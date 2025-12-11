Zatímco dříve by se člověk skoro styděl přiznat, že si kupuje dárek sám, což tedy mimochodem význam self-giftingu tak nějak v rychlosti je, v současnosti jde o legitimní kulturní trend. A nejen kulturní. Také ekonomický. Podle průzkumu Perfect Crowd pro společnost Allegro totiž plánuje 83 procent Čechů pořídit si letos dárek samo pro sebe a pět procent utratí největší část svého vánočního rozpočtu právě na vlastní radosti. To už není malá odchylka. To je posun v kolektivní mentalitě. Nebo?
Jak jsme se sem jen dostali…
Fenomén sebeobdarovávání nezačal na sociálních sítích, jak byste mohli tipovat. Tam se jen stal viditelným. Jeho moderní podoba se formoval a paralelně s nástupem wellness kultury v první polovině roku 2020. Ano, právě v době, kdy se svět potýkal s dlouhodobým stresem, ekonomickou nejistotou, proměnou pracovních životů a pocitem přetížení. Lidé si začali víc uvědomovat, že osobní radost by měla být zdrojem duševní stability.
A o tom to je
Tento fenomén toho možná méně říká o konzumní společnosti a více o tom, jak se měníme jako lidé. Přestáváme čekat na validaci zvenčí. Učíme se dávat sami sobě pozornost, místo abychom ji automaticky rozdělovali jen okolí. A přijímáme, že obdarovat sebe sama neznamená, že jsme přestali myslet na druhé, jen to, že jsme z toho seznamu konečně přestali vyškrtávat sami sebe.
Možná neuvěříte, ale znám člověka, který tento trend předběhl asi o dekádu. Moje máma. Každý rok si koupí vánoční dárky, pečlivě je zabalí, uloží pod stromeček a 24. prosince přijde ten její ikonický moment. Sedí u stromku, rozevírá balicí papír s takovou obřadností, jako by otevírala relikvii, a s nadšením pronese: „Jé, děkuji, Ježíšku.“ Ono to občas působí divně, když tam sedíme na koberci jako čtyři magoři a děkujeme do stropu, ale nutno podotknout, že mámu přes deset let s tímhle nikdo nekonfrontoval. A právě o tom to je. Ona ten moment myslí vážně. Ona si ten rituál upřímně užívá. A ve své podstatě tím přesně vystihuje, o čem moderní self-gifting je. O radosti, kterou si nemusíme zasloužit výkonem ani společenským schválením. Jen vlastním rozhodnutím, že máme nárok.