 nemocných akutními respiračními infekcemi a chřipkou v...

12. ledna 2026  14:28,  aktualizováno  14:28

Záhadná spirála nad Českem? Noční oblohu rozzářila raketa SpaceX

Spirálová mlhovina z rakety Falcon 9 k vidění na obloze z mnoha míst, například...

Nedělní večer přinesl lidem po celém Česku nečekanou a na první pohled záhadnou podívanou. Na noční obloze se objevil výrazný spirálovitý útvar, který působil dojmem zářícího oblaku.

12. ledna 2026

Nic pro klaustrofobiky. Podívejte se, jak se záchranáři plazili k zraněnému jeskyňáři

Hasiči v animaci ukázali, jak náročná byla záchrana zraněného jeskyňáře.

Plazení úzkými štěrbinami, kudy se sotva protáhne dospělý člověk, je v jeskyních náročné i pro zdravého a zdatného jedince. O víkendu ale čekal na osm desítek hasičů a záchranářů mimořádná záchranná...

12. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  15:58

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Starší ženu nedaleko centra Brna srazila tramvaj, na místě zemřela

Hasiči nacvičovali na náměstí Svobody v Brně vyproštění osoby zaklíněné pod...

Starší žena nepřežila v pondělí odpoledne v brněnské ulici Nové sady nedaleko centra města střet s tramvají. Zemřela ještě před příjezdem záchranářů. Následky nehody zkomplikovaly dopravu.

12. ledna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Azyl s vojenským režimem. V Jihlavě váleční veteráni pomáhají lidem z ulice

Nadpraporčík Radek Nesvadba se kromě lidí bez domova stará na Vysočině i o...

V mrazivých měsících se otázka přežití lidí bez domova stává prioritou pro sociální služby. V Jihlavě, v lokalitě známé jako Havaj, funguje zařízení, které nabízí víc než jen střechu nad hlavou....

12. ledna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Zesnulý sběratel vlastnil i Heydrichův vůz. Na kopec už nevyjede, teskní komunita

Zlínský podnikatel a prodejce několika automobilových značek Ladislav Samohýl...

Celý svůj život věnoval automobilům zlínský podnikatel Ladislav Samohýl, který v sobotu náhle zemřel ve věku nedožitých 71 let. Novější vozy prodával, starší sbíral. A rád v nich také jezdil. Vždy...

12. ledna 2026  15:52

Ve Vsetínské nemocnici ošetřují více úrazů, sportovních i pracovních

ilustrační snímek

Chirurgové Vsetínské nemocnice ošetřovali v posledních mrazivých dnech komplikované zlomeniny končetin, podvrtnutí kloubů i zlomeniny pánve. S nástupem zimního...

12. ledna 2026  14:09,  aktualizováno  14:09

Tramtarie bude hostovat na kulturní scéně Moravského divadla Sedmička

ilustrační snímek

Olomoucké nezávislé Divadlo Tramtarie bude od letošního roku několikrát měsíčně hostovat na malé kulturní scéně Sedmička, kterou provozuje Moravské divadlo...

12. ledna 2026  14:07,  aktualizováno  14:07

Chebsko je od začátku roku o víkendech bez zubařů, kraj hledá řešení

ilustrační snímek

Víkendová stomatologická pohotovost přestala od počátku roku fungovat na Chebsku. Lidé s akutními bolestmi zubů tak musí za ošetřením vyjet na zubní pohotovosti v karlovarské či sokolovské nemocnici....

12. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?
Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?

Chystá se vaše dítko v roce 2026 do školky? Vybíráte z vícero ve vašem okolí, nebo vás jen zajímají podrobnosti, jak to ve vaší budoucí školce...

Nemocnice ve Stodě a v Horažďovicích nabízejí pacientům větší komfort

Stodská nemocnice má zmodernizované oddělení sociální péče.

Stodská nemocnice dokončila další významnou rekonstrukci lůžkových částí. V druhém podlaží zmodernizovala v levém křídle lůžkového traktu oddělení sociální péče. Počet lůžek se zvedl z 10 na 14. Tím...

12. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Výukové centrum Bioskop Masarykovy univerzity získalo modernější prostory

VĂ˝ukovĂ© centrum Bioskop Masarykovy univerzity zĂ­skalo modernÄ›jĹˇĂ­ prostory

Vědecké výukové centrum Bioskop Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně získalo modernější prostory v bohunickém kampusu. Může tak rozšířit nabídku...

12. ledna 2026  13:57,  aktualizováno  13:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.