Seriálová sólovka Peacemakera, antihrdiny z komiksové stáje DC, byla před třemi lety na obrazovce streamovací platformy HBO Max obrovským a především velice milým překvapením. Kromě toho, že šlo o do té doby nejosobitější počin hitmakera Jamese Gunna, nám tvůrci nabídli odlehčený akční seriál, který si nehrál na nic příliš vážného. Právě naopak. Nechyběl mu potřebný tvůrčí nadhled a humor, které impozantně ztvárňoval nejen herec/neherec John Cena, ale i jeho početný tým kumpánů.
Peacemaker opět skvěle funguje jako odlehčená akční série, která si nehraje na nic vážnějšího.

Neřekl jsem příliš? John Economos si krade prostor pro sebe.
Šatna Peacemakera vypadá v jiné dimenzi jako ta v sídle Kardashianů
Hnacím motorem je pro Chrise i láska.
Nic není, jak se zdá...
Dosahuje aktuální druhá řada, jejíž poslední díl si odbyl premiéru tento týden, kvalit svého předchůdce? Rozhodně. V mnoha ohledech jej dokonce překonává. Navíc se Gunnovi a spol. povedlo naroubovat hromotluka s kouzelným „hrncem na hlavě“ do aktuálního světa DC, v němž se kromě ze seriálu známých postav potlouká i nový Superman, Green Lantern či Hawk girl.

Peacemaker je opět zcela právem na HBO Max jedním z nejsledovanějších seriálů vůbec. Jako bonus, stejně jako v první řadě, připravil Gunn se svým týmem i originální intro, ve kterém postavy předvádějí nejrůznější taneční kreace. Z hlavy ho jen tak nedostanete. Hudba, nejčastěji rocková případně glam metalová (ať to znamená cokoliv), přidává celkovému zážitku sakra na intenzitě. Seriál proto ani tentokrát nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Ano, Peacemaker nosí slipy..

Spin-off, který překvapil

Než se pustím do hodnocení čerstvě odvysílané druhé série, pojďme si ještě krátce zavzpomínat. Při oznámení seriálového spin-offu s podivně vyhlížející postavou Johna Ceny s lesklou helmou á la hrnec na hlavě pochyboval o výsledku snad každý. Cena ale vystřihl tak příjemného, dobráckého a hlavně zábavného blbce se srdcem ze zlata, že to až překvapovalo. Když si pak člověk přičetl hromadu příjemně násilných scén a po pár dílech skvěle budovaný smysl pro specifický (Gunnův) humor, byl z toho jeden z nejlepších serošů roku. Navíc se ukázala silná stránka samotného Ceny. Dělat boxovací pytel Vinu Dieselovi v sérii Rychle a zběsile mu možná slušně vydělalo, přímočařeji komediálnější role mu ale v posledních letech určitě sluší mnohem lépe. A ano, samozřejmě že vím, že Peacemaker nebyla jeho první.

Rick Flag starší v podání Franka Grilla

Přežil zánik DCEU

První řada Peacemakera svého času spadala do v současnosti již zaniklého vesmíru DCEU, druhá je už po nástupu Jamese Gunna a Petera Safrana coby šéfů součástí takzvaného DC Universe. S tímto faktem, se Gunn, který je showrunnerem i režisérem většiny dílů seriálu, vypořádal s vtipem i nadhledem hned v úvodní rekapitulaci. Přetočil totiž jednu ze závěrečných scén první sezony, v níž ústřednímu antihrdinovi přispěchala na pomoc Liga spravedlnosti. Ta ale již v novém světě DC neexistuje. Místo ní tu máme Gang spravedlnosti, který funguje v poněkud pozměněné sestavě. Tento fakt proto bylo nutné zohlednit.

Peacemaker je jednou z mála postav, která zánik DCEU přežila relativně bez úhony. Není to ale na dlouho. Tvůrci v čele s Gunnem totiž ústředního hromotluka obratem vysílají na pouť do alternativních vesmírů.

O čem to je?

Příběh druhé řady je zasazen do doby po událostech filmového červencového Supermana. Zatímco v první řadě hrdina a jeho side-kickové bojovali s mimozemskou invazí a rasistickým redneck otcem za zády, ve dvojce je Gunnova tvůrčí vize ještě ambicióznější a intimnější. Chris Smith, jak se Peacemaker občansky jmenuje, objevuje alternativní dimenzi, kde jeho druhé já žije tak, jak by si přál: jeho otec a bratr jsou naživu, je slavný hrdina, a dokonce má romantický vztah s Emilia Harcourt, která je k němu po událostech předchozí řady, a také těch, jenž e odhrály v mezeře mezi první a druhou řadou, chladnější, než by si přál.

Nic ale není taková pohádka, jak to na první pohled vypadá. Chrisovi se útěk za lepším životem nepodaří. Právě naopak. Navíc jej okolnosti, a také pěkně nakrknutý Rick Flag Sr. (hraje ho můj oblíbenec Frank Grillo), nutí ještě o něco tvrději čelit činům minulosti. V závěru si musí položit otázku, co to znamená být skutečným hrdinou.

Zábavná individua

James Gunn si zase jednou jede to svoje. A my mu to baštíme. V alternativní realitě druhé řady Peacemakera si pozornější diváci všimnou spousty drobných odlišností od „našeho“ světa. Narozdíl od hlavního protagonisty, který by přehlédl, ehm, i Hitlera namalovaného na zdi! A jak je Gunnovým dobrým zvykem, neopomene ani zapojit svou oblíbenou hereckou partu. Do akce přichází Michael Rooker, který snad nechyběl v žádném jeho projektu, a opět dorazí i Robert Patrick alias Peacemakerův specifický tatík. Jak je to možné, když v předchozí řadě umřel? Od čeho jsou jiné dimenze, ve kterých lze potkávat různé varianty těch samých lidí...

Ve výčtu postav samozřejmě nesmí chybět Peacemakerův orel, nejlepší kámoš a zároveň sociálně negramotný psychopat Vigilante (Freddie Stroma), Leota Adebayo (Danielle Brooks), která si tentokrát i zaběhá, již zmiňovaná Emilia Harcourt (hraje ji Gunnova životní partnerka Jennifer Holland), a především John Economos (Steve Agee), který se v mých očích v rámci druhé řady suverénně vyšvihnul mezi vůbec nejlepšífigury celého seroše. Čest památce Pavla Vondry, který jej v první řadě daboval.

V neposlední řadě je tam taky ten malej kluk, co nosí zelený oblek. Připomíná parodii na Želvy Ninja zkříženou s Vážkou z komedie Superhrdina (2008). Jakže se vlastně jmenuje? To je jedno. Z výše uvedeného je myslím jasné, že Peacemakerovi ani napodruhé nechybí vtip a srdíčko. Třetí řadu určitě rovněž nevynechám. A vy nevynechejte tuhle. Je to paráda.

Dodatek

S druhou řadou Peacemakera strávíte zhruba pět a půl hodiny.

Spider-Man co trhá hlavy sítěmi i lidožravý Kapitán Amerika. Hororový seriál ze světa Marvelu má úspěch. Dočkáme se druhé řady?

