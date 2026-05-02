Mezigenerační téma se otevírá v inscenaci Cizí příběhy. V dramatu nominovaném na Pulitzerovu cenu hraje Milena Steinmasslová uznávanou spisovatelku Ruth, jejíž studentka Lisa (Štěpánka Ligas) napíše román, který otevře bolestivou otázku: Komu vlastně patří příběh našeho života?
Na Nový Svět se přesune také psychologický thriller Švýcarsko. V hlavních rolích se představí Ivana Chýlková jako legendární spisovatelka Patricia Highsmithová a Petr Uhlík v roli ambiciózního emisara z nakladatelství.
„V Ungeltu jsme chtěli Ivaně nabídnout novou hereckou výzvu, protože v posledních letech hrála hlavně komedie a postava temné spisovatelky byla jasnou volbou,“ vysvětluje umělecký ředitel Pavel Ondruch a dodává, že partnera si Chýlková vybrala sama. „Od první zkoušky byla jejich jevištní chemie elektrizující,“ říká.
Dva drsní kovbojové
Událostí sezony je podle vedení divadla ale western Jak starý je Měsíc, v němž se Jiří Dvořák a Jiří Langmajer představí jako dva drsní stárnoucí kovbojové. Podle Pavla Ondrucha jde o vybroušený dramatický klenot o mužském stárnutí, který je pro oba herce jako dělaný. „Vždyť Jirka Langmajer v červnu na Letní scéně oslaví šedesátiny a Jiřího Dvořáka čekají ani ne za rok!“ dodává Ondruch. Divadelní western Sama Sheparda bude mít premiéry 13. a 14. května a následně se stane pevnou součástí repertoáru pod širým nebem.
Na řadu přijdou i stálice
Barbora Hrzánová a Jaromír Dulava v tragikomedii Dvojka rozehrávají panoptikum čtrnácti různých postav v prostředí zapadlé britské hospody. Odlehčený tón přináší Rande s feministou, které se po pauze vrací do Ungeltu. Romantická komedie pro 21. století s Barborou Polákovou a Markem Adamczykem reflektuje trendy moderních vztahů. S inscenací bude letos, konkrétně 25. června, také spjat již třetí charitativní večer pro Centrum Paraple.
Divadelní mozaiku doplňuje mimo jiné hudební komedie Krásná vzpomínka. Příběh „nejhorší operní zpěvačky na světě“ Florence Foster Jenkinsové, kterou ztvárňuje Bára Štěpánová po boku pianisty v podání Ondřeje Brouska čerstvě zvítězil na Festivalu divadla 2-3-4 herců v Třebíči.
Objeví se také Lavička, v níž se ve slovní přestřelce potkávají Petr Stach a Miroslav Hanuš. To, co začíná jako banalita o zabraném místě k sezení, se mění v hádku, ve které se pouhá lavička mění v památník s příběhem.