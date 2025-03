Za první týden od premiéry se Pasáž hrála 53,8 milionů hodin, což naznačuje, že se nedostane do první desítky nejsledovanějších filmových titulů historie.

Mělo to klapnout

Na první pohled je vše v pořádku. Pasáž, v níž fandíme lidským hrdinům s tvářemi Millie Bobby Brown (Stranger Things) a Chrise Pratta (Strážci Galaxie), je v mnoha teritoriích jedničkou Netflixu mezi celovečeráky. V 93 zemích se dostala do týdenní topky a 53,8 milionu hodin, to znamená, že po dělení zhruba dvouhodinové stopáže filmu nám vyjde 25,20 milionu zhlédnutí.

Millie Bobby Brown a Chris Pratt ve filmu Pasáž

Z toho se dají vytáhnout cenné statistiky a web What’s on Netflix tento výsledek porovnal s největšími dosavadními premiérami streamovacího krále. Mezi filmy dominuje hvězdná špionáž Red Notice, která za první týden žhavila televizory skoro 80 milionů hodin. Celková čísla se v tomto směru zastavila kolem 220 milionů, přičemž nejstrmější vzestup se odehrál během prvních tří týdnů od premiéry. Za tu dobu se blockbuster, jak se říkává trhákům s obřím rozpočtem, s Gal Gadot a Dwaynem Johnsonem vyšplhal ke 170 milionům hodin, za zbylých sedm zaznamenaných týdnů přibylo ještě 50 milionů. 53 milionů pro Pasáž v prvním, zpravidla nejfrekventovanějším týdnu tedy věští zklamání.

Štáb na premiéře filmu Pasáž

Alternativní devadesátky

Sci-fi o robotické apokalypse v alternativních devadesátých letech je v tomto ohledu až na patnáctém místě, těsně za romantickou komedií Rodinná aféra a před oběma částmi kritikou cupované sci-fi Rebel Moon. Také Pasáž přitom nemá v zádech aplaus od recenzentů, a to ani ten smířlivý a zdrženlivý. Na webu Rotten Tomatoes se sešlo 111 recenzí, které jsou do jisté míry kladné jen z 15 procent – průměrná známka činí 3,8 z 10 a konsenzus zní následovně: „Pohybuje se těžkopádně jako obří automat – Pasáž má spoustu technického vybavení, ale chybí jí jiskra, která by ji oživila.“

Snímek z filmu Pasáž

Vybavení za 320 milionů dolarů nemá precedens ani u Netflixu, který se rozhodně nezdráhá rozhazovat. Také Red Notice přišlo na 200 milionů dolarů a nemělo podporu kritiků, ale jeho přijetí vypadá v porovnání s Pasáží jako královská korunovace vedle pohřebního pochodu. Negativitu vyvažují alespoň diváci a divačky, kteří jsou v hodnocení smířlivější.

Režiséři filmu Pasáž Anthony a Joe Russovi

Totální rozklad

Umístění v historické top desítce se ale od filmu s podobnými parametry určitě očekávalo a obchodní schéma Netflixu se může rozviklat. Finanční návratnost u těchto předražených projektů nicméně neznáme a jen letos nás čeká třeba dlouho připravovaný akčňák Totální rozklad, pokračování hitu Old Guard: Nesmrtelní či další díl Na nože s podtitulem Wake Up Dead Man. Millie Bobby Brown pro změnu brzy začne natáčet třetí část Enoly Holmes, na níž se šetřit také nebude.