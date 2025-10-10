Dosahuje aktuální druhá řada, jejíž poslední díl si odbyl premiéru tento týden, kvalit svého předchůdce? Rozhodně. V mnoha ohledech jej dokonce překonává. Navíc se Gunnovi a spol. povedlo naroubovat hromotluka s kouzelným „hrncem na hlavě“ do aktuálního světa DC, v němž se kromě ze seriálu známých postav potlouká i nový Superman, Green Lantern či Hawk girl.
Peacemaker je opět zcela právem na HBO Max jedním z nejsledovanějších seriálů vůbec. Jako bonus, stejně jako v první řadě, připravil Gunn se svým týmem i originální intro, ve kterém postavy předvádějí nejrůznější taneční kreace. Z hlavy ho jen tak nedostanete. Hudba, nejčastěji rocková případně glam metalová (ať to znamená cokoliv), přidává celkovému zážitku sakra na intenzitě. Seriál proto ani tentokrát nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Spin-off, který překvapil
Než se pustím do hodnocení čerstvě odvysílané druhé série, pojďme si ještě krátce zavzpomínat. Při oznámení seriálového spin-offu s podivně vyhlížející postavou Johna Ceny s lesklou helmou á la hrnec na hlavě pochyboval o výsledku snad každý. Cena ale vystřihl tak příjemného, dobráckého a hlavně zábavného blbce se srdcem ze zlata, že to až překvapovalo. Když si pak člověk přičetl hromadu příjemně násilných scén a po pár dílech skvěle budovaný smysl pro specifický (Gunnův) humor, byl z toho jeden z nejlepších serošů roku. Navíc se ukázala silná stránka samotného Ceny. Dělat boxovací pytel Vinu Dieselovi v sérii Rychle a zběsile mu možná slušně vydělalo, přímočařeji komediálnější role mu ale v posledních letech určitě sluší mnohem lépe. A ano, samozřejmě že vím, že Peacemaker nebyla jeho první.
Přežil zánik DCEU
První řada Peacemakera svého času spadala do v současnosti již zaniklého vesmíru DCEU, druhá je už po nástupu Jamese Gunna a Petera Safrana coby šéfů součástí takzvaného DC Universe. S tímto faktem, se Gunn, který je showrunnerem i režisérem většiny dílů seriálu, vypořádal s vtipem i nadhledem hned v úvodní rekapitulaci. Přetočil totiž jednu ze závěrečných scén první sezony, v níž ústřednímu antihrdinovi přispěchala na pomoc Liga spravedlnosti. Ta ale již v novém světě DC neexistuje. Místo ní tu máme Gang spravedlnosti, který funguje v poněkud pozměněné sestavě. Tento fakt proto bylo nutné zohlednit.
Peacemaker je jednou z mála postav, která zánik DCEU přežila relativně bez úhony. Není to ale na dlouho. Tvůrci v čele s Gunnem totiž ústředního hromotluka obratem vysílají na pouť do alternativních vesmírů.
O čem to je?
Příběh druhé řady je zasazen do doby po událostech filmového červencového Supermana. Zatímco v první řadě hrdina a jeho side-kickové bojovali s mimozemskou invazí a rasistickým redneck otcem za zády, ve dvojce je Gunnova tvůrčí vize ještě ambicióznější a intimnější. Chris Smith, jak se Peacemaker občansky jmenuje, objevuje alternativní dimenzi, kde jeho druhé já žije tak, jak by si přál: jeho otec a bratr jsou naživu, je slavný hrdina, a dokonce má romantický vztah s Emilia Harcourt, která je k němu po událostech předchozí řady, a také těch, jenž e odhrály v mezeře mezi první a druhou řadou, chladnější, než by si přál.
Nic ale není taková pohádka, jak to na první pohled vypadá. Chrisovi se útěk za lepším životem nepodaří. Právě naopak. Navíc jej okolnosti, a také pěkně nakrknutý Rick Flag Sr. (hraje ho můj oblíbenec Frank Grillo), nutí ještě o něco tvrději čelit činům minulosti. V závěru si musí položit otázku, co to znamená být skutečným hrdinou.
Zábavná individua
James Gunn si zase jednou jede to svoje. A my mu to baštíme. V alternativní realitě druhé řady Peacemakera si pozornější diváci všimnou spousty drobných odlišností od „našeho“ světa. Narozdíl od hlavního protagonisty, který by přehlédl, ehm, i Hitlera namalovaného na zdi! A jak je Gunnovým dobrým zvykem, neopomene ani zapojit svou oblíbenou hereckou partu. Do akce přichází Michael Rooker, který snad nechyběl v žádném jeho projektu, a opět dorazí i Robert Patrick alias Peacemakerův specifický tatík. Jak je to možné, když v předchozí řadě umřel? Od čeho jsou jiné dimenze, ve kterých lze potkávat různé varianty těch samých lidí...
Ve výčtu postav samozřejmě nesmí chybět Peacemakerův orel, nejlepší kámoš a zároveň sociálně negramotný psychopat Vigilante (Freddie Stroma), Leota Adebayo (Danielle Brooks), která si tentokrát i zaběhá, již zmiňovaná Emilia Harcourt (hraje ji Gunnova životní partnerka Jennifer Holland), a především John Economos (Steve Agee), který se v mých očích v rámci druhé řady suverénně vyšvihnul mezi vůbec nejlepšífigury celého seroše. Čest památce Pavla Vondry, který jej v první řadě daboval.
V neposlední řadě je tam taky ten malej kluk, co nosí zelený oblek. Připomíná parodii na Želvy Ninja zkříženou s Vážkou z komedie Superhrdina (2008). Jakže se vlastně jmenuje? To je jedno. Z výše uvedeného je myslím jasné, že Peacemakerovi ani napodruhé nechybí vtip a srdíčko. Třetí řadu určitě rovněž nevynechám. A vy nevynechejte tuhle. Je to paráda.
Dodatek
S druhou řadou Peacemakera strávíte zhruba pět a půl hodiny.
