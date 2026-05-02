Jiří Langmajer a Jiří Dvořák se představí jako drsní kovbojové na letní scéně Ungeltu

Iveta Benáková
  18:10
Již v pondělí 18. května na hradčanském Novém Světě v Praze zahájí svůj letošní provoz letní scéna Divadla Ungelt. A to představením Slepice na zádech, ve kterém spolu účinkují manželé Tatiana a Vojtěch Dykovi. Tato letní scéna letos láká nejen na nové ozvučení, ale také na tři premiérové hry této sezony.
Událostí sezony je podle vedení divadla ale western Jak starý je Měsíc, v němž se Jiří Dvořák a Jiří Langmajer představí jako dva drsní stárnoucí kovbojové. | foto: Divadlo Ungelt

Mezigenerační téma se otevírá v inscenaci Cizí příběhy. V dramatu nominovaném na Pulitzerovu cenu hraje Milena Steinmasslová uznávanou spisovatelku Ruth, jejíž studentka Lisa (Štěpánka Ligas) napíše román, který otevře bolestivou otázku: Komu vlastně patří příběh našeho života?

Na Nový Svět se přesune také psychologický thriller Švýcarsko. V hlavních rolích se představí Ivana Chýlková jako legendární spisovatelka Patricia Highsmithová a Petr Uhlík v roli ambiciózního emisara z nakladatelství.

„V Ungeltu jsme chtěli Ivaně nabídnout novou hereckou výzvu, protože v posledních letech hrála hlavně komedie a postava temné spisovatelky byla jasnou volbou,“ vysvětluje umělecký ředitel Pavel Ondruch a dodává, že partnera si Chýlková vybrala sama. „Od první zkoušky byla jejich jevištní chemie elektrizující,“ říká.

RECENZE: Ďábel tentokrát Pradu nenosí. Druhý díl módního fenoménu je po dvaceti letech zpět

Dva drsní kovbojové

Událostí sezony je podle vedení divadla ale western Jak starý je Měsíc, v němž se Jiří Dvořák a Jiří Langmajer představí jako dva drsní stárnoucí kovbojové. Podle Pavla Ondrucha jde o vybroušený dramatický klenot o mužském stárnutí, který je pro oba herce jako dělaný. „Vždyť Jirka Langmajer v červnu na Letní scéně oslaví šedesátiny a Jiřího Dvořáka čekají ani ne za rok!“ dodává Ondruch. Divadelní western Sama Sheparda bude mít premiéry 13. a 14. května a následně se stane pevnou součástí repertoáru pod širým nebem.

Na řadu přijdou i stálice

Barbora Hrzánová a Jaromír Dulava v tragikomedii Dvojka rozehrávají panoptikum čtrnácti různých postav v prostředí zapadlé britské hospody. Odlehčený tón přináší Rande s feministou, které se po pauze vrací do Ungeltu. Romantická komedie pro 21. století s Barborou Polákovou a Markem Adamczykem reflektuje trendy moderních vztahů. S inscenací bude letos, konkrétně 25. června, také spjat již třetí charitativní večer pro Centrum Paraple.

Divadelní mozaiku doplňuje mimo jiné hudební komedie Krásná vzpomínka. Příběh „nejhorší operní zpěvačky na světě“ Florence Foster Jenkinsové, kterou ztvárňuje Bára Štěpánová po boku pianisty v podání Ondřeje Brouska čerstvě zvítězil na Festivalu divadla 2-3-4 herců v Třebíči.

Viktor Tauš: V kruhu se nikdo neschová. Human Zoo není představení, ale zkušenost

Objeví se také Lavička, v níž se ve slovní přestřelce potkávají Petr Stach a Miroslav Hanuš. To, co začíná jako banalita o zabraném místě k sezení, se mění v hádku, ve které se pouhá lavička mění v památník s příběhem.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Naštěstí nefouká. Lidé se děsí opakování roku 2022, říká o požáru lesa starosta

V národním parku České Švýcarsko hoří les. Hasiči konkrétně zasahují v...

