Koncem léta a na podzim se v zahradách, parcích i ulicích častěji objevují mladí ježci. Záchranné stanice proto mají v těchto dnech napilno. Odborníci ale varují. Ne každý malý ježek potřebuje odchyt a odvoz do stanice. Někdy mu může dobře míněná pomoc dokonce uškodit.
Ježčí sezona
Stačí zahlédnout malého ježka a řada lidí začne přemýšlet, jestli není příliš hubený, příliš malý nebo jestli zvládne zimu. Právě v tomto období proto záchranným stanicím po celé republice zvoní telefony častěji než obvykle.
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Takzvaná ježčí sezona ale podle odborníků neznamená, že je potřeba automaticky sbírat každého nalezeného jedince. „Není spravedlivé se na nálezce zlobit, když argumentují pouze váhou. Naučili jsme je to v minulosti sami. Dnes už ale o ježcích víme mnohem více a hmotnost je pouze jedním z mnoha kritérií,“ vysvětluje vedoucí Záchranné stanice Vlašim Alena Konvalinová.
Rozhoduje podle ní také roční období, počasí, celková kondice zvířete a především okolnosti nálezu. Zatímco zdravé podzimní mládě může potřebovat pouze sledování nebo přikrmování přímo na zahradě, jiný, třeba i těžší ježek může být zraněný a potřebovat okamžitou pomoc.
Kuchyňská váha tedy sama o sobě nestačí
Podobně situaci popisuje Marta Kroča Bryndová, předsedkyně Rady Národní sítě záchranných stanic. Podle ní není řešením ani zachraňovat všechno, ani naopak nezasahovat nikdy. „Rozumná ochrana přírody nestojí na principu zachraňovat všechno, ani na principu nezachraňovat nic. Stojí na schopnosti rozlišovat – a to bez vzájemné komunikace nálezce se záchrannou stanicí nejde,“ říká.
Kolegové netopýři
Základní rada proto zní jednoduše: nejste si jistí, zda je ježek v pořádku? Nejdříve zavolejte odborníkům. Neodborný zásah může zdravého ježka zbytečně připravit o přirozené prostředí a narušit jeho vývoj. Pokud je ale skutečně v nouzi, včasná konzultace naopak může znamenat rychlou pomoc.
Pozor na internetové rady
Odborníci zároveň varují před nejrůznějšími domácími návody. Podávání léků, preventivní odčervování nebo neodborná léčba mohou zvířeti spíše uškodit. Problémem může být i dlouhodobé držení ježka doma. Vytápěné prostředí totiž neumožňuje přirozený průběh jeho zimování.
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Opatrnost je potřeba také při krmení. Mléko je pro ježky nevhodné a může způsobit silné průjmy. Pokud je potřeba ježka na zahradě přikrmovat, lze jako nouzový doplněk použít vhodně složené kočičí krmivo. Nemělo by se ale stát dlouhodobě jedinou potravou.