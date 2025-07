Petr vysadil na pár metrech čtverečních trávníku lehce povyrostlou lipku. Vadilo mu, že kousek zeleně vedle rozlehlého parkoviště využívají řidiči jako „parkplatz“, aby byli co nejblíž svému domu. V deštivých dnech pak bývá z travnaté plochy spíše bahniště než trávník. „Snad přežije tohle léto,“ říká Petr, majitel menší firmy.

Kus zisku se proměňuje v nový les

Kdyby se přihodilo, že by právě on využil služeb jedné IT a marketingové společnosti, možná by mu nabídli, aby menší část platby třeba za novou počítačovou síť převedl přes projekt Sázíme Česko.

Pokud je mezi stromky, které za vás vysadí někde po Česku dobrovolníci, i ten váš zakoupený na internetu, dostanete certifikát, který takový stromek přesně lokalizuje podle souřadnic. Jeho „sazečem“ může být nadšený dobrovolník i zaměstnanec na firemním víkendu.

„Obecní lesy v České republice představují zhruba pětinu veškerých zalesněných ploch. Pro mnohé obce je však velmi náročné ze svého rozpočtu financovat péči či výsadbu stromů,“ vysvětluje základní cíle svého úsilí Richard Krajník, zakladatel společnosti Sázíme Česko. Nápadem, který funguje už tři roky, se proto snaží pomáhat jak obcím, tak mnohým malým vlastníkům lesních porostů. Firma propojila IT a nabízený marketing se sázením stromů.

Část zisku ze zakázky od klientů, po dohodě s nimi, převedou na konkrétní počet vysázených stromů. „Stává se, že hlavně drobní majitelé lesů, kterých je v Česku kolem tří set tisíc, nemají čas nebo chuť a ani finance se o porosty dostatečně starat. To je důvod, proč se iniciativa zaměřuje na menší vlastníky a menší obce, kterým také scházejí finance na novou výsadbu,“ upřesňuje Anna Monhartová, mediální zástupkyně iniciativy.

Řada vlastníků ani netuší, že mají státem přiděleného odborného lesního hospodáře. Výsledkem takové neznalosti nebo nedbalosti je, že na mnoha místech zůstávají lesy zanedbané a bez potřebné péče, přestože jsou k dispozici státní dotace a zákonné povinnosti pro výsadbu dřeva.

Místo cyklovýletu či hospody se tuží kolektiv v lese

Celý nápad odstartoval v obci, kde měl Richard Krajník prarodiče, a tam se rozhodl vysadit první stromy. Tichou poštou mezi dalšími obcemi i přes sociální sítě se o sázení začali hlásit i další malé radnice nebo majitelé lesů.

Sázení ale nefunguje tak, že iniciativa nakoupí sazenice a pošle je – dělejte si s nimi, co chcete. Všemu předchází návštěva v dané lokalitě, vytipování druhu stromů. Včetně toho, kdo to vysází, často se jedná o dobrovolníky. Na výsadbu se také hlásí firmy, které pojmou sázení jako firemní akci k utužení kolektivu. Sázení lze také pořídit jako dárkový certifikát pro přátele nebo pro vlastní rodinu.

Družicové souřadnice přivedou ke stromku

A nemusí se jednat o stromy, které si ta či ona firma v rámci zakázky už zaplatila. V poslední době přibývají i akce, kdy si firmy objednají podobný „sázecí teambuilding“, aniž by to byla součást nějaké předchozí zakázky. Projekt funguje tři roky, výsledkem jsou stovky tisíc vysázených stromů.

V posledním období přibyla nabídka nechat si vysadit strom i na některých e-shopech. Zákazník ke zboží do košíku může přihodit jeden či více stromků. K nim pak dostane informaci, kde budou vysazené. Ke svému stromu obdrží nejen certifikát, ale i GPS souřadnice, kde bude vysazený, v budoucnu se tedy může každý přijet na svůj strom podívat.