Při telefonátu stojí na dvorku svého domu a dívá se směrem, kde hasiči bojují s dalším velkým požárem na území národního parku České Švýcarsko. „Dým pořád stoupá, ale naštěstí nefouká. K panice,...

Divadlo Drak uvedlo v premiéře pohybovou grotesku pro děti To je hračka!

ilustrační snímek

Královéhradecké loutkové Divadlo Drak dnes uvedlo třetí, poslední premiéru současné divadelní sezony, pohybovou inscenaci To je hračka! Hru v režii Veroniky...

Zvláštní stupeň poplachu, bezletová zóna. V Českém Švýcarsku hoří sto hektarů

Vrtulníky s bambi vaky zasahují u požáru lesa v národním parku České Švýcarsko....

V národním parku České Švýcarsko u Jetřichovic hoří plocha lesa o velikosti jednoho kilometru čtverečního, upřesnili hasiči. Platí zvláštní stupeň poplachu. V okolí požáru byla vyhlášena bezletová...

Hned po poledni v sobotu 2. května 2026 místní baráčníci v rámci Staročeského máje vyrazili od miškovického rybníku
směrem k třeboradickému rybníku. Po zastávce u baráčnické rychty krojovaný...

vydáno 2. května 2026  19:49

Cyklista v Žabčicích na Brněnsku zemřel po střetu s traktorem

ilustrační snímek

Při dopravní nehodě v Žabčicích na Brněnsku dnes v podvečer po srážce s traktorem zemřel cyklista. ČTK to řekli mluvčí jihomoravských policistů a záchranářů...

2. května 2026  17:50,  aktualizováno  17:50

Na horské dráze v Hradci se srazily vozíky, devět lidí se zranilo

Ilustrační foto.

Na pouťové atrakci v centru Hradce Králové utrpělo odpoledne lehčí zranění devět lidí. Na malé horské dráze se srazila dvě vozítka, sdělila policejní mluvčí Karolína Macháčková.

2. května 2026  19:22,  aktualizováno  19:22

VIDEO: Po majálesu zůstaly v Letňanech odpadky. Uklidí se, ujišťuje pořadatel

Po pražském majálesu zůstalo v areálu letňanského letiště mnoho odpadků. (2....

Po Pražském majálesu zůstalo v areálu letňanského letiště mnoho odpadků. V trávě ležely hromady plastových kelímků, lahví, plechovek i sáčků od jídla. Pořadatelé redakci iDNES.cz sdělili, že úklid v...

2. května 2026  12:52,  aktualizováno  19:07

U Lázní Kynžvart dnes policie zajistila nález munice,jedná se o několik nábojnic

ilustrační snímek

Policisté dnes zajistili několik nalezených nábojnic nedaleko Lázní Kynžvart na Chebsku. ČTK o tom informoval krajský policejní mluvčí Jan Bílek. Munici se k...

2. května 2026  16:51,  aktualizováno  16:51

Hasiči likvidovali požár skládky na Břeclavsku, zasahovalo pět jednotek

Hasiči z Jihomoravského kraje dnes odpoledne likvidovali požár skládky u Velkých Pavlovic na Břeclavsku. Vyhlásili první stupeň požárního poplachu, řekl ČTK...

2. května 2026  16:19,  aktualizováno  16:19

U Hroznětína na Karlovarsku dnes odpoledne zemřel při nehodě motorkář

ilustrační snímek

Motorkář zemřel dnes odpoledne při nehodě u Hroznětína na Karlovarsku. ČTK o tom informoval krajská policejní mluvčí Jan Bílek. Obchvat Hroznětína je po dobu...

2. května 2026  16:18,  aktualizováno  16:18

U Šašovic na Třebíčsku likvidují hasiči dnes odpoledne požár lesa

ilustrační snímek

Požár lesa likvidují hasiči dnes odpoledne u Šašovic blízko Želetavy na Třebíčsku. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Nikdo zatím...

2. května 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

