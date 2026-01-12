Oznámení o události přijali hasiči krátce po poledni v sobotu 10. ledna 2026. Do akce tak postupně nastupovali jak samotní hasiči, tak letecká záchranná služba, střelmistři HZS, speleologičtí záchranáři i chemičtí specialisté a dobrovolní hasiči z okolních obcí.
Muž, který si při pohybu v úzkých jeskynních prostorách zlomil nohu, byl po celou dobu zásahu v přímém kontaktu s lékařem. „Ten byl od prvního okamžiku akce v kontaktu se zraněným a poskytoval nejlepší péči zraněnému a byl psychickou oporou,“ uvedli přítomní členové České speleologické společnosti. Záchranáři současně zajišťovali zraněnému zahřívání. Ani na povrchu však nepanovaly skvělé podmínky, bylo minus deset.
Bez odstřelu to nešlo
Klíčovou překážkou byla extrémně špatná prostupnost jeskynních chodeb. Zraněný se nacházel v hloubce asi 85 metrů a přibližně 300 metrů od vchodu do podzemí.
„Aby bylo možné zraněného bezpečně transportovat v nosítkách, museli střelmistři na mnoha místech prostory rozšiřovat.“ připomíná mluvčí jihomoravských hasičů. K rozrušení horniny bylo využito asi deset drobných řízených odstřelů za použití zhruba stovky střel. V některých úsecích, dlouhých až šest metrů, musely být provedeny intenzivní trhací a uvolňovací práce. Část odtržené horniny bylo nutno fyzicky odstranit mimo trasu transportu.
Samotná fáze fyzického vyprošťování trvala pět hodin, ovšem předcházelo jí 15 hodin intenzivních technických příprav. „Prostupovací práce byly ukončeny zhruba ve 2.10 ráno. V čase 2.30 vstoupila první skupina pro záchranu a transport. U zraněného ve 3.20 začala příprava transportu. Posun pacienta pro trase začal ve 4.35. Asi v polovině trasy byl v 7.15,“ upřesnil fáze záchranné akce Štěpán Komosný z HZS Jihomoravského kraje.
V neděli v 8 hodin a 26 minut celá operace skončila. V tomto čase záchranáři dorazili na povrch a předali zraněného jeskyňáře záchranné službě.
